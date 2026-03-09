'AI više nije 'napredna opcija', on je danas temeljno korisničko iskustvo'

Umjetna inteligencija u samo dvije godine iz 'napredne opcije' pretvorila se u temeljno korisničko iskustvo u potrošačkoj elektronici. Od prijevoda i pretraživanja do optimizacije baterije i automatizacije svakodnevnih zadataka, AI danas oblikuje način na koji koristimo pametne telefone, televizore i pametne kućanske uređaje. U razgovoru za tportal Dino Kovačević iz Samsunga govori o tome kako kompanija vidi razvoj umjetne inteligencije, gdje vidi svoju prednost u odnosu na Apple i Google te kakav bi utjecaj AI utrka mogla imati na tržište memorijskih čipova

Samsung je u posljednje vrijem često u fokusu tech scene. Od tržišnog potresa uzrokovanog memorijskim čipovima, integracije umjetne inteligencije, pa sve do suradnje s drugim tehnološkim gigantima poput Googlea, teme o kojima smo mogli razgovarati su bezbrojne. S Dinom Kovačevićem, voditeljem regionalnog poslovanja za potrošačku elektroniku u Samsung Electronics Adriaticu, dotaknuli smo se nekoliko aktualnih pitanja. Umjetna inteligencija u središtu je strategije tvrtke Samsung. Kako danas gledate na perspektivu ove tehnologije u odnosu na razdoblje prije dvije godine? Prije dvije godine umjetna inteligencija u potrošačkoj elektronici za većinu je korisnika bila svojevrsna napredna opcija, a ne nešto što svakodnevno koriste. Danas je situacija bitno drukčija: AI je postao dio osnovnog korisničkog iskustva, od načina na koji komuniciramo, prevodimo sadržaj, pretražujemo informacije i stvaramo sadržaj do optimizacije performansi i trajanja baterije. Najveća promjena dogodila se u tome što se umjetna inteligencija danas mjeri konkretnom vrijednošću za korisnika: mora štedjeti vrijeme, pojednostaviti zadatke i biti intuitivna. Usmjereni smo na AI rješenja koja su praktična i smisleno integrirana, uz snažan naglasak na privatnost i sigurnost, kao i na kombinaciju obrade podataka na samom uređaju i u oblaku, ovisno o potrebi.

Kako komentirate Appleovu suradnju s tvrtkom Google i implementaciju asistenta Gemini u njihove proizvode? Po čemu očekujete da će se Samsungovo AI rješenje razlikovati od Appleova i što smatrate svojim najvećim adutom u AI utrci? Suradnje tehnoloških kompanija na području umjetne inteligencije nisu iznenađenje jer je razvoj modela i infrastrukture iznimno zahtjevan, a korisnici očekuju da najbolja rješenja što brže postanu dostupna u proizvodima. Appleov potez pokazuje koliko je AI postao strateški važan sloj korisničkog iskustva. Naša je prednost u tome što na umjetnu inteligenciju ne gledamo kroz prizmu jednog uređaja, nego kroz cijeli ekosustav. Cilj nam je da korisnik doživljava AI kao dosljednu podršku u različitim kategorijama, od pametnih telefona i nosivih uređaja do televizora i kućanskih aparata. Vjerujem da će se Samsungova AI rješenja istaknuti upravo tom širinom i integracijom, ali i fokusom na realne scenarije upotrebe, a ne samo demonstraciju mogućnosti. Ako bih morao izdvojiti najveći adut, rekao bih da je to kombinacija snažnog hardvera, širokog ekosustava i mogućnosti da AI postane dio svakodnevnih navika korisnika, a pritom siguran i pod njihovom kontrolom.

Samsung je nedavno potpisao ugovor s tvrtkom OpenAI o isporuci memorije za njihove podatkovne centre. Može li to utjecati na cijene memorije za krajnje korisnike i postoji li mogućnost poskupljenja Samsungovih proizvoda koji koriste memorijske čipove? Samsung je jedan od vodećih svjetskih proizvođača memorijskih rješenja i prirodno je da surađujemo s velikim tehnološkim partnerima koji razvijaju AI podatkovne centre. No cijene memorije na tržištu ne ovise o jednom ugovoru, već o nizu čimbenika, od globalne potražnje i proizvodnih kapaciteta do logistike i šire dinamike u industriji poluvodiča. Ne bih povlačio izravnu vezu između takvih poslovnih odluka i cijena za krajnje korisnike. Naš je fokus dugoročna stabilnost opskrbe i očuvanje konkurentnosti. Tržište uređaja jest dinamično, ali cilj je da korisnici i dalje dobiju najbolji omjer cijene i kvalitete.

Koje tržište potrošačke elektronike Samsung danas smatra primarnim i kako se naša regija pozicionira u odnosu na ostatak EU-a? Europa je jedno od ključnih tržišta potrošačke elektronike za Samsung, s vrlo zahtjevnim kupcima, visokim standardima kvalitete i snažnom konkurencijom koja potiče inovacije. Istodobno, svaka regija ima svoje specifičnosti. Jadranska regija posebno je zanimljiva jer su korisnici tehnološki dobro informirani i prate trendove, ali pritom vrlo pažljivo procjenjuju stvarnu vrijednost proizvoda, njegovu pouzdanost i kvalitetu servisne podrške. Naša regija često se brzo prilagođava europskim trendovima, osobito u segmentima pametnih telefona, televizora i kućanskih uređaja, a primjećujemo i rast interesa za premium kategorije. Riječ je o dinamičnom tržištu koje nam je važno jer je snažno povezano s kretanjima na razini EU-a, ali istodobno ima i vlastitu potrošačku logiku. Meta surađuje s Ray-Banom na razvoju pametnih naočala, a OpenAI je angažirao Jonnyja Ivea. Gdje je primarni inovacijski fokus kada je riječ o uređajima s dubokom integracijom AI sustava? Očito je da industrija traži nove forme uređaja i nove načine interakcije s tehnologijom, a pametne naočale samo su jedan od smjerova i očekujem da ćemo u idućim godinama vidjeti još takvih pokušaja. No dugoročno ne pobjeđuje forma, nego korisničko iskustvo koje mora biti jednostavno, korisno i pouzdano. Primarni fokus koji ima Samsung jest učiniti umjetnu inteligenciju prirodnim dijelom svakodnevice, bez osjećaja kompleksnosti. To znači da AI mora raditi u pozadini, pomagati korisniku u pravom trenutku, nuditi pametne prijedloge i automatizirati rutinske zadatke, uz neupitnu razinu privatnosti i sigurnosti. Naša je prednost mogućnost implementacije AI-a kroz cijeli ekosustav, čime omogućujemo iskustvo koje nije vezano uz jedan uređaj ili platformu, već prati korisnika u različitim situacijama, od posla do doma.