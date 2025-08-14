WhatsApp i Telegram pod udarom u Rusiji, Putin uvodi ograničenja

Predsjednik Vladimir Putin već je odobrio razvoj državne aplikacije za razmjenu poruka integrirane s vladinim uslugama, dio strategije koju Rusija naziva 'digitalnim suverenitetom' – smanjenje ovisnosti o stranim platformama i jačanje domaćih rješenja, piše Guardian.

Moskva se godinama sukobljava sa stranim tehnološkim kompanijama oko pitanja sadržaja i pohrane podataka, a spor je dodatno eskalirao nakon početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Kritičari tvrde da Kremlj nastoji proširiti kontrolu nad nacionalnim internetskim prostorom.

'Kako bismo suzbili kriminal, poduzimaju se mjere za djelomično ograničavanje poziva na ovim stranim aplikacijama', citirala je agencija Interfax priopćenje regulatora Roskomnadzora. 'Nema drugih ograničenja njihove funkcionalnosti', dodali su.

Ministarstvo digitalnog razvoja poručilo je da će pristup pozivima biti vraćen kada aplikacije počnu poštovati ruske zakone.

Meta, vlasnik WhatsAppa, reagirala je oštro: 'WhatsApp je privatan, šifriran od kraja do kraja i odolijeva pokušajima vlada da naruše pravo ljudi na sigurnu komunikaciju, zbog čega Rusija pokušava blokirati pristup više od 100 milijuna korisnika. Nastavit ćemo činiti sve kako bismo osigurali šifriranu komunikaciju svugdje, uključujući Rusiju.

Telegram je pak poručio da 'aktivno suzbija zloupotrebu platforme, uključujući pozive na sabotažu ili nasilje te prijevare', navodeći kako svakodnevno uklanja 'milijune komada štetnog sadržaja'. Prema pisanju Reutersa, glasovni pozivi na Telegramu gotovo da nisu funkcionirali od 11. kolovoza, dok su WhatsApp pozivi bili onemogućeni zbog isprekidanog zvuka i šuma.

Rusko ministarstvo tvrdi da su obje aplikacije ignorirale višekratne zahtjeve da spriječe korištenje svojih usluga za kriminalne aktivnosti. Anton Gorelkin, zamjenik predsjednika parlamentarnog odbora za informatičku tehnologiju, rekao je da bi platforme trebale otvoriti pravne subjekte u Rusiji te surađivati s Roskomnadzorom i policijom kako bi se blokada ukinula.

Meta je u Rusiji 2022. proglašena ekstremističkom organizacijom, no WhatsApp – i dalje vrlo popularan među ruskim korisnicima – tada nije bio zabranjen, iako je kažnjen zbog neuklanjanja sadržaja koji je Moskva proglasila nezakonitim.