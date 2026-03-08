javio se i larijani

Revolucionarna garda novom vrhovnom vođi: 'Bit ćemo vam doživotno odani!'

M. Šurina

08.03.2026 u 23:24

Lider Revolucionarne garde Ahmad Vahidi
Lider Revolucionarne garde Ahmad Vahidi Izvor: Profimedia / Autor: Dirgantara / Alamy / Profimedia
Iranska Revolucionarna garda (IRGC) čestitala je Modžtabi Hameneiju na izboru za novog vrhovnog vođu Irana i objavila da mu iskazuje punu lojalnost

U priopćenju koje su prenijeli iranski državni mediji IRGC je naveo da izražava 'iskrenu i doživotnu odanost' novom vođi te naglasio da će poštovati njegove zapovijedi.

'Naglašavamo da ćemo slušati naredbe i biti spremni provesti ih', stoji u priopćenju.

Revolucionarna garda dodaje da izbor Hameneija u Skupštini stručnjaka, tijelu od 88 članova koje bira vrhovnog vođu, pokazuje da se politički sustav Islamske Republike nastavlja bez prekida, navodi Al Jazeera.

'Ovaj izbor pokazao je svima da se kretanje islamskog sustava ne zaustavlja te da revolucija i Islamska Republika ne ovise o pojedincima', navodi IRGC.

Sve veći broj visokih iranskih dužnosnika javno je izrazio potporu Modžtabi Hameneiju i pozvao građane da mu iskažu lojalnost nakon što je izabran za novog vrhovnog vođu Irana.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf ocijenio je odluku Skupštine stručnjaka 'preciznom' te poručio da je slijeđenje Hameneija 'jasna vjerska i nacionalna obveza'.

Podršku novom vođi izrazio je i Ali Larijani, tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. On je pozvao na jedinstvo oko novog vodstva te zahvalio Skupštini stručnjaka na, kako je rekao, 'jasnoj odluci'.

