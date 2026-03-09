Ne kupujte jeftiniji OLED televizor ako niste provjerili ove značajke i specifikacije

Kupovina televizora može biti zahtjevna ako niste upućeni u njih jer je ponuda ogromna i raznovrsna. Pogledajte pregled nekoliko elemenata na koje svakako treba obratiti pozornost
Želite kupiti TV, ali vam svi izgledaju isto. Evo nekoliko savjeta na što trebate obratiti pozornost kad je riječ o uređajima sa zaslonima tipa OLED.
Vršna svjetlina je ključna
OLED televizori koriste samoosvjetljujuće piksele unutar panela kako bi osvijetlili zaslon na temelju onoga što slika pokušava prikazati. To eliminira potrebu za pozadinskim osvjetljenjem i pomaže u stvaranju življih boja, a pikseli pokrivaju širok spektar boja te se uključuju i isključuju da bi proizveli boje slike. OLED paneli su poznati po snažnoj prisutnosti tamnih boja i profilima boja i pogodni su za tamnije prostorije, posebno za one filmske večeri koje želite.
Jedna od najvažnijih specifikacija na koje treba obratiti pozornost je vršna svjetlina, a ona mjeri koliko dobro malo područje piksela može dosegnuti svoje gornje osvjetljenje da bi poboljšalo prikaz. To ćete stvarno primijetiti u scenama s eksplozijom ili vatrometom, gdje je istaknuta boja.
Vršna svjetlina za vrhunske televizore može doseći preko 4000 nita, a kod jeftinijih modela nastojte ne ići ispod 1000.
Pogledajte koje HDR formate televizor podržava
Noviji OLED televizori vjerojatno podržavaju sadržaj visokog dinamičkog raspona (HDR), a možete ga gledati na televizoru koji ne podržava HDR10, ali neće biti poboljšan većim kontrastom i svjetlinom.
Većina će podržavati osnovni HDR10, a on koristi 10-bitnu dubinu boja za prikaz širokog raspona nijansi na zaslonu. Podrške za HDR10+ i Dolby Vision nisu uobičajene i ako nađete jeftiniji uređaj koji ih podržava, to je velik plus.
HDR10+ znači da televizor može automatski prilagoditi svjetlinu i boju u hodu dok Dolby Vision kombinira HDR10 i HDR10+ jer mijenja scenu po scenu kako bi izoštrio sliku, ali koristi 12-bitnu dubinu boje za realističnije slike.
Kolika je brzina osvježavanja?
Brzina osvježavanja je broj osvježavanja slike u sekundi te određuje koliko glatko izgleda slika na vašem televizoru, što je važno ako želite koristiti televizor za igranje računalnih igara ili gledati sportska događanja s brzim kretanjem.
Na jeftinijim OLED televizorima gotovo uvijek ćete vidjeti 120 Hz. Ako naletite na 144 Hz po nižoj cijeni, to je razlog više zbog kojeg ga uzeti.
Utori za HDMI 2.1
Utori koji podržavaju ovaj standard pružaju veću propusnost (48 gigabita po sekundi) i veće razine razlučivosti. Ako svoj sustav za igranje priključite na HDMI 2.1, to omogućuje 4K rezoluciju pri uobičajenoj brzini od 120 Hz na OLED televizorima.
Neki čak omogućuju 8K rezoluciju na 60 Hz. HDMI 2.1 također podržava varijabilnu brzinu osvježavanja, a ona radi s brzinom osvježavanja televizora da bi se uklonilo trzanje slike. Priključivanje konzole u 2.1 utor automatski će ga postaviti u automatski način rada s niskom latencijom, označen na mnogim televizorima kao način rada za igru, za glatkije iskustvo.
Također može pružiti priliku za bolje povezivanje zvuka i audio opreme. Nešto poput eARC-a je priključak 2.1, a on daje bolje opcije audio formata kao što je Dolby Audio.
Pogledajte koliko je dobar premaz protiv odsjaja
Ako je moguće, OLED televizor ima neku vrstu premaza protiv odsjaja. Neki proizvođači, poput Samsunga, nude mat završnu obradu, što smanjuje refleksije na ekranu. To je posebno vidljivo kada gledate nešto tijekom dana ili u sobi s lampama ili svjetlima, a sam sadržaj je tamniji.
No ako ne možete vidjeti razliku između više modela, možda ćete se morati osloniti na recenzije korisnika kako biste doznali koji se pokazao najboljim u uvjetima u kojima namjeravate koristiti TV, piše Make Use Of.