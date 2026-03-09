VIDEO Golemi meteor eksplodirao iznad Njemačke, oštećene kuće u više mjesta

Sjajna vatrena kugla koja je u nedjelju navečer viđena na nebu iznad Luksemburga i dijelova zapada Njemačke najvjerojatnije je bila meteor, smatraju stručnjaci. Svjedoci su pritom prijavili i snažne detonacije, a Nijemci su navodno pronašli fragmente koji su oštetili nekoliko kuća
Brojni očevici javili su da su malo prije 19 sati u nedjelju primijetili velik svjetleći objekt na nebu iznad Luksemburga. Prema njihovim opisima, on se kretao relativno sporo, a zatim se raspao na više dijelova. Neki su svjedoci također rekli da su čuli zvukove nalik eksplozijama.
Nicki Feierstein, bivši predsjednik Luksemburškog udruženja amaterskih astronoma, objasnio je da fenomen viđen na nebu podsjeća na vrlo veliku zvijezdu padalicu, sličnu onima koje se mogu vidjeti tijekom meteorskog roja Perzeida u kolovozu, ali vjerojatno uzrokovanu mnogo gušćim oblakom kozmičke prašine.
Prije ulaska u Zemljinu atmosferu takav se objekt naziva meteoroidom, objasnio je Feierstein. Kada uđe u atmosferu i počne gorjeti zbog trenja, vidljiv je kao meteor, često u obliku sjajne vatrene kugle.
Budući da takvi objekti kroz atmosferu putuju brzinom od oko 60.000 do 70.000 kilometara na sat, snažno trenje može dovesti do eksplozije, što objašnjava glasne detonacije koje su prijavili svjedoci. Dijelovi koji prežive prolazak kroz atmosferu i padnu na tlo nazivaju se meteoriti.
Prema Feiersteinu, svemir je ispunjen takvim objektima koji neprestano putuju kroz njega, pa se slični događaji mogu dogoditi u bilo koje doba godine. Stručnjaci iz Europske svemirske agencije (ESA) također smatraju da je riječ o meteoru te trenutno analiziraju dostupne snimke i podatke. Više informacija očekuje se tijekom ponedjeljka.
Moguća šteta u Njemačkoj
Nakon pojave vatrene kugle njemačka policija izvijestila je da su fragmenti navodno pali u saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka, pri čemu su oštećeni krovovi i kuće. Dojava o šteti stigla je iz područja Hunsrücka, Eifela te iz grada Koblenza. Fenomen je bio vidljiv na velikom području zapada Njemačke, a brojni očevici iz različitih saveznih pokrajina svoja su zapažanja podijelili na društvenim mrežama.
Međutim astronom iz Heidelberga upozorio je da bi narančasta boja objekta mogla upućivati i na mogućnost da je riječ o svemirskom otpadu, a ne prirodnom meteoru.
Svjedoci opisali snažan bljesak i detonaciju
Vatrena kugla izazvala je veliku pozornost i na astronomskim forumima dok su brojni čitatelji medijima slali fotografije i opise događaja. Jedan od svjedoka, Laurent Bauler, rekao je za RTL da se njegova kuća iznenada osvijetlila 'kao da ju je obasjao automobil s upaljenim svjetlima'.
Kada je pogledao kroz prozor, vidio je svijetlu prugu kako prelazi iznad kuće i nestaje u svega nekoliko sekundi. 'Otprilike pola minute kasnije čuo sam ogroman prasak, a prozor pokraj mene snažno se zatresao', rekao je Bauler, dodajući da 'nikada nije doživio ništa slično'.