Kremlj: Počela je savršena oluja, Putin je u pravu - to za Rusiju mijenja stvari

09.03.2026 u 07:55

Dmitrij Peskov i Vladimir Putin
Dmitrij Peskov i Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ustvrdio je da međunarodno pravo u praksi više ne postoji te poručio da se Rusija mora usredotočiti na vlastite interese i jačanje svojih kapaciteta. Njegove izjave dolaze u trenutku sve veće nestabilnosti na Bliskom istoku i u kontekstu brojnih globalnih sukoba

Peskov je to rekao u razgovoru s ruskim propagandistom Pavelom Zarubinom, komentirajući aktualna geopolitička zbivanja.

'Nikad se ništa slično nije dogodilo'

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, Peskov je ustvrdio da je svijet suočen s nečim bez presedana, piše Ukrainska Pravda.

'Ništa slično nikada se nije dogodilo u ljudskoj povijesti', rekao je.

Na Zarubinovu primjedbu da u prošlosti oružje nije bilo ni približno snažno kao danas, Peskov je odgovorio da današnje generacije događaje doživljavaju dramatičnije jer nisu svjedočile ranijim razdobljima.

'Mi tada nismo bili živi, pa nam se sada čini da je ovo kraj svijeta', rekao je.

Prema njegovim riječima, Bliski istok suočava se sa značajnom destabilizacijom, a brojni regionalni sukobi i neriješena pitanja gomilaju se već godinama. Taj proces, tvrdi, ima snažne političke i ekonomske posljedice na globalnoj razini.

'Međunarodno pravo više ne postoji'

Peskov je pritom ustvrdio da je međunarodni pravni poredak praktički nestao.

'Nažalost, svi smo izgubili ono što zovemo međunarodnim pravom. Iskreno, više ni ne znam kako bilo koga pozvati da se pridržava normi i načela međunarodnog prava. Ono više ne postoji. Postoji de jure, ali de facto više ne postoji', rekao je.

Dodao je da trenutačno nije jasno kakav je sustav pravila zamijenio međunarodno pravo.

'Kakav je zakon zamijenio međunarodno pravo? Malo je vjerojatno da itko u ovom trenutku može dati odgovor na to pitanje', rekao je.

Poziv na jačanje Rusije

U takvim okolnostima, smatra Peskov, Rusija mora djelovati isključivo u vlastitom interesu i jačati svoje kapacitete.

'Upravo zato je Putin u pravu – suočeni s ovom savršenom olujom koja je započela, moramo se usredotočiti na sebe, na svoje interese i svoj potencijal. Ondje gdje zaostajemo, moramo se ojačati. Moramo razmišljati jasno i ostati usredotočeni', poručio je.

Tvrdnje Peskova dolaze u trenutku kada se Rusija suočava s optužbama da je upravo ona grubo prekršila međunarodno pravo. Moskva je 2014. okupirala ukrajinski poluotok Krim te pokrenula agresiju u istočnoj Ukrajini, u regiji Donbas.

Od 2022. Rusija vodi i opsežan rat protiv Ukrajine, pokrenut bez povoda i pod, kako tvrde zapadne države, lažnim izgovorima. Unatoč tome, ruske vlasti ne smatraju da je riječ o kršenju međunarodnog prava.

