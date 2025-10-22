Mjera protiv 'spama': WhatsApp uvodi ograničenja za poruke

WhatsApp pokušava obuzdati sve veći problem sa spamom tako što će ograničiti broj poruka koje korisnici i poslovni računi mogu slati osobama koje im ne odgovaraju
Meta nastoji pronaći način na koji će obuzdati problem sa spamom u WhatsAppu. Najnovija metoda koju će kompanija smanjiti broj neželjenih poruka mjesečna su - ograničenja.
Prema novom modelu, sve poruke koje korisnici ili tvrtke pošalju osobama koje im ne uzvrate poruku računat će se u mjesečni limit. Primjerice, ako nakon poslovne konferencije pošaljete tri poruke nekome tko vam ne odgovori, sve će se one uračunati u vaš mjesečni broj dopuštenih poruka.
WhatsApp zasad ne otkriva koliki će taj limit biti jer trenutačno testira više različitih opcija. Kad korisnik ili tvrtka budu blizu limita, aplikacija će ih upozoriti pop-up porukom s brojačem, kako bi izbjegli blokadu slanja.
Ovo je, piše TechCrunch, potencijalno velika promjena za grupne razgovore i poslovne poruke.
Tvrtka je za TechCrunch potvrdila da će testna faza započeti u nekoliko zemalja tijekom sljedećih tjedana. Naveli su i da se prosječni korisnici ne moraju brinuti jer neće dosegnuti ograničenje; ono je prvenstveno usmjereno na korisnike i poslovne račune koji masovno šalju neželjene poruke.
Ovo nije prvi put da se Meta baca u koštac sa spamom. U srpnju 2024. kompanija je počela uvoditi ograničenja na broj poruka koje kompanije mogu slati korisnicima, kao i limitiranje broadcast poruka. Na taj bi način, piše izvor, nužne poruke dolazile, ali ne bi došlo do prezasićenja.
Ove je godine pak ograničila broj broadcasta koje pojedinci i kompanije mogu slati drugima. Meta navodi da eksperiment širi na više od dvanaest država. WhatsApp danas ima više od tri milijarde mjesečno aktivnih korisnika