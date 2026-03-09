Osječka Orqa osigurala investiciju od 12,7 milijuna eura, proizvodit će više od milijun dronova godišnje

Osječka tehnološka tvrtka Orqa, tvorac FPV (first-person view) dronova i besposadnih zračnih sustava, osigurala je investiciju vrijednu 12,7 milijuna eura u Series A rundi. Rundu predvodi fond Expedition, specijaliziran za rane faze ulaganja u europski sigurnosni sektor, a sudjelovali su i hrvatski fond AYMO Ventures te međunarodni investitori Lightspeed Venture Partners, Taiwania Capital i Radius Capital

Novi kapital Orqa planira usmjeriti u globalno širenje proizvodnje, jačanje tehnološkog razvoja i istraživanja, zapošljavanje te potencijalne akvizicije. Tvrtka istodobno planira širenje proizvodnih kapaciteta u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, a dio sredstava bit će uložen i u novu strategiju brenda. U razgovoru za Netokraciju financijski direktor Orqe Goran Simonovski istaknuo je kako ova investicija predstavlja važan korak u razvoju tvrtke. 'To je službeni prelazak iz faze kasnog startupa u fazu ozbiljnog scaleupa. Fokus nam je sada na dvije ključne osi: strateškom rastu i postavljanju čvrstih operativnih temelja koji mogu podržati našu ambicioznu globalnu ekspanziju“, rekao je Simonovski.

Orqu su krajem 2018. osnovali Srđan Kovačević, Ivan Jelušić i Vlatko Matijević, a već godinu dana kasnije predstavili su svoje FPV naočale na sajmu CES u Las Vegasu. Tvrtka je od tada postupno izrasla u jednog od važnijih europskih proizvođača tehnologije za FPV dronove. Globalno tržište dronova posljednjih godina bilježi snažan rast, a procjenjuje se da bi do 2030. njegova vrijednost mogla dosegnuti gotovo 30 milijardi dolara. Besposadni sustavi pritom imaju sve veću ulogu i u obrambenom sektoru, posebno nakon iskustava iz rata u Ukrajini gdje se dronovi koriste za izviđanje, logistiku i precizne napade. Suosnivač i izvršni direktor Orqe Srđan Kovačević povodom objave investicije rekao je za Netokraciju kako je tvrtka posljednjih godina postala 'ključni pokretač zapadnog FPV ekosustava u obrambenom sektoru', dodajući da će nova investicija dodatno ubrzati razvoj tehnologije i širenje na međunarodna tržišta. Trenutačno Orqa u Osijeku proizvodi oko 280 tisuća dronova godišnje zajedno s pripadajućim komponentama, no plan tvrtke je znatno povećati proizvodne kapacitete. Nedavno su kupili zemljište za novu proizvodnu liniju u Osijeku, a paralelno razvijaju i međunarodnu proizvodnu mrežu kroz program distribuirane proizvodnje.