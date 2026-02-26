Popustili pod pritiskom korisnika: Discord odgodio uvođenje provjere dobi

Zbog negativnih reakcija korisnika Discord odgađa uvođenje provjere dobi, a nakon skandala s Personom ostaje pitanje je može li se vjerovati partnerima koji će provoditi tu provjeru
Iako i dalje planira uvesti obvezne provjere dobi, popularna platforma za glasovne razgovore i razmjenu poruka odgodila je to za drugu polovicu godine. Nadaju se smiriti korisnike tako što će pojasniti što točno mogu očekivati kada se provjera uvede.
Tog se posla, između ostalih, prihvatio suosnivač Discorda Stanislav Vishnevskiy. U objavi na blogu priznao je da su trebali pružiti više pojedinosti o tome što namjeravaju i kako taj proces funkcionira.
Ustvrdio je da neće svi morati skenirati lice i poslati sliku identifikacijskih dokumenata da bi mogli nastaviti koristiti Discord. Cilj je, dodao je, 'zadržati iskustvo na Discordu potpuno nepromijenjenim za veliku većinu ljudi, a istovremeno osigurati iskustvo primjereno dobi za sve'.
Provjera za deset posto korisnika
Discord je najavio da će svi računi korisnika od ožujka biti postavljeni na postavke sigurnosti za tinejdžere, a njih je moguće deaktivirati tek nakon što platforma potvrdi njihovu dob. Ova promjena trebala je uključivati dodavanje filtera koji zamagljuju osjetljiv sadržaj osim ako dob nije potvrđena, kao i sprječavanje pristupa prostorima s ograničenom dobi.
Izravne poruke potencijalno nepoznatih pošiljatelja također bi bile preusmjerene u zasebnu pristiglu poštu, a samo korisnici s provjerenom dobi moći će govoriti u kanalima pozornice te sobama za glasovni chat s više govornika dok drugi slušaju kao publika.
Brojni korisnici Discorda nisu bili zadovoljni time i neki među njima otišli su na alternativne platforme. Vishnevskiy je uvjeren da će u više od 90 posto slučajeva Discord automatski pogoditi dob korisnika koristeći dostupne podatke, bez dodatnih informacija ili dokumentacije.
Pritom će koristiti interni sustav, a on se oslanja na signale na razini računa: koliko dugo postoji, imate li aktiviran način plaćanja, na kojim se vrstama web poslužitelja nalazite i opće obrasce aktivnosti. Discord već koristi takve signale u druge svrhe, kao što je otkrivanje neželjene e-pošte i kampanja uznemiravanja.
Ako ste među preostalih manje od 10 posto koji trebaju provjeru, dat će vam opcije osmišljene da potvrdite dob, ne i identitet. Dobna skupina trebala bi ostati privatna i drugi korisnici na Discordu neće moći vidjeti taj podatak. Što ako odlučite ne provjeriti ručno svoju dob? Nećete moći vidjeti sadržaj s dobnim ograničenjem ili promijeniti neke od Discordovih zadanih sigurnosnih postavki, a ostalo bi trebalo ostati isto.
Discord ne prikuplja podatke, ali netko mora
Vishnevskiy je ustvrdio da Discord neće primati nikakve osobne podatke za identifikaciju korisnika koji trebaju ručno provjeriti svoju dob. Umjesto toga, surađuje s tvrtkama trećih strana za provjeru dobi, a one će prikupljati te podatke i otkriti im samo dobnu skupinu korisnika jer ih zanima samo to jesu li punoljetni ili nisu.
To što Discord neće to izravno činiti, naravno, ne znači da osobne podatke korisnika neće prikupljati njegovi partneri. Vishnevskiy je naglasio da provode sigurnosne preglede potencijalnih partnera za provjeru dobi, uključujući ispitivanje njihovih politika o korištenju i zadržavanju privatnih podataka.
Izvršitelji te usluge također moraju cijeli proces provjere dobi provesti u potpunosti na uređajima korisnika tako da njihovi biometrijski podaci ne bi napustili uređaj. Unatoč takvim mjerama, Discord je već imao nekoliko sigurnosnih problema s partnerima.
U Velikoj Britaniji je, primjerice, tvrtka Persona podijelila podatke korisnika s drugim tvrtkama i ostavila tisuće datoteka s računalnim kodom izložene na webu. Discord je nakon toga objavio da više ne surađuje s Personom, piše Mashable.