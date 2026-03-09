Iran znakovitom porukom pokrenuo novi val napada: Skočile cijene nafte, eksplozije u Dubaiju

Koliko je dosad brodova napadnuto u Hormuškom tjesnacu?

Od početka rata Izraela i SAD-a s Iranom u Hormuškom je tjesnacu ili u njegovoj blizini napadnuto deset brodova otkako je Iran blokirao taj strateški vodeni put kao odmazdu za američko-izraelske napade, izvještava skupina za analizu podataka.

Napadi u tjednu nakon izbijanja rata 28. veljače gotovo su potpuno zaustavili promet kroz tjesnac, ključnu rutu za naftu i drugu robu. Britanska agencija za pomorsku sigurnost UKMTO izdala je oko deset upozorenja na napade, kao i upozorenja na sumnjive aktivnosti, ali je objavila malo detalja o uključenim plovilima.

Međunarodna pomorska organizacija (IMO) na svojoj je web stranici u petak navela ukupno devet napada na brodove u tjesnacu u prvom tjednu, uključujući četiri incidenta u kojima je poginulo ukupno sedam osoba.

IMO je priopćio da je u svakom od tri napada na plovila Skylight, MKD Vyom i Stena Imperative 2. ožujka, kada je pogođen i Hercules Star, ubijena jedna osoba. Između 3. i 5. ožujka pogođena su još četiri plovila: Libra Trader, Gold Oak, Safeen Prestige i Sonangol Namibe, 1. ožujka četiri osobe su poginule kada je pogođen Mussafah 2.