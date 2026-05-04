Američki zatvori gube kontrolu: Dronovima se noću dostavljaju droga, noževi i mobiteli zatvorenicima

Dronovi sve češće ulijeću u zatvore diljem Sjedinjenih Američkih Država i dostavljaju zabranjene predmete zatvorenicima, od droge i mobitela do oružja. Vlasti upozoravaju da je riječ o rastućem sigurnosnom problemu iza kojeg stoje organizirane kriminalne mreže te da se zatvorski sustavi sve teže nose s novim oblikom krijumčarenja

Oko 3.30 jedne zimske noći službenici raspoređeni u dvorištu zatvora Turbeville u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini čuli su zujanje propelera iznad zatvorskog kompleksa. Jedan od njih odmah je prepoznao taj zvuk i pogledao prema nebu: još jedan dron približavao se objektu. Uletio je u dvorište i ispustio paket dug oko metra te brzo odletio, rekao je za CNN voditelj tima za suzbijanje dronova u zatvorskom sustavu Južne Karoline. Službenik je odmah potrčao osigurati paket prije nego što do njega dođe zatvorenik. Unutra su pronađeni duhan, marihuana, ecstasy i četiri mobilna telefona, čija se ukupna vrijednost u tzv. zatvorskoj ekonomiji procjenjuje na 165.700 dolara, prema podacima Odjela za zatvorski sustav Južne Karoline (SCDC). Južna Karolina jedna je od brojnih saveznih država koje se suočavaju s rastućim problemom: dronovi noću ulijeću u zatvore i dostavljaju zabranjene predmete zatvorenicima: od noževa, mobitela i alata za bijeg do cigareta, hrane, čak i plišanih igračaka napunjenih drogom.

Problem je postao toliko raširen da je dvadesetak državnih odvjetnika krajem ožujka uputilo pismo američkom Vijeću za nacionalnu sigurnost tražeći pomoć u suzbijanju naglog porasta takvih incidenata, uključujući ublažavanje saveznih ograničenja koja, kako tvrde, otežavaju reakciju lokalnih vlasti. 'Ovakve ilegalne aktivnosti događaju se diljem zemlje, a posljedice su ozbiljne', navodi se u pismu. 'Unošenje droge potiče ovisnost, nasilje i slučajeve predoziranja. Krijumčareno oružje povećava rizik od napada i organiziranog nasilja, a ilegalni mobiteli omogućuju zatvorenicima nastavak kriminalnih aktivnosti.' Iako krijumčarenje nije nova pojava, dostave dronovima postale su svakodnevica. Samo ove godine u 21 zatvoru u Južnoj Karolini zabilježeno je 75 takvih incidenata, a 2025. godine bilo ih je 273. Druge metode krijumčarenja zabranjene robe u zatvor uključuju bacanje preko ograde ustanove, koordinaciju putem pošte i, u nekim slučajevima, uključivanje korumpiranih službenika zatvora. Sada dronovi lete ravno do zatvorskog dvorišta ili prozora zatvorenika i dostavljaju paket, 'nešto poput DoorDasha', rekao je jedan od zaposlenika za CNN, tražeći da bude anoniman zbog straha od odmazde jer je kuća njegovog kolege zapaljena prije nekoliko godina kao odgovor na njegov rad u borbi protiv krijumčarenja u zatvorima.

Od jastoga do plišane mačke: Kreativne metode krijumčarenja Najveći strahovi zatvorskih vlasti u Južnoj Karolini ostvarili su se još 2017. godine, kada je, prema njihovim navodima, zatvorenik u zatvoru Lieber putem drona dobio kliješta za rezanje žice i pobjegao iz ustanove. Taj je slučaj potaknuo vlasti na odlučnije mjere u suzbijanju tog problema. 'Brzo smo shvatili koliko dronovi mogu biti opasni', rekla je glasnogovornica zatvorskog sustava Chrysti Shain. Južna Karolina jedna je od nekoliko saveznih država koje bilježe zabrinjavajući trend unosa oružja poput noževa u zatvore pomoću dronova, a i glavni državni odvjetnik Floride u ožujku je objavio da je muškarac osuđen na 81 godinu zatvora zbog organiziranja mreže koja je dronovima krijumčarila britvice, drogu i druge zabranjene predmete u više zatvora. U saveznoj državi New York vlasti su pak zabilježile dron s dvostrukim noževima i drugom krijumčarenom robom, a u državi Georgia bilježe prosječno 58 incidenata mjesečno. Stručnjaci upozoravaju da je svaki oblik krijumčarenja opasan. 'Nasilje ne proizlazi uvijek iz samih predmeta, nego iz pristupa i kontrole nad njima', rekao je stručnjak za sigurnost Paul Adee, dodajući da zatvorenici koji kontroliraju takvu robu jačaju svoj utjecaj na zatvorskom crnom tržištu. Iako dronovi najčešće donose drogu, mobitele i oružje, vlasti ističu i neobične slučajeve. 'Dolazi doslovno sve što možete zamisliti', rekla je Shain. Tijekom blagdana zabilježena je dostava jastoga, odreska, začina i cigareta, a među zaplijenjenim predmetima bili su i zlatni zubni ukrasi, satovi, konzole za igranje igrica, zvučnici, elektrošokeri i alati za bijeg. Krijumčari koriste i razne metode prikrivanja. U ožujku je tako pronađena crno-bijela plišana mačka napunjena drogom vrijednom desetke tisuća dolara, za koju se vjeruje da je ubačena dronom kako bi se uklopila među mačke lutalice u krugu zatvora. Zaplijenjeni su i predmeti poput košarkaške lopte i radnih čizama u kojima je bila skrivena droga, a neki su paketi bili maskirani kao trava. 'Svaki dan donosi novu priču jer je krijumčarenje veliki posao. Učinit će sve da prikriju robu i provuku je pored naših službenika', rekla je Shain.

Nije riječ o pojedincima: Iza svega stoji mreža Većina dostava dronovima nije izoliran incident, već dio većih, profitno orijentiranih operacija, upozoravaju dužnosnici i stručnjaci. Prema riječima voditelja tima za suzbijanje dronova u Južnoj Karolini, većina pilota povezana je s bandama i organiziranim kriminalom, a mnogi su bivši zatvorenici koji dobro poznaju raspored zatvora, imaju kontakte u sustavu i znaju gdje isporučiti pakete. Povjerenik zatvorskog sustava savezne države Tennessee Frank Strada izjavio je za CNN da piloti koordiniraju dostave sa zatvorenicima putem ilegalnih mobitela, često i samih unesenih dronovima. 'Ne mislim da je riječ o običnim građanima koji ubacuju cigarete', rekao je Strada, dodajući: 'U to je uključeno mnogo ljudi. Nije riječ o pojedincu – postoji mreža.' Pilot drona obavijesti gdje će i kada paket biti isporučen, navode nadležni. Ponekad zatvorenici ne uspiju doći do pošiljke, pa službenici danima kasnije pronalaze pakete u dvorištu. Ako budu uhvaćeni, sudionici mogu biti suočeni s nizom optužbi. U Teksasu je početkom travnja uhićeno sedam osoba, uključujući dvojicu zatvorskih službenika, zbog sudjelovanja u organiziranom kriminalu povezanom s krijumčarenjem dronovima. Dostave se najčešće odvijaju noću da bi bile teže uočljive, a piloti prekrivaju svjetla dronova i lete iznad rasvjete objekta da bi izbjegli pažnju. U nekim slučajevima zatvorenici označavaju prozore ćelija kako bi pilot znao gdje dostaviti paket, a ponekad se koriste i dva drona – jedan kao mamac. Zatvorenici koji budu uhvaćeni u preuzimanju takvih pošiljki mogu se suočiti s disciplinskim mjerama, premještajem u dio sa strožim režimom ili drugi zatvor, a u nekim slučajevima i kaznenim progonom, što vlasti smatraju načinom da barem djelomično oslabe ovu mrežu.