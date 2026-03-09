Iran znakovitom porukom pokrenuo novi val napada: Skočile cijene nafte, eksplozije u Dubaiju

-
09:53
Koliko je dosad brodova napadnuto u Hormuškom tjesnacu?
Od početka rata Izraela i SAD-a s Iranom u Hormuškom je tjesnacu ili u njegovoj blizini napadnuto deset brodova otkako je Iran blokirao taj strateški vodeni put kao odmazdu za američko-izraelske napade, izvještava skupina za analizu podataka.
Napadi u tjednu nakon izbijanja rata 28. veljače gotovo su potpuno zaustavili promet kroz tjesnac, ključnu rutu za naftu i drugu robu. Britanska agencija za pomorsku sigurnost UKMTO izdala je oko deset upozorenja na napade, kao i upozorenja na sumnjive aktivnosti, ali je objavila malo detalja o uključenim plovilima.
Međunarodna pomorska organizacija (IMO) na svojoj je web stranici u petak navela ukupno devet napada na brodove u tjesnacu u prvom tjednu, uključujući četiri incidenta u kojima je poginulo ukupno sedam osoba.
IMO je priopćio da je u svakom od tri napada na plovila Skylight, MKD Vyom i Stena Imperative 2. ožujka, kada je pogođen i Hercules Star, ubijena jedna osoba. Između 3. i 5. ožujka pogođena su još četiri plovila: Libra Trader, Gold Oak, Safeen Prestige i Sonangol Namibe, 1. ožujka četiri osobe su poginule kada je pogođen Mussafah 2.
-
09:19
U Iranu nema interneta već deset dana
Iranci su sada 216 sati zaredom odsječeni od globalnog interneta, izvještava organizacija za nadzor kibernetičke sigurnosti NetBlocks, navodeći da je povezanost pala na samo jedan posto uobičajenih razina.
'Oko 90 milijuna Iranaca je ušutkano i odsječeno od globalnog interneta zbog gašenja mreže koje je uvela država', poručio je NetBlocks u svom najnovijem dnevnom izvješću.
⚠️ Update: #Iran's internet blackout has entered its tenth day with connectivity at 1% of ordinary levels after the 216th hour.— NetBlocks (@netblocks) March 9, 2026
As regional hostilities intensify, some 90 million Iranians are silenced and cut off from the global internet under a state-imposed shutdown. pic.twitter.com/FNrSKvqBBP
-
09:08
U Iranu poginulo više od 1255, 12.000 ranjenih
Ali Jafarian, zamjenik iranskog ministra zdravstva za Al Jazeeru je otkrio ažurirane 'crne brojke' u Iranu nakon devet dana uzastopnih napada Izraela i SAD-a.
- Više od 12.000 ljudi je ranjeno, a 1.255 osoba je poginulo.
- Dob žrtava kreće se od osam mjeseci do 88 godina.
- Među poginulima je 200 žena.
- 168 djece poginulo je u osnovnoj školi u Minabu.
- 55 zdravstvenih radnika je ranjeno, a 11 je poginulo, uključujući četiri liječnika, dvije medicinske sestre i tri djelatnika hitne pomoći.
-
08:49
Eksplozije u Dubaiju
Eksplozije su se čule iznad Dubaija rano jutros, a zabilježena je i aktivnost borbenih zrakoplova.
Služba za krizne situacije i katastrofe UAE-a potvrdila je da se zračna obrana suočava s raketnom prijetnjom. Stanovnicima je savjetovano da 'ostanu na sigurnom mjestu'.
Četiri osobe su poginule uslijed iranskih napada na UAE, priopćilo je jučer ministarstvo obrane te zemlje.
Iran je pokrenuo uzvratne napade na ciljeve diljem Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajednički napad u subotu, 28. veljače.
Od tada je UAE otkrio stotine projektila i gotovo 1500 dronova, od kojih je velika većina uništena, prema ministarstvu obrane.
-
08:44
Francuska: Teheran mora pristati na ustupke i radikalne promjene
Vlasti u Iranu moraju "napraviti velike ustupke i radikalno promijeniti stav", poručio je francuski ministar vanjskih poslova u ponedjeljak, dan nakon što je Iran dobio novog vrhovnog vođu.
"Režim mora napraviti velike ustupke i radikalno promijeniti stav, stati na kraj ovim destabilizirajućim akcijama koje su opasne za regiju i za nas same te vratiti Irancima ključeve njihove budućnosti“, izjavio je Jean-Noël Barrot za France Inter.
Modžtaba Hamenei, 56-godišnji klerik koji se smatra bliskim iranskim konzervativcima, posebno zbog svojih veza s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološkom vojskom Islamske Republike, izabran je u nedjelju za vrhovnog vođu od strane Skupštine stručnjaka, tijela od 88 šijitskih klerika.
-
08:13
Gusti dim iznad rafinerije u Bahreinu
Gusti dim i dalje se uzdiže iz rafinerije nafte Bapco u Bahreinu.
Prema vlastima, prijavljene su ozljede i šteta u području Sitre nakon napada iranskog drona. Bapco je glavna naftna rafinerija u zemlji.
Sve se to događa nakon što je iranski predsjednik tijekom vikenda obećao da će napadi na zemlje Perzijskog zaljeva prestati. No zasad, izgleda, ništa od toga.
The refinery at Bapco in Bahrain, the main fuel source feeding the US Fifth Fleet, is now burning after a direct strike by the IRGC Aerospace Force. The site produces over 350,000 barrels per day and serves as the backbone of American naval logistics in the Gulf. pic.twitter.com/UcGxfw50l6— Thomas Keith (@iwasnevrhere_) March 9, 2026
-
08:07
Rat u Iranu šalje važnu poruku i Sjevernoj Koreji: Hoće li Kim ponovno dići slušalicu?
Dok američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana ulazi u drugi tjedan, događaji na Bliskom istoku pažljivo se analiziraju i u Pjongjangu. Prema procjenama analitičara, sjevernokorejski vođa Kim Jong Un i njegov najuži krug sigurnosnih dužnosnika pomno proučavaju svaki detalj operacije kako bi procijenili što ona znači za sigurnost njihova režima, ali i za moguće buduće odnose sa Sjedinjenim Državama. <<<Cijeli članak>>>
-
08:04
Indija odobrila pristanak triju iranskih brodova u svojim lukama
Indija je odobrila zahtjev Irana da tri iranska broda pristanu u indijskim lukama. Dozvola je izdana 1. ožujka, rekao je u ponedjeljak indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar, dodavši kako vlada vjeruje da je to bio 'ispravan potez', piše Reuters.
-
08:02
EU diplomati ljutiti na Von der Leyen
Kako rat s Iranom ulazi u drugi tjedan, u Bruxellesu raste nezadovoljstvo načinom na koji predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nastupa na međunarodnoj sceni. Dio europskih diplomata i dužnosnika smatra da je tijekom prvih dana američko-izraelske kampanje protiv Irana prekoračila svoje ovlasti i zadirala u prostor koji pripada državama članicama i šefici europske diplomacije Kaji Kallas. <<<Cijeli članak>>>
-
07:59
Peskov: Savršena oluja je počela
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ustvrdio je da međunarodno pravo u praksi više ne postoji te poručio da se Rusija mora usredotočiti na vlastite interese i jačanje svojih kapaciteta. Njegove izjave dolaze u trenutku sve veće nestabilnosti na Bliskom istoku i u kontekstu brojnih globalnih sukoba.
'Upravo zato je Putin u pravu – suočeni s ovom savršenom olujom koja je započela, moramo se usredotočiti na sebe, na svoje interese i svoj potencijal. Ondje gdje zaostajemo, moramo se ojačati. Moramo razmišljati jasno i ostati usredotočeni', poručio je Peskov. <<<Cijeli članak>>>
Napad na naftna skladišta u Teheranu
Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
-
09:53
07:47
VIDEO: Teški izraelski napadi na libanonski grad Tir Video na društvenim mrežama prikazuje bombardiranje grada Tira, najvećeg naseljenog središta južno od rijeke Litani. Izrael je danas ponovno naredio prisilno raseljavanje cijelog područja južno od rijeke, ogromnog dijela libanonskog teritorija.
-
07:37
Turska planira rasporediti avione F-16 na sjeverni Cipar Prema televizijskoj postaji NTV, Turska danas planira premjestiti šest borbenih zrakoplova F-16 na sjeverni Cipar. Pozivajući se na dužnosnika civilnog zrakoplovstva iz odcjiepljene Turske Republike Sjeverni Cipar, izvješće navodi da se nada da će se ovim potezom ojačati obrana. Prošli tjedan bazu RAF-a pogodila je bespilotna letjelica. U subotu je izvor iz ministarstva obrane u Turskoj rekao da razmatraju raspoređivanje zrakoplova.
-
07:16
Sastaje se G7, važna tema na stolu Ministri financija skupine G7 danas će raspravljati o zajedničkom puštanju nafte iz hitnih rezervi koordiniranom od strane Međunarodne agencije za energiju, piše Financial Times. Tri zemlje G7, uključujući SAD, zasad podržavaju tu ideju, nakon što je rat SAD-a i Izraela s Iranom doveo do naglog rasta cijena sirove nafte.
-
06:45
Američki predsjednik Donald Trump navodno nije zadovoljan izborom Modžtabe Hamneija. Prema navodima voditelja Fox Newsa Briana Kilmeadea, koji je o tome govorio u televizijskom programu, Trump mu je nakon objave imenovanja u kratkom razgovoru rekao: 'Nisam sretan.' Kilmeade pritom nije iznio dodatne pojedinosti o tom razgovoru niti je pojasnio što je točno američki predsjednik rekao o novom iranskom čelniku. Trump se zasad nije javno oglasio o imenovanju novog vrhovnog vođe Irana.
-
06:35
Saudijska Arabija upozorila je da bi Iran mogao završiti kao 'najveći gubitnik' nastavi li napadati države u Perzijskom zaljevu. U priopćenju objavljenom u ponedjeljak rano ujutro saudijsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je izjavu iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana da je Teheran obustavio napade na svoje susjede u Zaljevu. 'Kraljevina potvrđuje da iranska strana tu izjavu nije provela u praksi, ni tijekom govora iranskog predsjednika niti nakon njega', navodi se u priopćenju. Rijad tvrdi da je Iran nastavio s napadima, koje opisuje kao agresiju utemeljenu na 'slabim izgovorima bez ikakve činjenične osnove'. Saudijske vlasti upozorile su da bi takvi potezi mogli dodatno pogoršati situaciju u regiji i ozbiljno narušiti odnose s Iranom. 'Iranski napadi predstavljaju daljnju eskalaciju koja će imati ozbiljne posljedice za odnose, sada i u budućnosti', poručilo je saudijsko ministarstvo vanjskih poslova.
-
05:59
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će odluka o završetku rata s Iranom biti donesena u dogovoru s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, javlja The Times of Israel. U kratkom telefonskom intervjuu Trump je poručio kako će odluka o tome kada okončati sukob biti 'zajednička. 'Mislim da je to zajednička odluka… donekle. Razgovaramo. Donijet ću odluku u pravo vrijeme, ali uzet ćemo u obzir sve okolnosti', rekao je američki predsjednik. Trump je pritom ustvrdio da bi Iran uništio Izrael da on i Netanyahu nisu djelovali zajedno. 'Iran je namjeravao uništiti Izrael i sve oko njega… Radili smo zajedno. Uništili smo državu koja je željela uništiti Izrael', rekao je. Na pitanje hoće li upravo on odlučiti kada će rat završiti ili će o tome odlučivati i izraelski premijer, Trump je ponovio da je riječ o zajedničkoj odluci Washingtona i Jeruzalema. Upitan bi li Izrael mogao nastaviti rat i nakon što SAD odluči obustaviti svoje napade, Trump nije želio nagađati, no dodao je kako ne očekuje da će to biti potrebno. 'Ne mislim da će to biti nužno', rekao je.
-
05:41
Iran je pokrenuo prvi raketni napad na Izrael otkako je izabran novi vrhovni vođa Modžtaba Hamenei, objavila je iranska državna televizija IRIB na svom Telegram kanalu. U objavi se navodi da je riječ o prvom valu projektila lansiranih prema Izraelu pod vodstvom novog vrhovnog vođe. IRIB je pritom objavio i fotografiju projektila na kojem je vidljiv natpis 'At Your Service, Sayyid Mojtaba' ('Vama usluzi, sejjide Modžtaba'). Poruka na projektilu tumači se kao simbolična demonstracija lojalnosti iranskih snaga novom vrhovnom vođi te kao propagandna poruka usmjerena prema domaćoj i međunarodnoj javnosti. Iranske vlasti zasad nisu objavile dodatne pojedinosti o razmjerima napada niti o ciljevima na koje su projektili usmjereni. Izraelske vlasti također još nisu objavile službene informacije o mogućim posljedicama tog napada. <<<Cijeli članak>>>
-
05:39
Iransko Vijeće stručnjaka imenovalo je u nedjelju Modžtabu Hamneija novim iranskim vrhovnim vođom, čime je na poziciji naslijedio pokojnog oca Alija Hamneija, što je signal da tvrdolinijaši ostaju čvrsto na vlasti u Teheranu unatoč ratu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. >>Tijek jučerašnjih događanja pogledajte OVDJE<<
Deseti je dan sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela s jedne te Irana s druge strane, a on se nastavlja širiti. Iransko Vijeće stručnjaka imenovalo je u nedjelju Modžtabu Hamneija novim iranskim vrhovnim vođom, čime je na poziciji naslijedio pokojnog oca koji je poginuo prvog dana američko-izraelskih napada
