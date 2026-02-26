Popustili pod pritiskom korisnika: Discord odgodio uvođenje provjere dobi

Zbog negativnih reakcija korisnika Discord odgađa uvođenje provjere dobi, a nakon skandala s Personom ostaje pitanje je može li se vjerovati partnerima koji će provoditi tu provjeru

Iako i dalje planira uvesti obvezne provjere dobi, popularna platforma za glasovne razgovore i razmjenu poruka odgodila je to za drugu polovicu godine. Nadaju se smiriti korisnike tako što će pojasniti što točno mogu očekivati ​​kada se provjera uvede. Tog se posla, između ostalih, prihvatio suosnivač Discorda Stanislav Vishnevskiy. U objavi na blogu priznao je da su trebali pružiti više pojedinosti o tome što namjeravaju i kako taj proces funkcionira. Ustvrdio je da neće svi morati skenirati lice i poslati sliku identifikacijskih dokumenata da bi mogli nastaviti koristiti Discord. Cilj je, dodao je, 'zadržati iskustvo na Discordu potpuno nepromijenjenim za veliku većinu ljudi, a istovremeno osigurati iskustvo primjereno dobi za sve'.

Provjera za deset posto korisnika Discord je najavio da će svi računi korisnika od ožujka biti postavljeni na postavke sigurnosti za tinejdžere, a njih je moguće deaktivirati tek nakon što platforma potvrdi njihovu dob. Ova promjena trebala je uključivati ​​dodavanje filtera koji zamagljuju osjetljiv sadržaj osim ako dob nije potvrđena, kao i sprječavanje pristupa prostorima s ograničenom dobi. Izravne poruke potencijalno nepoznatih pošiljatelja također bi bile preusmjerene u zasebnu pristiglu poštu, a samo korisnici s provjerenom dobi moći će govoriti u kanalima pozornice te sobama za glasovni chat s više govornika dok drugi slušaju kao publika. Brojni korisnici Discorda nisu bili zadovoljni time i neki među njima otišli su na alternativne platforme. Vishnevskiy je uvjeren da će u više od 90 posto slučajeva Discord automatski pogoditi dob korisnika koristeći dostupne podatke, bez dodatnih informacija ili dokumentacije. Pritom će koristiti interni sustav, a on se oslanja na signale na razini računa: koliko dugo postoji, imate li aktiviran način plaćanja, na kojim se vrstama web poslužitelja nalazite i opće obrasce aktivnosti. Discord već koristi takve signale u druge svrhe, kao što je otkrivanje neželjene e-pošte i kampanja uznemiravanja. Ako ste među preostalih manje od 10 posto koji trebaju provjeru, dat će vam opcije osmišljene da potvrdite dob, ne i identitet. Dobna skupina trebala bi ostati privatna i drugi korisnici na Discordu neće moći vidjeti taj podatak. Što ako odlučite ne provjeriti ručno svoju dob? Nećete moći vidjeti sadržaj s dobnim ograničenjem ili promijeniti neke od Discordovih zadanih sigurnosnih postavki, a ostalo bi trebalo ostati isto.