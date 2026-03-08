Revolucionarna garda novom vrhovnom vođi: 'Bit ćemo vam doživotno odani!'

U priopćenju koje su prenijeli iranski državni mediji IRGC je naveo da izražava 'iskrenu i doživotnu odanost' novom vođi te naglasio da će poštovati njegove zapovijedi.

'Naglašavamo da ćemo slušati naredbe i biti spremni provesti ih', stoji u priopćenju.

Revolucionarna garda dodaje da izbor Hameneija u Skupštini stručnjaka, tijelu od 88 članova koje bira vrhovnog vođu, pokazuje da se politički sustav Islamske Republike nastavlja bez prekida, navodi Al Jazeera.

'Ovaj izbor pokazao je svima da se kretanje islamskog sustava ne zaustavlja te da revolucija i Islamska Republika ne ovise o pojedincima', navodi IRGC.