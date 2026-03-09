Cipele iz 2000-ih ponovno su hit i u Hrvatskoj: Evo koji će modeli preplaviti špicu

Od bijelih špic salonki do sandala s punom petom, kultni modeli cipela iz 2000-ih vraćaju se u moderniziranom izdanju, a nema sumnje da će uskoro osvojiti zagrebačku špicu
Moda ranih 2000-ih ponovno je u središtu pozornosti, a s njom i obuća koja je obilježila početak milenija. Od bijelih špic salonki do sandala s punom petom, estetika Y2Kvraća se u osvježenom, nosivijem izdanju za proljeće i ljeto – i jasno je da se ne radi samo o kratkotrajnom trendu.
Chunky, upečatljive i pomalo 'nesavršene' cipele iz tog razdoblja ponovno su se pojavile na modnim pistama, u street style kombinacijama i na društvenim mrežama. Povratak nije samo nostalgičan: riječ je o novom valu ironije, udobnosti i razigranosti koji definira aktualnu modnu sezonu, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj.
Simboli jednog razdoblja
Dovoljno je prelistati modne arhive da bismo se prisjetili koliko su modeli s početka 2000-ih ostavili snažan trag. Transparentne cipele, špic salonke, T-strap modeli, sandale koje podsjećaju na gležnjače – nekada simboli glamura i crvenog tepiha, danas ponovno definiraju trendove.
Revije za ovo proljeće i ljeto potvrdile su da nije riječ o mikrotrendu, već o povratku ključnih silueta, spremnih na novu interpretaciju.
Bijele špic salonke
Bijele salonke s izrazito špic vrhom ponovno su u fokusu. U 2000-ima bile su neizostavan dodatak uz traperice i večernje kombinacije, a danas djeluju minimalistički i sofisticirano. Kombiniraju se s minicama, strukturiranim košuljama i jednostavnim siluetama koje traže samo jedan upečatljiv detalj.
Metalizirane cipele s potpeticom
Početak milenija obilježen je i reflektirajućim površinama, a taj se efekt vraća kroz visoke potpetice u metaliziranim nijansama. Idealne su za razbijanje monokromatskih outfita ili dodavanje glamura ljetnoj večernjoj kombinaciji.
Sandale s punom petom
Puna peta, osobito drvena, bila je zaštitni znak estetike Y2K. Danas se vraća u bež i prirodnim tonovima, kombinirajući udobnost i stil. Odlično funkcionira uz mini suknje, lagane haljine i proljetne balonere.
Cipele s remenčićima
Početkom 2000-ih moda je napustila suzdržani minimalizam 90-ih i prigrlila izraženiju senzualnost. Cipele s tankim remenčićima preko stopala i gležnja simbol su te estetike – elegantne, ženstvene te i dalje vrlo aktualne u modernim reinterpretacijama.
Peep-toe salonke
Prije ere bijelih tenisica, casual kombinacije često su uključivale veliku torbu i peep-toe salonke. Danas se vraćaju s kvadratnim vrhom i praktičnijom potpeticom, ali s istom dozom šarma i ženstvenosti.