Ne kupujte jeftiniji OLED televizor ako niste provjerili ove značajke i specifikacije

Želite kupiti TV, ali vam svi izgledaju isto. Evo nekoliko savjeta na što trebate obratiti pozornost kad je riječ o uređajima sa zaslonima tipa OLED.

Vršna svjetlina je ključna

OLED televizori koriste samoosvjetljujuće piksele unutar panela kako bi osvijetlili zaslon na temelju onoga što slika pokušava prikazati. To eliminira potrebu za pozadinskim osvjetljenjem i pomaže u stvaranju življih boja, a pikseli pokrivaju širok spektar boja te se uključuju i isključuju da bi proizveli boje slike. OLED paneli su poznati po snažnoj prisutnosti tamnih boja i profilima boja i pogodni su za tamnije prostorije, posebno za one filmske večeri koje želite.

Jedna od najvažnijih specifikacija na koje treba obratiti pozornost je vršna svjetlina, a ona mjeri koliko dobro malo područje piksela može dosegnuti svoje gornje osvjetljenje da bi poboljšalo prikaz. To ćete stvarno primijetiti u scenama s eksplozijom ili vatrometom, gdje je istaknuta boja.

Vršna svjetlina za vrhunske televizore može doseći preko 4000 nita, a kod jeftinijih modela nastojte ne ići ispod 1000.

Pogledajte koje HDR formate televizor podržava

Noviji OLED televizori vjerojatno podržavaju sadržaj visokog dinamičkog raspona (HDR), a možete ga gledati na televizoru koji ne podržava HDR10, ali neće biti poboljšan većim kontrastom i svjetlinom.

Većina će podržavati osnovni HDR10, a on koristi 10-bitnu dubinu boja za prikaz širokog raspona nijansi na zaslonu. Podrške za HDR10+ i Dolby Vision nisu uobičajene i ako nađete jeftiniji uređaj koji ih podržava, to je velik plus.

HDR10+ znači da televizor može automatski prilagoditi svjetlinu i boju u hodu dok Dolby Vision kombinira HDR10 i HDR10+ jer mijenja scenu po scenu kako bi izoštrio sliku, ali koristi 12-bitnu dubinu boje za realističnije slike.