UŽIVO

Iran znakovitom porukom pokrenuo novi val napada: Skočile cijene nafte, eksplozije u Dubaiju

Napad na naftna skladišta u Teheranu

Izvor: Profimedia  /  Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Bionic
Reading
Deseti je dan sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela s jedne te Irana s druge strane, a on se nastavlja širiti. Iransko Vijeće stručnjaka imenovalo je u nedjelju Modžtabu Hamneija novim iranskim vrhovnim vođom, čime je na poziciji naslijedio pokojnog oca koji je poginuo prvog dana američko-izraelskih napada

  • 09:53

    09:53

    Koliko je dosad brodova napadnuto u Hormuškom tjesnacu?

    Od početka rata Izraela i SAD-a s Iranom u Hormuškom je tjesnacu ili u njegovoj blizini napadnuto deset brodova otkako je Iran blokirao taj strateški vodeni put kao odmazdu za američko-izraelske napade, izvještava skupina za analizu podataka.

    Napadi u tjednu nakon izbijanja rata 28. veljače gotovo su potpuno zaustavili promet kroz tjesnac, ključnu rutu za naftu i drugu robu. Britanska agencija za pomorsku sigurnost UKMTO izdala je oko deset upozorenja na napade, kao i upozorenja na sumnjive aktivnosti, ali je objavila malo detalja o uključenim plovilima.

    Međunarodna pomorska organizacija (IMO) na svojoj je web stranici u petak navela ukupno devet napada na brodove u tjesnacu u prvom tjednu, uključujući četiri incidenta u kojima je poginulo ukupno sedam osoba.

    IMO je priopćio da je u svakom od tri napada na plovila Skylight, MKD Vyom i Stena Imperative 2. ožujka, kada je pogođen i Hercules Star, ubijena jedna osoba. Između 3. i 5. ožujka pogođena su još četiri plovila: Libra Trader, Gold Oak, Safeen Prestige i Sonangol Namibe, 1. ožujka četiri osobe su poginule kada je pogođen Mussafah 2.

    Koliko je dosad brodova napadnuto u Hormuškom tjesnacu?

    Od početka rata Izraela i SAD-a s Iranom u Hormuškom je tjesnacu ili u njegovoj blizini napadnuto deset brodova otkako je Iran blokirao taj strateški vodeni put kao odmazdu za američko-izraelske napade, izvještava skupina za analizu podataka.

    Napadi u tjednu nakon izbijanja rata 28. veljače gotovo su potpuno zaustavili promet kroz tjesnac, ključnu rutu za naftu i drugu robu. Britanska agencija za pomorsku sigurnost UKMTO izdala je oko deset upozorenja na napade, kao i upozorenja na sumnjive aktivnosti, ali je objavila malo detalja o uključenim plovilima.

    Međunarodna pomorska organizacija (IMO) na svojoj je web stranici u petak navela ukupno devet napada na brodove u tjesnacu u prvom tjednu, uključujući četiri incidenta u kojima je poginulo ukupno sedam osoba.

    IMO je priopćio da je u svakom od tri napada na plovila Skylight, MKD Vyom i Stena Imperative 2. ožujka, kada je pogođen i Hercules Star, ubijena jedna osoba. Između 3. i 5. ožujka pogođena su još četiri plovila: Libra Trader, Gold Oak, Safeen Prestige i Sonangol Namibe, 1. ožujka četiri osobe su poginule kada je pogođen Mussafah 2.

  • 09:19

    09:19

    U Iranu nema interneta već deset dana

    Iranci su sada 216 sati zaredom odsječeni od globalnog interneta, izvještava organizacija za nadzor kibernetičke sigurnosti NetBlocks, navodeći da je povezanost pala na samo jedan posto uobičajenih razina.

    'Oko 90 milijuna Iranaca je ušutkano i odsječeno od globalnog interneta zbog gašenja mreže koje je uvela država', poručio je NetBlocks u svom najnovijem dnevnom izvješću.

    U Iranu nema interneta već deset dana

    Iranci su sada 216 sati zaredom odsječeni od globalnog interneta, izvještava organizacija za nadzor kibernetičke sigurnosti NetBlocks, navodeći da je povezanost pala na samo jedan posto uobičajenih razina.

    'Oko 90 milijuna Iranaca je ušutkano i odsječeno od globalnog interneta zbog gašenja mreže koje je uvela država', poručio je NetBlocks u svom najnovijem dnevnom izvješću.

  • 09:08

    09:08

    U Iranu poginulo više od 1255, 12.000 ranjenih

    Ali Jafarian, zamjenik iranskog ministra zdravstva za Al Jazeeru je otkrio ažurirane 'crne brojke' u Iranu nakon devet dana uzastopnih napada Izraela i SAD-a. 

    • Više od 12.000 ljudi je ranjeno, a 1.255 osoba je poginulo.
    • Dob žrtava kreće se od osam mjeseci do 88 godina.
    • Među poginulima je 200 žena.
    • 168 djece poginulo je u osnovnoj školi u Minabu.
    • 55 zdravstvenih radnika je ranjeno, a 11 je poginulo, uključujući četiri liječnika, dvije medicinske sestre i tri djelatnika hitne pomoći.

    U Iranu poginulo više od 1255, 12.000 ranjenih

    Ali Jafarian, zamjenik iranskog ministra zdravstva za Al Jazeeru je otkrio ažurirane 'crne brojke' u Iranu nakon devet dana uzastopnih napada Izraela i SAD-a. 

    • Više od 12.000 ljudi je ranjeno, a 1.255 osoba je poginulo.
    • Dob žrtava kreće se od osam mjeseci do 88 godina.
    • Među poginulima je 200 žena.
    • 168 djece poginulo je u osnovnoj školi u Minabu.
    • 55 zdravstvenih radnika je ranjeno, a 11 je poginulo, uključujući četiri liječnika, dvije medicinske sestre i tri djelatnika hitne pomoći.

  • 08:49

    08:49

    Eksplozije u Dubaiju

    Eksplozije su se čule iznad Dubaija rano jutros, a zabilježena je i aktivnost borbenih zrakoplova.

    Služba za krizne situacije i katastrofe UAE-a potvrdila je da se zračna obrana suočava s raketnom prijetnjom. Stanovnicima je savjetovano da 'ostanu na sigurnom mjestu'.

    Četiri osobe su poginule uslijed iranskih napada na UAE, priopćilo je jučer ministarstvo obrane te zemlje.

    Iran je pokrenuo uzvratne napade na ciljeve diljem Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajednički napad u subotu, 28. veljače.

    Od tada je UAE otkrio stotine projektila i gotovo 1500 dronova, od kojih je velika većina uništena, prema ministarstvu obrane.

    Eksplozije u Dubaiju

    Eksplozije su se čule iznad Dubaija rano jutros, a zabilježena je i aktivnost borbenih zrakoplova.

    Služba za krizne situacije i katastrofe UAE-a potvrdila je da se zračna obrana suočava s raketnom prijetnjom. Stanovnicima je savjetovano da 'ostanu na sigurnom mjestu'.

    Četiri osobe su poginule uslijed iranskih napada na UAE, priopćilo je jučer ministarstvo obrane te zemlje.

    Iran je pokrenuo uzvratne napade na ciljeve diljem Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajednički napad u subotu, 28. veljače.

    Od tada je UAE otkrio stotine projektila i gotovo 1500 dronova, od kojih je velika većina uništena, prema ministarstvu obrane.

  • 08:44

    08:44

    Francuska: Teheran mora pristati na ustupke i radikalne promjene

    Vlasti u Iranu moraju "napraviti velike ustupke i radikalno promijeniti stav", poručio je francuski ministar vanjskih poslova u ponedjeljak, dan nakon što je Iran dobio novog vrhovnog vođu.

    "Režim mora napraviti velike ustupke i radikalno promijeniti stav, stati na kraj ovim destabilizirajućim akcijama koje su opasne za regiju i za nas same te vratiti Irancima ključeve njihove budućnosti“, izjavio je Jean-Noël Barrot za France Inter.

    Modžtaba Hamenei, 56-godišnji klerik koji se smatra bliskim iranskim konzervativcima, posebno zbog svojih veza s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološkom vojskom Islamske Republike, izabran je u nedjelju za vrhovnog vođu od strane Skupštine stručnjaka, tijela od 88 šijitskih klerika.

    Francuska: Teheran mora pristati na ustupke i radikalne promjene

    Vlasti u Iranu moraju "napraviti velike ustupke i radikalno promijeniti stav", poručio je francuski ministar vanjskih poslova u ponedjeljak, dan nakon što je Iran dobio novog vrhovnog vođu.

    "Režim mora napraviti velike ustupke i radikalno promijeniti stav, stati na kraj ovim destabilizirajućim akcijama koje su opasne za regiju i za nas same te vratiti Irancima ključeve njihove budućnosti“, izjavio je Jean-Noël Barrot za France Inter.

    Modžtaba Hamenei, 56-godišnji klerik koji se smatra bliskim iranskim konzervativcima, posebno zbog svojih veza s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološkom vojskom Islamske Republike, izabran je u nedjelju za vrhovnog vođu od strane Skupštine stručnjaka, tijela od 88 šijitskih klerika.

  • 08:13

    08:13

    Gusti dim iznad rafinerije u Bahreinu

    Gusti dim i dalje se uzdiže iz rafinerije nafte Bapco u Bahreinu.

    Prema vlastima, prijavljene su ozljede i šteta u području Sitre nakon napada iranskog drona. Bapco je glavna naftna rafinerija u zemlji.

    Sve se to događa nakon što je iranski predsjednik tijekom vikenda obećao da će napadi na zemlje Perzijskog zaljeva prestati. No zasad, izgleda, ništa od toga.

    Gusti dim iznad rafinerije u Bahreinu

    Gusti dim i dalje se uzdiže iz rafinerije nafte Bapco u Bahreinu.

    Prema vlastima, prijavljene su ozljede i šteta u području Sitre nakon napada iranskog drona. Bapco je glavna naftna rafinerija u zemlji.

    Sve se to događa nakon što je iranski predsjednik tijekom vikenda obećao da će napadi na zemlje Perzijskog zaljeva prestati. No zasad, izgleda, ništa od toga.

  • 08:07

    08:07

    Rat u Iranu šalje važnu poruku i Sjevernoj Koreji: Hoće li Kim ponovno dići slušalicu?

    Dok američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana ulazi u drugi tjedan, događaji na Bliskom istoku pažljivo se analiziraju i u Pjongjangu. Prema procjenama analitičara, sjevernokorejski vođa Kim Jong Un i njegov najuži krug sigurnosnih dužnosnika pomno proučavaju svaki detalj operacije kako bi procijenili što ona znači za sigurnost njihova režima, ali i za moguće buduće odnose sa Sjedinjenim Državama. <<<Cijeli članak>>>

    Rat u Iranu šalje važnu poruku i Sjevernoj Koreji: Hoće li Kim ponovno dići slušalicu?

    Dok američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana ulazi u drugi tjedan, događaji na Bliskom istoku pažljivo se analiziraju i u Pjongjangu. Prema procjenama analitičara, sjevernokorejski vođa Kim Jong Un i njegov najuži krug sigurnosnih dužnosnika pomno proučavaju svaki detalj operacije kako bi procijenili što ona znači za sigurnost njihova režima, ali i za moguće buduće odnose sa Sjedinjenim Državama. <<<Cijeli članak>>>

    Kim Jong Un
    Kim Jong Un Izvor: EPA / Autor: KCNA

  • 08:04

    08:04

    Indija odobrila pristanak triju iranskih brodova u svojim lukama

    Indija je odobrila zahtjev Irana da tri iranska broda pristanu u indijskim lukama. Dozvola je izdana 1. ožujka, rekao je u ponedjeljak indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar, dodavši kako vlada vjeruje da je to bio 'ispravan potez', piše Reuters.

    Indija odobrila pristanak triju iranskih brodova u svojim lukama

    Indija je odobrila zahtjev Irana da tri iranska broda pristanu u indijskim lukama. Dozvola je izdana 1. ožujka, rekao je u ponedjeljak indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar, dodavši kako vlada vjeruje da je to bio 'ispravan potez', piše Reuters.

  • 08:02

    08:02

    EU diplomati ljutiti na Von der Leyen

    Kako rat s Iranom ulazi u drugi tjedan, u Bruxellesu raste nezadovoljstvo načinom na koji predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nastupa na međunarodnoj sceni. Dio europskih diplomata i dužnosnika smatra da je tijekom prvih dana američko-izraelske kampanje protiv Irana prekoračila svoje ovlasti i zadirala u prostor koji pripada državama članicama i šefici europske diplomacije Kaji Kallas. <<<Cijeli članak>>>

    EU diplomati ljutiti na Von der Leyen

    Kako rat s Iranom ulazi u drugi tjedan, u Bruxellesu raste nezadovoljstvo načinom na koji predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nastupa na međunarodnoj sceni. Dio europskih diplomata i dužnosnika smatra da je tijekom prvih dana američko-izraelske kampanje protiv Irana prekoračila svoje ovlasti i zadirala u prostor koji pripada državama članicama i šefici europske diplomacije Kaji Kallas. <<<Cijeli članak>>>

    Ursula von der Leyen
    Ursula von der Leyen Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys

  • 07:59

    07:59

    Peskov: Savršena oluja je počela

    Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ustvrdio je da međunarodno pravo u praksi više ne postoji te poručio da se Rusija mora usredotočiti na vlastite interese i jačanje svojih kapaciteta. Njegove izjave dolaze u trenutku sve veće nestabilnosti na Bliskom istoku i u kontekstu brojnih globalnih sukoba.

    'Upravo zato je Putin u pravu – suočeni s ovom savršenom olujom koja je započela, moramo se usredotočiti na sebe, na svoje interese i svoj potencijal. Ondje gdje zaostajemo, moramo se ojačati. Moramo razmišljati jasno i ostati usredotočeni', poručio je Peskov. <<<Cijeli članak>>>

    Peskov: Savršena oluja je počela

    Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ustvrdio je da međunarodno pravo u praksi više ne postoji te poručio da se Rusija mora usredotočiti na vlastite interese i jačanje svojih kapaciteta. Njegove izjave dolaze u trenutku sve veće nestabilnosti na Bliskom istoku i u kontekstu brojnih globalnih sukoba.

    'Upravo zato je Putin u pravu – suočeni s ovom savršenom olujom koja je započela, moramo se usredotočiti na sebe, na svoje interese i svoj potencijal. Ondje gdje zaostajemo, moramo se ojačati. Moramo razmišljati jasno i ostati usredotočeni', poručio je Peskov. <<<Cijeli članak>>>

    Dmitrij Peskov
    Dmitrij Peskov Izvor: EPA / Autor: SERGEI ILNITSKY

vezane vijesti

UŽIVO
UŽIVO

UŽIVO

Iran znakovitom porukom pokrenuo novi val napada: Skočile cijene nafte, eksplozije u Dubaiju

  • 09:53

    Koliko je dosad brodova napadnuto u Hormuškom tjesnacu? Od početka rata Izraela i SAD-a s Iranom u Hormuškom je tjesnacu ili u njegovoj blizini napadnuto deset brodova otkako je Iran blokirao taj strateški vodeni put kao odmazdu za američko-izraelske napade, izvještava skupina za analizu podataka. Napadi u tjednu nakon izbijanja rata 28. veljače gotovo su potpuno zaustavili promet kroz tjesnac, ključnu rutu za naftu i drugu robu. Britanska agencija za pomorsku sigurnost UKMTO izdala je oko deset upozorenja na napade, kao i upozorenja na sumnjive aktivnosti, ali je objavila malo detalja o uključenim plovilima. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) na svojoj je web stranici u petak navela ukupno devet napada na brodove u tjesnacu u prvom tjednu, uključujući četiri incidenta u kojima je poginulo ukupno sedam osoba. IMO je priopćio da je u svakom od tri napada na plovila Skylight, MKD Vyom i Stena Imperative 2. ožujka, kada je pogođen i Hercules Star, ubijena jedna osoba. Između 3. i 5. ožujka pogođena su još četiri plovila: Libra Trader, Gold Oak, Safeen Prestige i Sonangol Namibe, 1. ožujka četiri osobe su poginule kada je pogođen Mussafah 2.

  • 09:08

    U Iranu poginulo više od 1255, 12.000 ranjenih Ali Jafarian, zamjenik iranskog ministra zdravstva za Al Jazeeru je otkrio ažurirane 'crne brojke' u Iranu nakon devet dana uzastopnih napada Izraela i SAD-a.  Više od 12.000 ljudi je ranjeno, a 1.255 osoba je poginulo. Dob žrtava kreće se od osam mjeseci do 88 godina. Među poginulima je 200 žena. 168 djece poginulo je u osnovnoj školi u Minabu. 55 zdravstvenih radnika je ranjeno, a 11 je poginulo, uključujući četiri liječnika, dvije medicinske sestre i tri djelatnika hitne pomoći.

  • 08:49

    Eksplozije u Dubaiju Eksplozije su se čule iznad Dubaija rano jutros, a zabilježena je i aktivnost borbenih zrakoplova. Služba za krizne situacije i katastrofe UAE-a potvrdila je da se zračna obrana suočava s raketnom prijetnjom. Stanovnicima je savjetovano da 'ostanu na sigurnom mjestu'. Četiri osobe su poginule uslijed iranskih napada na UAE, priopćilo je jučer ministarstvo obrane te zemlje. Iran je pokrenuo uzvratne napade na ciljeve diljem Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajednički napad u subotu, 28. veljače. Od tada je UAE otkrio stotine projektila i gotovo 1500 dronova, od kojih je velika većina uništena, prema ministarstvu obrane.
ključne odluke

ključne odluke

Izvanredna sjednica Vlade: Vraća se nedavno ukinuta mjera, ima veze s cijenama goriva
krav maga

krav maga

Hrvatski vojnici uče izraelsku vještinu samoobrane: Nije bitno znati se potući

najpopularnije

Još vijesti