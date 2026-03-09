VIDEO Golemi meteor eksplodirao iznad Njemačke, oštećene kuće u više mjesta

Brojni očevici javili su da su malo prije 19 sati u nedjelju primijetili velik svjetleći objekt na nebu iznad Luksemburga. Prema njihovim opisima, on se kretao relativno sporo, a zatim se raspao na više dijelova. Neki su svjedoci također rekli da su čuli zvukove nalik eksplozijama.

Nicki Feierstein, bivši predsjednik Luksemburškog udruženja amaterskih astronoma, objasnio je da fenomen viđen na nebu podsjeća na vrlo veliku zvijezdu padalicu, sličnu onima koje se mogu vidjeti tijekom meteorskog roja Perzeida u kolovozu, ali vjerojatno uzrokovanu mnogo gušćim oblakom kozmičke prašine.

Prije ulaska u Zemljinu atmosferu takav se objekt naziva meteoroidom, objasnio je Feierstein. Kada uđe u atmosferu i počne gorjeti zbog trenja, vidljiv je kao meteor, često u obliku sjajne vatrene kugle.



Budući da takvi objekti kroz atmosferu putuju brzinom od oko 60.000 do 70.000 kilometara na sat, snažno trenje može dovesti do eksplozije, što objašnjava glasne detonacije koje su prijavili svjedoci. Dijelovi koji prežive prolazak kroz atmosferu i padnu na tlo nazivaju se meteoriti.

Prema Feiersteinu, svemir je ispunjen takvim objektima koji neprestano putuju kroz njega, pa se slični događaji mogu dogoditi u bilo koje doba godine. Stručnjaci iz Europske svemirske agencije (ESA) također smatraju da je riječ o meteoru te trenutno analiziraju dostupne snimke i podatke. Više informacija očekuje se tijekom ponedjeljka.