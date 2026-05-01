Diler s Trnja pao s pedeset kilograma speeda: U stanu mu pronašli još niz raznih droga

Policijski službenici Policijska uprava zagrebačka dovršili su kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjim muškarcem kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
Prema policijskom priopćenju, sumnja se da je osumnjičeni, protivno odredbama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na zasad neutvrđen način nabavljao veće količine različitih opojnih sredstava, uključujući kokain, amfetamin, konoplju tipa droga, MDMA, ketamin, LSD te smolu konoplje. Drogu je, kako se navodi, držao u stanu na području Trnja gdje ju je vagao, skrivao i prepakiravao, a potom i dalje preprodavao.
Policija je osumnjičenog zatekla u srijedu, 29. travnja 2026. godine, u poslijepodnevnim satima na području Trnja tijekom provjere identiteta. Tom je prilikom muškarac policijskim službenicima dobrovoljno predao tri paketa kokaina ukupne mase 1.341 gram.
Kriminalističko istraživanje nastavljeno je sljedećeg dana, kada je pretragom kuće u kojoj osumnjičeni stanuje, kao i drugih prostorija koje koristi, pronađena dodatna količina droge i predmeta povezanih s preprodajom.
Protiv 54-godišnjaka slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.