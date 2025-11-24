Velik sigurnosni propust u WhatsAppu, procurili brojevi 3,5 milijardi korisnika

Sustav napravljen za lakše otkrivanje kontakata putem telefonskih brojeva otvorio je vrata kriminalcima koji iz korisničkih statusa i kontaktnih kartica mogu izvući puno više nego što bi mnogi željeli

Kritičan sigurnosni propust u WhatsAppu timu je istraživača omogućio da razotkrije telefonske brojeve 3,5 milijardi korisnika, što predstavlja jedan od najvećih dokumentiranih curenja podataka dosad. Slabost proizlazi iz funkcije otkrivanja kontakata, a Meta je na nju upozoravana još od 2017. godine. Istraživači sa Sveučilišta u Beču pokazali su da je moguće sustavno ispitivati milijarde potencijalnih brojeva i potvrđivati aktivne račune brzinom većom od 100 milijuna brojeva na sat, i to bez ikakvih ograničenja. Njihova studija, provedena između prosinca 2024. i travnja 2025. godine, koristila je alat libphonegen za generiranje realistično strukturiranih brojeva u 245 država. Putem modificiranog otvorenog XMPP klijenta došli su i do javno dostupnih podataka s profila, vremena aktivnosti te kriptografskih ključeva, uključujući identity i prekey, za 56,7 posto računa. WhatsAppov sustav za otkrivanje kontakata dizajniran je radi praktičnosti, ali nedostatak učinkovitog ograničavanja upita omogućio je automatizirano prikupljanje podataka velikih razmjera. Pet autentificiranih računa na jednom sveučilišnom serveru bilo je tako dovoljno da u manje od šest mjeseci obradi 63 milijarde potencijalnih brojeva i identificira 3,5 milijardi aktivnih.

Izloženi podaci i sigurnosni rizici Za 29,3 posto korisnika javni 'about' sadržaji otkrili su osjetljive informacije, uključujući politička stajališta, vjerska uvjerenja i poveznice na druge profile, a posebnu zabrinutost izazvala je pojava 2,9 milijuna slučajeva ponovne upotrebe kriptografskih ključeva. U jednom ekstremnom primjeru dvadeset američkih brojeva dijelilo je ključ sastavljen od nula, što upućuje na pogrešne implementacije ili potencijalne prijevare. Takav nedostatak jedinstvenosti ključeva mogao bi otvoriti mogućnost narušavanja enkripcije na oba kraja putem neautoriziranih klijenata. Najgora stvar u ovoj priči je to što je problem godinama bio poznat, a Meta sve dosad nije napravila apsolutno ništa da ga riješi. Eksponirani podaci dijelom se preklapaju s prethodnim curenjima, poput onog na Facebooku iz 2021., kada je gotovo polovica tada objavljenih brojeva i dalje bila aktivna na WhatsAppu, što povećava izloženost različitim oblicima zloupotrebe, uključujući prijevare i ciljane napadačke kampanje. Dodatni rizik postoji za korisnike u zemljama u kojima je WhatsApp zabranjen, uključujući Kinu, Iran i Sjevernu Koreju, zbog mogućnosti državnog nadzora.