Mogu li stablecoini napokon uvesti kriptovalute u mainstream?

Stablecoini (stabilne kriptovalute) su imali rekordnu godinu, tijekom koje su dobili vjetar u jedra zahvaljujući i velikim državama i tvrtkama koje su poticale njihovu upotrebu diljem svijeta. Što ih čeka u ovoj?

Godinama su stablecoini reklamirani kao potencijalni most kriptovaluta prema svakodnevnim plaćanjima, a čini se da su 2025. godine napravili skok od obećanja do alata koji sve više koriste institucije, banke... Ukupni volumen takvih transakcija porastao je za 72 posto prošle godine, dosegnuvši 33 bilijuna američkih dolara (28 bilijuna eura), prema podacima Artemis Analyticsa. Stablecoini su kriptoimovina osmišljena za održavanje stabilne vrijednosti vezivanjem vrijednosti za stvarnu imovinu poput američkog dolara te u osnovi predstavljaju digitalnu kopiju valute u optjecaju. Budući da kriptovalute obično nisu pod kontrolom redovnih bankarskih institucija, a njihova cirkulacija nije regulirana monetarnim politikama vlada, monetarne institucije nisu ih htjele koristiti u svojim transakcijama.

Za razliku od druge kriptoimovine, stablecoini imaju kao cilj održavanje fiksne vrijednosti u odnosu na valutu koju izdaje vlada i podržani su njome, kao i drugim rezervama poput državnih zapisa, kako bi se jamčilo da je token moguće otkupiti u omjeru 1:1. Preko 90 posto stablecoina u optjecaju danas vezano je za američki dolar. Dva najveća su Tetherov USDT, s tržišnom kapitalizacijom od 186 milijardi USD (160 milijardi eura), i Circleov USDC, s tržišnom kapitalizacijom od 75 mlrd. USD (65 milijardi eura). Lani je Circle omogućio transakcije u vrijednosti od 18,3 bilijuna USD (15,7 bilijuna eura), a USDT je prikupio volumen transakcija od 13,3 bilijuna USD (11,4 bilijuna eura). U listopadu je kalifornijska tvrtka za rizična ulaganja a16z pokušala izmjeriti organska plaćanja stabilnim coinima u 2025. godini. Zaključili su da su, na prilagođenoj osnovi, oni obavili najmanje devet bilijuna USD (7,7 bilijuna eura) u 'stvarnim' korisničkim plaćanjima, što je za 87 posto više nego u 2024. godini. Ujedno je to pet puta veći protok od PayPala i više od polovice Vise.

Uspon CBDC-ova Međunarodni monetarni fond zagovara suradnju kako bi bio izgrađen međunarodni okvir za taj sektor. Međutim trenutni pristup izdavanju i regulaciji stabilnih coina značajno se razlikuje među vladama u Europskoj uniji, SAD-u, Kini i drugim dijelovima svijeta. Osim onih koje izdaju i podržavaju privatni subjekti i rezerve, pojavile su se digitalne valute središnjih banaka (CBDC). To su digitalne verzije valuta koje izdaje vlada, a podržava ih središnja banka izdavatelj, međutim ne koriste decentraliziranu tehnologiju blockchaina u svom osnovnom transakcijskom sustavu. Prema McKinseyju, gotovina i dalje čini 46 posto plaćanja diljem svijeta od 2025. godine, ali nedigitalne transakcije opadaju, posebno u razvijenim zemljama s većom digitalnom infrastrukturom i financijskom uključenošću. Kina je pokrenula svoj digitalni juan (e-CNY) kao dio pilot-projekta 2019. godine, a to se od tada proširilo, pa i Europska središnja banka trenutno radi na digitalnom euru. U listopadu 2025. godine objavila je završetak pripremne faze te sad svoj dio posla trebaju obaviti Europsko vijeće i parlament. Cilj je obaviti prva izdavanja tijekom 2029. godine. Amerikanci igraju svoju igru, a Europa? Pod administracijom predsjednika Donalda Trumpa, SAD je zauzeo potpuno suprotan pristup CBDC-ima, a u korist stabilnih kriptovaluta. U svom prvom tjednu na dužnosti, u siječnju 2025., Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom se 'agencijama zabranjuje poduzimanje bilo kakvih radnji za uspostavljanje, izdavanje ili promociju CBDC-a u SAD-u ili inozemstvu'. To je otvorilo put USDT-u, USDC-u i svim ostalim privatno izdanim stabilnim kriptovalutama vezanim uz američki dolar za nastavak dominacije tržištem, a bez potrebe za natjecanjem sa 'službenom' verzijom. U srpnju 2025. godine Trump je također potpisao Zakon o vođenju i uspostavljanju nacionalnih inovacija za američke stabilne kriptovalute (GENIUS Act), stvarajući sveobuhvatan regulatorni okvir za njih. Između ostalog, zakon zahtijeva od izdavatelja stabilnih kriptovaluta održavanje pune rezervne potpore svom tokenu, u omjeru 1:1, likvidnom imovinom poput američkih dolara, trezorskih zapisa i obveznica. Za Trumpovu administraciju, ako je izdavatelj stabilnih kriptovaluta američkog dolara uspješan, to znači da će progresivno povećavati svoju ponudu, što od njih zahtijeva stalnu kupnju američkog duga za rezerve.