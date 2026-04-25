NATO okupio tisuće stručnjaka: Hrvatska prvi put u elitnoj kibernetičkoj vježbi

Sudionici su bili podijeljeni u timove koji su preuzeli obranu izmišljene zemlje izložene koordiniranim kibernetičkim napadima na ključne sustave: od elektroenergetskih mreža i vodovoda do vojnih komunikacijskih sustava. Napadi su se odvijali u stvarnom vremenu, a obrambeni timovi morali su istodobno štititi infrastrukturu, analizirati prijetnje i donositi brze odluke pod pritiskom. Obrana se sastojala od 16 plavih timova. Hrvatska sa 135 članova te Sjeverna Makedonija s pet članova činile su Plavi Tim 15.

Vježba u organizaciji NATO-ova Centra izvrsnosti u Estoniji (CCDCOE) okupila je oko 4000 sudionika iz 42 zemlje, od kojih su neke članice NATO-a, a druge su partnerske zemlje. Za razliku od klasičnih vojnih vježbi, Locked Shields odvija se u virtualnom okruženju, ali uz vrlo stvarne scenarije, stoji u priopćenju.

Kako se navodi, na vježbi je prvi put sudjelovalo Zapovjedništvo za kibernetički prostor Oružanih snaga RH , kao nositelj aktivnosti uime Republike Hrvatske, zajedno s djelatnicima SOA-e, VSOA-e, nacionalnog CERT-a i privatnih IT tvrtki, koji su iz vojarne "Petar Zrinski" u Zagrebu pristupili kibernetičkom poligonu u Estoniji.

Posebnost je ove vježbe višedimenzionalnost. Osim tehničke obrane mreža i informacijskih sustava, sudionici se suočavaju i s pravnim, komunikacijskim i strateškim izazovima. Time se simuliraju uvjeti suvremenog hibridnog ratovanja, u kojem kibernetičke napade često prate dezinformacijske kampanje i politički pritisci. Upravo takav pristup omogućuje državama testiranje ne samo tehnološke spremnosti već i koordinacije između institucija te sposobnosti upravljanja krizom na nacionalnoj razini, priopćeno je.

Vježba je završila 24. travnja Danom uvaženih gostiju na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman", kojem su nazočili zapovjednik Zapovjedništva za kibernetički prostor pukovnik Davor Stanković, zamjenik načelnika Uprave za KIS brigadir Tihomir Tomac, načelnik Sektora za komunikacijske sustave i digitalnu transformaciju MORH-a brigadir Eduard Špoljarić, ravnatelj Nacionalnog centra za kiberentičku sigurnost Ivan Matić, inspektor Inspektorata obrane brigadir Daor Dabo, zapovjednik Obavještajne pukovnije pukovnik Željko Perić te drugi predstavnici MORH-a, Oružanih snaga RH, tijela državne uprave i privatnog sektora.

Na svečanosti je nacionalni voditelj vježbe i voditelj Plavog Tima 15 bojnik Dubravko Jerković prikazao tijek vježbe, a održani su i prigodni govori. Zapovjednik ZzKP-a rekao je da je vježba pokazala kako je kibernetički prostor danas jednako važno operativno okruženje kao kopno, more, zrak i svemir. Naglasio je da su prijetnje sve složenije, a odgovor na njih je zajedništvo, znanje i koordinacija. "Ovih dana naši su timovi bili suočeni s kompleksnim i zahtjevnim scenarijima. No jednako važan rezultat vježbe nisu samo operativni odgovori već i brojna zapažanja i naučene lekcije koje smo prikupili. One su iznimno vrijedan temelj za daljnji razvoj naših sposobnosti. Na nama je odgovornost da ta iskustva ne ostanu samo zabilježena već da ih pretočimo u konkretne mjere, poboljšanja procedura i daljnju izgradnju kapaciteta. Već danas moramo razmišljati o sljedećem koraku: o pripremama za vježbu iduće godine kako bismo bili još spremniji, učinkovitiji i otporniji", poručio je pukovnik Stanković.

Zamjenik načelnika Uprave za KIS brigadir Tomac istaknuo je vrijednost suradnje civilnog i vojnog sektora: „Kad govorimo o suradnji civilnog i vojnog sektora, vidjeli smo jednu dodanu vrijednost. Dodana vrijednost za civilni sektor je ta da je uočio organizaciju, strukturu i hijerarhiju vojske. S druge strane, vojska je vidjela da postoji golemo znanje koje se nalazi u privatnom sektoru i koje može iskoristiti za obranu svojih sustava.“

U kontekstu sve učestalijih i sofisticiranijih kibernetičkih napada, Locked Shields ima važnu ulogu u jačanju međunarodne suradnje. Sudjelovanje na vježbi pruža zemljama priliku za razmjenu znanja, razvoj zajedničkih procedura i unapređenje interoperabilnosti. Poseban se naglasak stavlja na zaštitu kritične infrastrukture, čije bi ugrožavanje moglo imati ozbiljne posljedice za funkcioniranje modernih društava. Vježba se od 2010. redovito provodi u Tallinnu, a okuplja tisuće stručnjaka iz vojnog, javnog i privatnog sektora koji u simuliranim uvjetima odgovaraju na sofisticirane kibernetičke prijetnje, priopćeno je iz MORH-a.