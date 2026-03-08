Mravi, mutacije i travnjaci: Odigrali smo March of The Ants: Evolved Edition

March of The Ants: Evolved Edition sažima iskustvo puno većih igara na ploči u periodu od, brat bratu, dva sata

Veliki strateški naslovi, koliko god zabavni bili, opravdano objedinjuju neke od najgorih predrasuda o igrama na ploči. Komplicirana pravila, potezi koji traju po sat vremena, dani protraćeni za stolom u radnoj sobi ili kuhinji te, na koncu, gorak okus u ustima nakon što poslije pola sata shvatite da ćete sljedećih pola dana gledati kako gubite.

Premda ova igra ima dio tih obilježja, ona uspijeva napraviti bitnu stvar, a to je dramatično skratiti vrijeme potrebno za prosječnu partiju. U March of The Ants: Evolved Edition, remakeu izvornih March of The Ants iz 2015. godine, preuzimate kontrolu nad kolonijom mrava koji između proljeća i kasne jeseni nastoje osvojiti livadu. Glavni protivnici su vam drugi igrači, svaki sa svojom kolonijom, kao i proždrljive stonoge koje, pored uloge neminovne elementarne nepogode, služe kao antagonisti u kooperativnoj verziji (koju nisam odigrao, ali je navodno užasno teška). Kako igra funkcionira? Standardna partija proteže se na četiri runde te kombinira strateško planiranje, igranje karata, sakupljanje resursa i, naravno, bitku. Igrači tijekom svakog svojeg poteza izvodu jednu od ponuđenih akcija, od kojih svaka osim odmaranja ima neku vrstu reakcije susjednih igrača. Na ovaj način podižu se tempo igre i interaktivnost, a ciklus se završava sve dok netko ne odluči prestati sa svojim aktivnostima i započeti s pripremama za odmor.

Igra se nakon toga nastavlja, no svaki put kad strana koja se odmara dođe na red, uzima jednu od pločica s bonusima (kojih ima jednako broju igrača), sve dok ih ne ponestane, nakon čega se kreće u sakupljanje resursa raspoređenih po heksagonima, a koje su igrači dotad otkrili i 'kolonizirali'. Svaki heksagon je različit i mora se spojiti s centralnim tunelom iz kojeg izlaze svi mravi te predstavlja glavni razlog za eventualne sukobe ili nešto lukaviju kolonizaciju. Naime mir vlada ako su sva polja s resursima na heksagonu, bez obzira na fakcije, ispunjena, a do borbe dolazi samo ako na polju ima više mrava nego slobodnih mjesta.

Vrijeme za prilagodbu Ovo znači da pametnim planiranjem i brzim plasiranjem svojih mrava po tuđim heksagonima možete zauzimati mjesta za sakupljanje resursa bez provociranja borbe – sve dok su ona, naglašavam, slobodna. Začin igri daju i karte koje, kao što i naslov nalaže, omogućuju mutiranje glave, zatka i toraksa vaših mrava, dajući im specijalne moći, kao i specijalni događaji koji utječu na vas ili cijelu livadu te, konačno, ciljevi vaše kolonije koji omogućuju dodatno osvajanje bodova te drugim igračima jasno daju do znanja što vam trebaju raditi da do tih bodova nikad ne dođete.

Šarmantan dio novih March of The Antsa je način na koji su organizirani. Makar lista stvari koje možete raditi nije baš kratka, sve se odvija u vrlo strogom redoslijedu, pa igranje nakon dva-tri poteza postaje puno jasnije i dozvoljava koncentriranje na pobjedu. To vrijeme potrebno da 'razumijete' igru ujedno je njen najveći zaostatak. Za razliku od brojnih drugih naslova za igranje na ploči, March nema mehanizam kojim zaostale kolonije mogu uhvatiti korak za liderima. Ako niste nametljivi u startu ili dozvolite drugim kolonijama da dograbe vaše resurse, pola ćete partije gledati kako drugi igrači sakupljaju bodove dok se vi borite za goli život.

Vječita muka: Složena pravila i ciljana publika Još jedna stvar koja definitivno ne ide u prilog igri složenost je pravila. Ispod lijepo dizajniranih figurica mrava, lijepih heksova i vrlo respektabilne produkcije nalazi se niz pravila koja, makar ne zvuče komplicirano, imaju velik broj interakcija. Ona, kao što sam naveo gore u tekstu, nisu blagonaklona prema igračkim pogreškama. Mravi definitivno spadaju među kraće igre u žanru te su, nakon što malo uđete u interakcije i strategije, vrlo fluidni i dinamični, no ne mogu zamisliti to da ih donesem za stol pred ekipu s kojom igram Scout, Ra, Heat ili Clank. March of The Ants: Evolved Edition je na kraju dana točno ono što sam naveo na startu: igra za 'gejmere' koja vam neće 'požderati' cijeli vikend.