Regionalni tim grade iz – Zagreba: 'AI nije zamjena za ljude, već akcelerator koji uklanja bolne točke'

Zagreb postaje regionalno središte izraelskog AI startupa Wonderful, a on razvija sustave umjetne inteligencije sposobne samostalno izvršavati poslovne procese u velikim kompanijama. Tvrtki se pridružio Vedran Bajer, bivši direktor Microsofta Hrvatska i dugogodišnji Googleov menadžer, te tvrdi da se svijet trenutno suočava s velikom razlikom između AI-a koji samo 'priča' i onog koji doista radi. Startup je u nešto više od godinu dana prikupio 136 milijuna dolara kapitala i zaposlio gotovo 400 ljudi, a iz Zagreba planira širiti poslovanje po regiji, paralelno gradeći tim u Beogradu

Prije no što je ušao u Wonderful, Vedran Bajer proveo je nešto više od dvije godine na čelu Microsofta Hrvatska. Iako je između kraja jednog i početka njegova drugog posla prošlo 13 mjeseci, zaokret je ipak bio nesvakidašnje prirode. Kako je došlo do toga? 'Kada sam vidio što Wonderful razvija, bio sam potpuno fasciniran – bilo je to nešto što do tada nisam vidio. Proizvod je toliko dobar da se pitanje treba li ući u projekt uopće nije postavljalo', rekao je Bajer tportalu.

Iako dolazi iz korporativnog svijeta (uz Microsoft, u portfelju ima blizu 11 godina rada za Google), Bajeru ekosustav startupa nije bio nepoznanica. Jedna od prvih tvrtki za koje je radio bila je baš takva, a u karijeri je savjetovao više projekata u nastajanju (Chipolo i Treblle, recimo), što radi i danas u nekoliko regionalnih startupova. 'Odluka je bila rezultat prepoznavanja trenutka u kojem tehnologija prestaje biti samo alat i postaje kreator nove stvarnosti, a prijelaz u Wonderful prirodan je korak prema tehnologiji koja čini jasnu razliku između hypea i stvarne transformacije. Acta, non verba – djela, a ne riječi', pojasnio je Bajer.

AI nije čarobni štapić Wonderful se, prema njegovom mišljenju, upravo po tome ponajviše razlikuje od trenutne glavne struje u razvoju i širenju umjetne inteligencije. 'Svijet trenutno poznaje AI koji samo 'priča' dok Wonderful proizvodi AI koji radi. Većina rješenja na tržištu zapravo su samo napredne tražilice koje vam ljubazno kažu gdje možete pronaći odgovor. Wonderful stvara sustave koji imaju sposobnost odlučivanja i egzekucije u sustavu velikih kompanija', istaknuo je Bajer. Bolje bi ih bilo, dodao je, zvati agentskim operativnim sustavom (agentic operating system) jer su integrirani izravno u CRM, ERP i slične sustave. To znači da kada korisnik zatraži, naprimjer, promjenu uvjeta ugovora ili reklamaciju, Wonderfulov AI ne šalje e-mail zaposleniku da on to učini, već to obavi sam, i to u stvarnom vremenu. Slično je i za druge administrativne uredske poslove. Međutim, istaknuo je, AI nije čarobni štapić za loše poslovanje. 'Ako imate loš, nelogičan proces i na njega samo nalijepite AI, dobit ćete automatizirani kaos koji će samo brže raditi pogreške. Važno je razumjeti to da Wonderful ne mijenja nužno vaše procese. Ne dolazimo da bismo trošili mjesece na promjenu vaših internih pravila. Umjesto toga, koristimo našu tehnologiju da bismo te trome procese značajno ubrzali. Naš AI agent razmišlja izvan okvira naslijeđenih koraka dizajniranih prije deset godina. On pronalazi najkraći put do rješenja u postojećem sustavu, eliminirajući nepotrebne međukorake koje je ranije morao obavljati čovjek. Rezultat toga je da postajemo i do 20 puta efikasniji od tradicionalnih sustava, ne zato što smo mijenjali vašu organizaciju, već zato što smo upotrijebili najmoderniju tehnologiju da bismo je učinili nevidljivo brzom', naglasio je Bajer.

Agenti kao suplement, ne kao zamjena Inicijative velikih platformi vidi kao potvrdu smjera u kojem se kreće Wonderful. Prednost vidi u tome što ne rade demo radi dema. 'Najveća pogreška koju vidim kod velikih kompanija i njihovih internih projekata je beskonačno pilotiranje. Mnogi ostanu zaglavljeni u fazi dokazivanja koncepta jer pokušavaju riješiti sve odjednom. Naš savjet je – identificirajte proces koji najviše boli, pustite agenta u produkciju i odmah mjerite rezultat', rekao je Bajer. Nije ponudio izravan odgovor na pitanje jesu li Wonderfulu konkurenti razni claw projekti koji se pojavljuju u posljednje vrijeme, a najvećim suparnikom smatra poslovnu inerciju. No, ustvrdio je, ona nestaje onog trenutka u kojem klijent vidi da AI agent doista može zatvoriti neki proces bez asistencije čovjeka. 'U svijetu umjetne inteligencije brzina je strategija. Ako vaša konkurencija krene danas, a vi sutra, uz današnju eksponencijalnu brzinu razvoja nikada ih nećete stići', poručio je Bajer. Usprkos tome, ne vjeruje da će AI agenti dovesti do gašenja radnih mjesta. Prema njegovoj procjeni, kompanije su već prepoznale to da AI nije zamjena, već akcelerator koji eliminira bolne točke i repetitivne zadatke te zato masovno ulažu u upskilling i reskilling svojih timova.

Uvjeren je da AI agent služi tome da bi ubrzao stvari, otklonio prepreke i eliminirao bolne točke koje su ljudima oduzimala vrijeme – kao suplement. To, naravno, zahtijeva promjenu načina razmišljanja i stava, a ljudi moraju stalno učiti i usavršavati se da bi držali korak. 'Stoga mi čistimo put od administrativnog mučenja, a na ljudima je da iskoriste taj prostor za kreativnost. Vjerujem da se nitko ne želi vratiti u doba prije generativnog AI-a – to je kao da danas pokušate zamisliti svijet prije ChatGPT-ja', rekao je Bajer. Beograd paralelno uz Zagreb Wonderful je već prisutan na preko 30 tržišta i aktivno rade na otvaranju drugih. U 14. mjesec postojanja ušli su s 380 zaposlenih diljem svijeta i 136 milijuna američkih dolara kapitala. Djeluju u svim državama koje obuhvaća regija Adria: Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i na Kosovu. Klijenti u ovom dijelu svijeta su im telekomi, banke, osiguranja, logistika i e-trgovina. 'Ovdje smo da bismo bili dugoročni strateški partneri najvećim sustavima u regiji', istaknuo je Bajer. Zagreb je odabran kao odskočna daska za širenje u regiju, no Wonderful već sad paralelno gradi snažan tim u Beogradu. Od zaposlenika traže dubinsko razumijevanje kompleksnosti i nijansa različitih tržišta – kako onih u Europskoj uniji, poput Hrvatske i Slovenije, tako i tržišta izvan Unije kao što je Srbija. 'Naši inženjeri su na terenu s klijentima u cijeloj regiji jer ne šaljemo upute e-mailom – ovdje smo kako bismo osigurali brzu i stvarnu transformaciju procesa, prilagođenu lokalnom kontekstu', poručio je Bajer.