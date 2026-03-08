Indonezija će zabraniti društvene mreže za mlađe od 16 godina

Navodeći više razloga među kojima je strah od ovisnosti glavni, Indonezija se pridružila nizu zemalja u zabrani koju je prva uvela Australija. Roditelji djeluju zadovoljno, ali ne i tinejdžeri

Nizu zemalja koji su odlučili zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina, pridružila se i Indonezija, sve s ciljem zaštite djece od zlouporabe interneta. Meutya Hafid, ministrica komunikacija i digitalnih poslova, poručio je da će se profili mlađih od 16 isključivati od 28. ožujka. Odluka se tiče platformi YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live i Roblox. Kako navodi britanski BBC, vlasnici ovih mreža i tvrtki zasad se nisu oglasili o indonezijskoj zabrani. 'Naša djeca se suočavaju sa stvarnim povećanim prijetnjama od izloženosti pornografiji, cyberbullyingu i online prijevarama, do ovisnosti, koja nas najviše brine. Vlada će se umiješati kako se roditelji više ne moraju sami boriti protiv velikih platformi koje vode algoritmi', poručio je Hafid.

Majka zadovoljna, a dijete? Sami roditelji u Indoneziji podržavaju zabranu. 'Kao zaposlena majka s dvoje djece, pogotovo kod sina tinejdžera, nemam vremena stalno provjeravati što mi dijete radi u digitalnom svijetu. S ovakvom regulacijom Vlade, smanjuju se brige nas kao roditelja i sigurna sam da će to dugoročno donijeti koristi i djeci i roditeljima, rekla je 42-godišnja Amanda Kusumo. S druge strane, njen sin, Matt Joseph, se slaže da mladi imaju problema s kontroliranjem koliko vremena provodi pred ekranom, ali se protivi ovoj zabrani. Tim više jer, kaže, mladi najviše zabave dobivaju upravo na društvenim mrežama. 'Mislim da postoji nježniji i mudriji pristup tome. Bilo bi lijepo da imamo zabavu koja je zbilja namijenjena nama, da se popravi ono što je dostupno na TV-u', rekao je između ostalog indonezijski tinejdžer.