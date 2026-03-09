Suprotstavili se Trumpu pa završili na crnoj listi: AI gigant Anthropic tužio Pentagon

Američka tvrtka za umjetnu inteligenciju Anthropic podnijela je tužbu protiv Trumpove administracije. Tvrde da su nezakonito proglašeni sigurnosnim rizikom za opskrbni lanac. Riječ je o prvom takvom sudskom sporu u kojem se jedna AI kompanija izravno suprotstavlja administraciji predsjednika Donalda Trumpa zbog načina na koji država regulira i koristi umjetnu inteligenciju

Sukob između Anthropicova izvršnog direktora Darija Amodeija i američkog ministra obrane Petea Hegsetha traje već neko vrijeme, a eskalirao je nakon što je kompanija odbila omogućiti američkoj vojsci neograničeno korištenje svojih AI alata. Kao odgovor na to, Pentagon je Anthropic proglasio 'rizikom za opskrbni lanac, čime je postao prva američka tvrtka koja je dobila takvu oznaku, piše BBC. U tužbi podnesenoj u ponedjeljak saveznom sudu u Kaliforniji Anthropic tvrdi da je takva odluka 'nezakonita i bez presedana'. Iz kompanije poručuju kako američka vlada ne može koristiti svoju moć kako bi kaznila tvrtku zbog njezina stava. 'Ove su mjere bez presedana i protuzakonite. Ustav ne dopušta vladi da koristi svoju golemu moć kako bi kaznila kompaniju zbog zaštićenog govora', navodi se u tužbi. Anthropic također tvrdi da nijedan savezni zakon ne daje ovlasti za takvu odluku.

Tužba je podignuta protiv izvršnog ureda predsjednika Trumpa, više visokih dužnosnika – uključujući Hegsetha, državnog tajnika Marca Rubija i ministra trgovine Howarda Lutnicka – kao i protiv 16 državnih agencija, među kojima su Ministarstvo obrane, Ministarstvo domovinske sigurnosti i Ministarstvo energetike. Trumpova administracija pritom Ministarstvo obrane ponekad naziva i 'Ministarstvom rata'. Glasnogovornik američkog Ministarstva obrane odbio je komentirati slučaj, pozivajući se na pravilo da se ne komentiraju postupci koji su u tijeku. S druge strane, glasnogovornica Bijele kuće Liz Huston oštro je napala Anthropic, nazvavši ga 'radikalno lijevom, woke kompanijom' koja pokušava kontrolirati vojnu aktivnost. 'Pod Trumpovom administracijom naša će vojska slušati Ustav Sjedinjenih Država, a ne uvjete korištenja neke woke AI kompanije', poručila je Huston za BBC.

Automomno smrtonosno oružje i masovni nadzor građana Anthropic u tužbi tvrdi da je ministar obrane Hegseth od kompanije tražio uklanjanje svih ograničenja u obrambenim ugovorima. No, prema navodima tvrtke, zabrane vezane uz 'autonomno smrtonosno oružje' i 'masovni nadzor američkih građana' oduvijek su bile sastavni dio njezinih ugovora s državnim institucijama. Kompanija ističe da njezini AI alati američka vlada i vojska koriste od 2024. godine te da je Anthropic bio prva napredna AI tvrtka čija je tehnologija uvedena u državne agencije koje rade s klasificiranim podacima. Prema navodima iz tužbe, kompanija je pokušala postići kompromis s Ministarstvom obrane i prilagoditi ugovorne odredbe kako bi se zadovoljile potrebe vojske, ali uz zadržavanje ograničenja vezanih uz nadzor i oružje. Umjesto dogovora, tvrde, uslijedila je javna kritika iz vrha vlasti. Trump je u međuvremenu javno izjavio da kompaniju vode 'lijevi fanatici' te je naložio državnim agencijama da prestanu koristiti Anthropicove alate. Hegseth je potom formalno označio tvrtku kao 'rizik za opskrbni lanac', što znači da su njezini proizvodi – uključujući AI model Claude – proglašeni nedovoljno sigurnima za korištenje u državnim institucijama. Uz to je zabranjeno i svim privatnim tvrtkama koje rade s američkom vladom da koriste Anthropicove alate.