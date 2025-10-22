Mjera protiv 'spama': WhatsApp uvodi ograničenja za poruke

Meta nastoji pronaći način na koji će obuzdati problem sa spamom u WhatsAppu. Najnovija metoda koju će kompanija smanjiti broj neželjenih poruka mjesečna su - ograničenja.

Prema novom modelu, sve poruke koje korisnici ili tvrtke pošalju osobama koje im ne uzvrate poruku računat će se u mjesečni limit. Primjerice, ako nakon poslovne konferencije pošaljete tri poruke nekome tko vam ne odgovori, sve će se one uračunati u vaš mjesečni broj dopuštenih poruka.

WhatsApp zasad ne otkriva koliki će taj limit biti jer trenutačno testira više različitih opcija. Kad korisnik ili tvrtka budu blizu limita, aplikacija će ih upozoriti pop-up porukom s brojačem, kako bi izbjegli blokadu slanja.