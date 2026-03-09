Osječka Orqa osigurala investiciju od 12,7 milijuna eura, proizvodit će više od milijun dronova godišnje

Osječka tehnološka tvrtka Orqa, tvorac FPV (first-person view) dronova i besposadnih zračnih sustava, osigurala je investiciju vrijednu 12,7 milijuna eura u Series A rundi. Rundu predvodi fond Expedition, specijaliziran za rane faze ulaganja u europski sigurnosni sektor, a sudjelovali su i hrvatski fond AYMO Ventures te međunarodni investitori Lightspeed Venture Partners, Taiwania Capital i Radius Capital
Novi kapital Orqa planira usmjeriti u globalno širenje proizvodnje, jačanje tehnološkog razvoja i istraživanja, zapošljavanje te potencijalne akvizicije. Tvrtka istodobno planira širenje proizvodnih kapaciteta u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, a dio sredstava bit će uložen i u novu strategiju brenda.
U razgovoru za Netokraciju financijski direktor Orqe Goran Simonovski istaknuo je kako ova investicija predstavlja važan korak u razvoju tvrtke.
'To je službeni prelazak iz faze kasnog startupa u fazu ozbiljnog scaleupa. Fokus nam je sada na dvije ključne osi: strateškom rastu i postavljanju čvrstih operativnih temelja koji mogu podržati našu ambicioznu globalnu ekspanziju“, rekao je Simonovski.
Orqu su krajem 2018. osnovali Srđan Kovačević, Ivan Jelušić i Vlatko Matijević, a već godinu dana kasnije predstavili su svoje FPV naočale na sajmu CES u Las Vegasu. Tvrtka je od tada postupno izrasla u jednog od važnijih europskih proizvođača tehnologije za FPV dronove.
Globalno tržište dronova posljednjih godina bilježi snažan rast, a procjenjuje se da bi do 2030. njegova vrijednost mogla dosegnuti gotovo 30 milijardi dolara. Besposadni sustavi pritom imaju sve veću ulogu i u obrambenom sektoru, posebno nakon iskustava iz rata u Ukrajini gdje se dronovi koriste za izviđanje, logistiku i precizne napade.
Suosnivač i izvršni direktor Orqe Srđan Kovačević povodom objave investicije rekao je za Netokraciju kako je tvrtka posljednjih godina postala 'ključni pokretač zapadnog FPV ekosustava u obrambenom sektoru', dodajući da će nova investicija dodatno ubrzati razvoj tehnologije i širenje na međunarodna tržišta.
Trenutačno Orqa u Osijeku proizvodi oko 280 tisuća dronova godišnje zajedno s pripadajućim komponentama, no plan tvrtke je znatno povećati proizvodne kapacitete. Nedavno su kupili zemljište za novu proizvodnu liniju u Osijeku, a paralelno razvijaju i međunarodnu proizvodnu mrežu kroz program distribuirane proizvodnje.
Povećanje proizvodnje na više od milijun dronova godišnje
Cilj je, kroz partnerstva u različitim dijelovima svijeta, povećati proizvodnju na više od milijun dronova godišnje. Tvrtka je već uspostavila partnerstva u Sjevernoj Americi, Europi, na Bliskom istoku i u indo-pacifičkoj regiji, a pregovaraju se i novi sporazumi o suradnji.
Unatoč planovima za međunarodnu proizvodnju, Orqa ne planira seliti razvoj iz Hrvatske. Osijek će, prema riječima Simonovskog, ostati glavni razvojni i proizvodni centar u kojem se razvijaju ključni proizvodi i koncentrira najveći dio ekspertize.
No jedan od prioriteta tvrtke je i pokretanje proizvodnje u Sjedinjenim Državama. Orqa je još krajem 2024. osigurala 5,8 milijuna eura u seed investiciji, a tada su najavili planove za otvaranje tvornice u SAD-u. Prema riječima Simonovskog, trenutačno su u fazi definiranja modela suradnje kako bi proizvodnja bila u potpunosti usklađena s američkim regulatornim zahtjevima.
Orqa planira nastaviti širenje i tijekom ove godine. Osim povećanja proizvodnih kapaciteta, tvrtka želi udvostručiti prihode uz zadržavanje visoke profitabilnosti, dodatno proširiti tim te razmotriti moguće akvizicije komplementarnih tvrtki.
Orqa je u proteklih godinu dana već značajno povećala broj zaposlenih. S oko 90 zaposlenika krajem 2024. narasli su na oko 200 ljudi, a daljnje zapošljavanje planira se ponajprije u proizvodnji i istraživanju i razvoju. U Orqi već razmišljaju i o sljedećem investicijskom krugu.