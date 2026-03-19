Milijun dolara za neprobojno šifriranje staro više od četiri desetljeća

Rad Charlesa H. Bennetta i Gillesa Brassarda , koji datira iz 1984. godine , poznat je kao kvantna kriptografija. 'Redefinirao je sigurnu komunikaciju i računarstvo', navedeno je u obrazloženju nagrade.

Znanstvenici vjeruju kako će njihov rad biti ključan za elektroničke komunikacije u svijetu koji uvelike ovisi o dijeljenju podataka, ali koji godinama pokušava razviti snažnija kvantna računala.

Turingova nagrada, nazvana po matematičaru i razbijaču kodova Alanu Turingu, poznata je kao 'Nobelova nagrada za računarstvo'. Uz nju dolazi i milijun američkih dolara. Bennett (82) je suradnik IBM-a u New Yorku, dok je Brassard (70) profesor na Sveučilištu u Montrealu.

Njih su se dvojica slučajno sreli tijekom akademske konferencije u Portoriku 1979. godine. Navodno je Bennett prišao računalnom znanstveniku dok su plivali tijekom pauze kako bi predložio ideju o razvoju novčanice koju nikad ne bi bilo moguće krivotvoriti.

Uslijedilo je desetljeća suradnje, tijekom kojih su razvili tehniku ​​​​temeljenu na kvantnoj fizici - ponašanju čestica materije, uključujući elektrone i fotone. Trenutna tehnologija šifriranja oslanja se na složene matematičke kombinacije, ali mnogi znanstvenici vjeruju kako će dolazak kvantnih računala učiniti to nesigurnim.

Nasuprot tome, teorija Bennetta i Brassarda - poznata kao BB84 - pokazuje kako svaki pokušaj hakiranja ili kopiranja njihovog kvantnog ključa za šifriranje mijenja samo ponašanje njegovih elemenata, čineći replikaciju nemogućom. Association of Computer Machinery, tijelo koje dodjeljuje Turingovu nagradu, pohvalilo je njihov rad kao 'put prema osiguranju digitalne komunikacije u nadolazećim desetljećima', piše BBC.