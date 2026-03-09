Cipele iz 2000-ih ponovno su hit i u Hrvatskoj: Evo koji će modeli preplaviti špicu

Moda ranih 2000-ih ponovno je u središtu pozornosti, a s njom i obuća koja je obilježila početak milenija. Od bijelih špic salonki do sandala s punom petom, estetika Y2Kvraća se u osvježenom, nosivijem izdanju za proljeće i ljeto – i jasno je da se ne radi samo o kratkotrajnom trendu.

Chunky, upečatljive i pomalo 'nesavršene' cipele iz tog razdoblja ponovno su se pojavile na modnim pistama, u street style kombinacijama i na društvenim mrežama. Povratak nije samo nostalgičan: riječ je o novom valu ironije, udobnosti i razigranosti koji definira aktualnu modnu sezonu, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj.

Simboli jednog razdoblja

Dovoljno je prelistati modne arhive da bismo se prisjetili koliko su modeli s početka 2000-ih ostavili snažan trag. Transparentne cipele, špic salonke, T-strap modeli, sandale koje podsjećaju na gležnjače – nekada simboli glamura i crvenog tepiha, danas ponovno definiraju trendove.

Revije za ovo proljeće i ljeto potvrdile su da nije riječ o mikrotrendu, već o povratku ključnih silueta, spremnih na novu interpretaciju.