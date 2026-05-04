u istražnom je zatvoru

Kod 42-godišnjaka na Šolti pronađena hrpa droge

I.V./Hina

04.05.2026 u 13:12

Droga pronađena na Šolti Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU splitsko-dalmatinska
Više od 3,7 kilograma marihuane, sadnice i stabljike kanabisa te preko 250 grama amfetamina policija je zaplijenila od 42-godišnjaka na otoku Šolti koji je završio u istražnom zatvoru, doznaje se u splitsko-dalmatinskoj policiji

Splitsko-dalmatinska policija u ponedjeljak je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđena osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Sumnjiče ga da je na otoku Šolti, s namjerom daljnje preprodaje i stjecanja protupravne imovinske koristi, posjedovao amfetamin te posadio i uzgojio marihuanu.

Tijekom pretrage kuće i stana pronađeno je i oduzeto 257 grama amfetamina, 3.795,8 grama usitnjene marihuane, 34 stabljike marihuane visine između 60 i 130 centimetara te 56 sadnica marihuane. Pronađena je i digitalna vaga za precizno mjerenje droge.

Muškarac je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a potom, odlukom suca istrage i u istražni zatvor.

vrijede od sutra

priopćila policija

pripazite

