Diler s Trnja pao s pedeset kilograma speeda: U stanu mu pronašli još niz raznih droga

Policijski službenici Policijska uprava zagrebačka dovršili su kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjim muškarcem kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Prema policijskom priopćenju, sumnja se da je osumnjičeni, protivno odredbama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na zasad neutvrđen način nabavljao veće količine različitih opojnih sredstava, uključujući kokain, amfetamin, konoplju tipa droga, MDMA, ketamin, LSD te smolu konoplje. Drogu je, kako se navodi, držao u stanu na području Trnja gdje ju je vagao, skrivao i prepakiravao, a potom i dalje preprodavao.