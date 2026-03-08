Široke traperice ne idu nikamo, a Zagrepčanke ih sjajno kombiniraju

Proljetna ulična moda na zagrebačkoj špici pokazuje kako ni prijelazno razdoblje ne može proći bez omiljenih traperica.

Mogu se stilizirati s potpeticama za dotjeraniji look ili s tenisicama za opušteniji vikend outfit što su pokazale i domaće fashionistice dok su se šetale središtem Zagreba.

Ukoliko vam se sviđaju takvi modeli, treba ih pažljivo stilizirati kako bi se postigla ravnoteža siluete: uski ili strukturirani gornji dio uvijek mora izbalansirati šire nogavice.

To su uspješno demonstrirale i chic Zagrepčanke odlučivši se za efektne crne kapute i kraće jakne u kombinaciji s gležnjačama na petu ili tenisicama.

U svakom slučaju, ako ste bili u strahu da će omiljeni modeli širih nogavica odjednom nestati, nema opasnosti za to, ovakvi će modeli uvijek imati svoje mjesto na modnoj sceni jer su udobni, versatilni i uspješn donose prepoznatljivu, nonšalantnu notu baš svakom looku.