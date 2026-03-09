NAJPOŽELJNIJe

Cipele iz 2000-ih ponovno su hit i u Hrvatskoj: Evo koji će modeli preplaviti špicu

09.03.2026 u 01:30

Ulična moda
Ulična moda Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia
Od bijelih špic salonki do sandala s punom petom, kultni modeli cipela iz 2000-ih vraćaju se u moderniziranom izdanju, a nema sumnje da će uskoro osvojiti zagrebačku špicu

Moda ranih 2000-ih ponovno je u središtu pozornosti, a s njom i obuća koja je obilježila početak milenija. Od bijelih špic salonki do sandala s punom petom, estetika Y2Kvraća se u osvježenom, nosivijem izdanju za proljeće i ljeto – i jasno je da se ne radi samo o kratkotrajnom trendu.

Chunky, upečatljive i pomalo 'nesavršene' cipele iz tog razdoblja ponovno su se pojavile na modnim pistama, u street style kombinacijama i na društvenim mrežama. Povratak nije samo nostalgičan: riječ je o novom valu ironije, udobnosti i razigranosti koji definira aktualnu modnu sezonu, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj.

Simboli jednog razdoblja

Dovoljno je prelistati modne arhive da bismo se prisjetili koliko su modeli s početka 2000-ih ostavili snažan trag. Transparentne cipele, špic salonke, T-strap modeli, sandale koje podsjećaju na gležnjače – nekada simboli glamura i crvenog tepiha, danas ponovno definiraju trendove.

Revije za ovo proljeće i ljeto potvrdile su da nije riječ o mikrotrendu, već o povratku ključnih silueta, spremnih na novu interpretaciju.

Ulična moda
Ulična moda Izvor: Profimedia / Autor: Simona Chioccia / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Bijele špic salonke

Bijele salonke s izrazito špic vrhom ponovno su u fokusu. U 2000-ima bile su neizostavan dodatak uz traperice i večernje kombinacije, a danas djeluju minimalistički i sofisticirano. Kombiniraju se s minicama, strukturiranim košuljama i jednostavnim siluetama koje traže samo jedan upečatljiv detalj.

Metalizirane cipele s potpeticom

Početak milenija obilježen je i reflektirajućim površinama, a taj se efekt vraća kroz visoke potpetice u metaliziranim nijansama. Idealne su za razbijanje monokromatskih outfita ili dodavanje glamura ljetnoj večernjoj kombinaciji.

Ulična moda
Ulična moda Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sandale s punom petom

Puna peta, osobito drvena, bila je zaštitni znak estetike Y2K. Danas se vraća u bež i prirodnim tonovima, kombinirajući udobnost i stil. Odlično funkcionira uz mini suknje, lagane haljine i proljetne balonere.

Cipele s remenčićima

Početkom 2000-ih moda je napustila suzdržani minimalizam 90-ih i prigrlila izraženiju senzualnost. Cipele s tankim remenčićima preko stopala i gležnja simbol su te estetike – elegantne, ženstvene te i dalje vrlo aktualne u modernim reinterpretacijama.

Ulična moda
Ulična moda Izvor: Profimedia / Autor: Marcy Swingle / Shutterstock Editorial / Profimedia
Ulična moda
Ulična moda Izvor: Profimedia / Autor: Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Peep-toe salonke

Prije ere bijelih tenisica, casual kombinacije često su uključivale veliku torbu i peep-toe salonke. Danas se vraćaju s kvadratnim vrhom i praktičnijom potpeticom, ali s istom dozom šarma i ženstvenosti.

Ovo je pet ključnih modnih komada za hladnije razdoblje Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević

