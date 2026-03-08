Široke traperice ne idu nikamo, a Zagrepčanke ih sjajno kombiniraju

Zagrebački street style uvijek je u znaku efektnih modnih kombinacija koji uspješno spajaju aktualne trendove
Proljetna ulična moda na zagrebačkoj špici pokazuje kako ni prijelazno razdoblje ne može proći bez omiljenih traperica.
Najpopularniji komad bez kojeg je moderna garderoba nezamisliva domaće fashionistice s puno stila uklapaju u chic modne kombinacije.
Usprkos najavljenim trendovima traperica s užim nogavicama, središtem Zagreba dominirali su tzv. baggy modeli koje karakteriziraju šire, udobne nogavice.
Svestran model
Mogu se stilizirati s potpeticama za dotjeraniji look ili s tenisicama za opušteniji vikend outfit što su pokazale i domaće fashionistice dok su se šetale središtem Zagreba.
Ukoliko vam se sviđaju takvi modeli, treba ih pažljivo stilizirati kako bi se postigla ravnoteža siluete: uski ili strukturirani gornji dio uvijek mora izbalansirati šire nogavice.
To su uspješno demonstrirale i chic Zagrepčanke odlučivši se za efektne crne kapute i kraće jakne u kombinaciji s gležnjačama na petu ili tenisicama.
U svakom slučaju, ako ste bili u strahu da će omiljeni modeli širih nogavica odjednom nestati, nema opasnosti za to, ovakvi će modeli uvijek imati svoje mjesto na modnoj sceni jer su udobni, versatilni i uspješn donose prepoznatljivu, nonšalantnu notu baš svakom looku.