Korado Korlević upozorava: AI ima potencijal, ali čudovište leži negdje drugdje

Astronom i edukator je upozorio u emisiji 'Nedjeljom u 2' da utrka za talentima traje diljem svijeta, a SAD gubi utrku od Kine. Umjetna inteligencija nudi mogućnost onima koji je svladaju da budu još kreativniji, a upravo su djeca najveći resurs u koji treba ulagati putem obrazovanja. Pogotovo u aktualnim geoplitičkim previranjima

Gostujući u emisiji 'Nedjeljom u 2' Astronom i edukator Korado Korlević ustvrdio je da se svijet nalazi u razdoblju velikih promjena koje ga podsjećaju na raspad velikih povijesnih carstava. Smatra da globalni poredak prolazi kroz nestabilno razdoblje te još uvijek nije jasno tko će predvoditi sljedeći razvojni ciklus. K tome, sve se to događa usred tehnološkog napretka koje se vidi u suvremenim ratovima, a danas, upozorio je u razgovoru s voditeljem Aleksandrom Stankovićem, gotovo se više nitko ne može sakriti od napada koji se provode na daljinu, bez kontakta s protivnikom. 'Tvoja najbolja zaštita je da budeš u principu nevidljiv. U smislu da nisi interesantan. Nije možda više u modi pjesništvo, ali ona pjesma Vladimira Nazora, Šikara, objašnjava da ima šikaru, ali munje biraju hrastove. I šikaru nikad ne tuku. Tako da mi se nadamo u ovom svijetu da je Hrvatska u stvari jedna šikara i da nismo interesantni baš za neke ratove. Osim toga prošli smo taj dio i nije nam više interesantan. Onaj dio koji možemo očekivati su ekonomske krize, ekonomski problemi koji nam dolaze, ali ima jedna matematička teorija kaosa koja u stvari objašnjava da kaos je najsigurniji sustav koji postoji. Mi smo hodajući kaos, tako da smo u redu i zaštićeni', rekao je Korlević, prenosi HRT.

Djeca su budućnost, a sve drugo je upitno Poznati edukator je naveo da je u ovim promjenama upravo ulaganje u obrazovanje i mlade generacije presudno za budućnost društva. Stoga navodi važnost interesiranja djece za učenje, da ono postane privlačno ili zanimljivije od stalno im dostupne zabave. Tu pritom ne misli samo na školu, već širi proces koji uključuje i roditelje, okolinu, prijatelje i internet. No, obrazovni sustav je zastario te je potrebno staviti veći fokus na rani odgoj. Primarno vrtiće, koje smatra jednom od najvažnijih društvenih investicija u budućnost djece. 'Ono u što smo sigurni jest da su djeca budućnost. To je ono u što smo 100 posto sigurni. Za ovo drugo je sve upitno. Nismo investirali u budućnost na školski sustav za starije, a onda kad pogledamo kako su išle investicije ovih 30 godina ove države, nisu išle u tom pravcu prema budućnosti. Mi smo investirali ogromne novce u popravljanje dvoraca, ruševina. Mi smo investirali puno u povijest. I sad kad idemo pogledati kako završi netko koji bi trebao ići u budućnost. Taj neće imati budućnost, a vjerojatno će ostati i bez povijesti. Znači, izuzetno je važno razmišljati da glavni resurs svake države, nije more, kopno, šume, planine, djeca su glavni resurs. Nema toga, nema države. Hrvatska ako to ne odradi, kako spada, bit će geografski pojam za sto godina, strahuje Korlević. Dodao je i da njegova zvjezdarnica Višnjan koja nastoji mlade zainteresirati za astronomiju također ima problema. 'Ne uspijevamo odraditi sve edukacijske programe koje bi htjeli. Nema ljudi nakon COVID-a', upozorio je.

Kina vraća dio talenata iz SAD-a Osim situacije u Hrvatskoj, Korlević navodi i da trenutačno svijetom vlada utrka za talentima te je ustvrdio da je SAD već izgubio svoje najbolje ljude. 'Kina je uspjela vratiti jedan dio svojih talenta iz Amerike s programima koji su bili ciljani da se njihova dijaspora vrati i da se osjeća dobro u Kini. Europa pokušava zadržati to što ima. Amerikanci su napravili sve moguće da ti se zgadi razmišljati o tome da ćeš živjeti i raditi u Ameriku (...) Kada je NASA ili američki predsjednik odlučio da će oni biti prvi na mjesecu i rekao "za deset godina smo gore", NASA je imala skoro unlimited budžet. To je bilo 5 posto BDP-a Amerike. To je više nego oružane snage. Znači, svaka radionica u Americi je radila komade nečega za NASU, a projekt je koordinirao Nijemac', objasnio je Korlević svoj stav podsjećajući koliko su dobri talenti bili potrebni i u prošlosti, a ne samo danas. Ipak, optimističan je da su velike šanse da će čovječanstvo, unatoč svim izazovima preživjeti 21. stoljeće. S jedne strane, nasilja nikad nije bilo manje, ali navodi da je problem što ga zbog medija doživljavamo puno jače te dojmovi dulje ostaju s nama.