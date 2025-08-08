Nešto je trulo u državi Danskoj: 'U ime sigurnosti' žele srušiti privatnost milijuna građana?

Europska komisija i pojedine države članice već godinama pokušavaju progurati zakonodavni okvir kojim bi pružatelji usluga - od aplikacija za razmjenu poruka do e-mail servisa i VPN-ova - mogli u realnom vremenu pretraživati sadržaj korisnika radi otkrivanja materijala o seksualnom zlostavljanju djece te o tome izvještavati nadležna tijela.

Dok policijske agencije i dio država članica tvrde da je takav pristup nužan za učinkovitu borbu protiv teškog kriminala, većina stručnjaka za kibernetičku sigurnost i zaštitu privatnosti upozorava da bi to značilo ukidanje enkripcije. Takav bi potez, kažu, otvorio vrata masovnom nadzoru i zloupotrebama, piše Euronews.

'Predsjedništvo će dati visoki prioritet radu na Uredbi i Direktivi o seksualnom zlostavljanju djece', navodi se u programu danske vlade za predsjedanje Vijećem EU-a. Ministar pravosuđa Peter Hummelgaard izjavio je 23. srpnja u Kopenhagenu da 'u Vijeću postoji široko priznanje da se moramo pomaknuti naprijed' te kritizirao 'poslovne interese' koji, po njegovu mišljenju, oblikuju javnu percepciju.

'Na kraju dana moramo se zapitati čiju privatnost štitimo - tisuća djece koja se zlostavljaju ili običnih građana? Moramo pronaći kompromis', rekao je Hummelgaard.