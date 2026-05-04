Kod 42-godišnjaka na Šolti pronađena hrpa droge

Splitsko-dalmatinska policija u ponedjeljak je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđena osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Sumnjiče ga da je na otoku Šolti, s namjerom daljnje preprodaje i stjecanja protupravne imovinske koristi, posjedovao amfetamin te posadio i uzgojio marihuanu.