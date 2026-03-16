Hoće li Meta moći čitati naše poruke? Instagram ostaje bez značajke važne za zaštitu privatnosti

Meta Platforms savjetuje korisnicima s pogođenim razgovorima neka slijede upute na zaslonu za preuzimanje medija i arhiva prije roka, upozoravajući kako će starije verzije aplikacije morati biti nadograđene kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje ovih alata.

Time će biti promijenjen okvir privatnosti za milijune korisnika koji se trenutno oslanjaju na šifrirane 'posebne ključeve' kako bi njihovi razgovori bili nedostupni trećim stranama, uključujući i samu matičnu tvrtku platforme.

Slanje poruka zaštićenih enkripcijom od pošiljatelja do primatelja na Instagramu bit će ukinuto 8. svibnja ove godine .

Poruke i pozivi enkriptirani na ovaj način osmišljeni su kako bi se osiguralo da samo pošiljatelj i namijenjeni primatelji mogu vidjeti ili slušati komunikaciju.

U okviru ovog sustava, svaki uređaj u razgovoru posjeduje poseban ključ zaključavanje poruke dok se šalje. Ova digitalna brava sprječava bilo koju treću stranu u pristupu sadržaju audio, video ili tekstualnih razgovora.

Korisnici mogu provjeriti sigurnost svoje veze uspoređujući ključeve s drugom osobom u chatu, iako ostaje zahtjev kako korisnici ne smiju dijeliti te poruke izvan razgovora ako žele zadržati potpunu privatnost.

Zašto Instagram uklanja šifriranje?

Meta u objavi nije ponudila puno pojedinosti vezanih uz razloge za promjenu pravila.

Za korisnike, neposredni utjecaj uključuje gubitak statusa 'zaključano' za njihove privatne razgovore, što znači kako specijalizirani ključevi koji su prethodno sprječavali Metu u čitanju poruka više neće biti podržani.

Korisnici koji ne slijede upute za preuzimanje mogli bi ostati bez pristupa svojim ranije šifriranim podacima ili ih neće biti moguće oporaviti nakon zatvaranja prozora podrške.

Kako će promjena utjecati na privatnost korisnika?

Uklanjanje podrške za šifriranje izravno mijenja krajolik privatnosti za izravne poruke Instagrama. Bez enkripcije, nema više tehničke prepreke koja je Metu priječila u praćenju sadržaja razgovora.

I uz dosad dostupnu enkripciju, prilagodbe i teme razgovora nisu zaštićene, pa korisnici imaju mogućnost dijeljenja poruka s Metom u svrhu izvještavanja.

Koje platforme nastavljaju pružati enkripciju?

Dok se Instagram priprema za postupno ukidanje ove specifične podrške, druge velike platforme za razmjenu poruka nastavljaju podršku za enkripciju od pošiljatelja do primatelja.

WhatsApp održava E2EE kao zadanu postavku za sve osobne poruke i pozive, koristeći isti Signalov protokol koji trenutno pokreće Instagramove sigurne chatove.

Slično tome, aplikacije poput Signala i Telegrama (putem svoje značajke Secret Chats) nude arhitekturu posebnog ključa koju Instagram planira napustiti, piše Economic Times.