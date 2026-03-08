REFERENDUM

Švicarska glasa o tome treba li smanjiti obaveznu pristojbu za televiziju, radio i internet

L. Š. / Hina

08.03.2026 u 08:44

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Creative Commons / Autor: Adriano Gadini / Pixabay
Bionic
Reading

Švicarska u nedjelju održava referendum o tome treba li znatno smanjiti obaveznu pristojbu za televiziju, radio i internet

Zagovornici žele smanjiti godišnju pristojbu s 370 eura na 220 eura.

Stranka s najvećom biračkom bazom, desničarska populistička Švicarska narodna stranka (SVP), s mladeži desnocentrističke Slobodne demokratske stranke (FDP), kaže da žele rasteretiti kućanstva i stvoriti više prostora za privatne medije.

Protivnici smanjenja tvrde da demokracija bolje funkcionira u zemljama s jakim neovisnim javnim medijskim servisima koji se financiraju pristojbom. Biračka mjesta zatvaraju se u 12 sati. Međutim, više od 90 posto švicarskih građana obično glasa unaprijed poštom.

Početna tijesna potpora inicijativi za smanjenje pristojbe zadnjih se tjedana istopila, što upućuje na to da će ishod referenduma biti neizvjestan.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
poznati ASTRONOM

poznati ASTRONOM

Korado Korlević upozorava: AI ima potencijal, ali čudovište leži negdje drugdje
brisanje profila

brisanje profila

Indonezija će zabraniti društvene mreže za mlađe od 16 godina
VEDRAN BAJER, WONDERFUL

VEDRAN BAJER, WONDERFUL

Regionalni tim grade iz – Zagreba: 'AI nije zamjena za ljude, već akcelerator koji uklanja bolne točke'

najpopularnije

Još vijesti