Lenovo predstavio Legion Pro Rollable - gejmerski laptop s rasklopivim zaslonom

Miroslav Wranka

07.01.2026 u 11:24

Legion Pro Rollable
Legion Pro Rollable Izvor: Lenovo / Autor: Lenovo
Ako zaživi kao funkcionalan uređaj, Legion Pro Rollable mogao bi doći s 'vrhunskim procesorom za igre' (Intel, AMD ili Qualcomm) i grafičkom karticom Nvidia GeForce RTX 5090

Nakon što su 2025. godine predstavili laptop ThinkBook sa sklopivim zaslonom, u Lenovu su za ovogodišnje izdanje sajma Consumer Electronics Show u Las Vegasu (SAD) pripremili još jedan novitet tog tipa.

Sad je riječ o prijenosnom računalu iz serije Legion koje dolazi sa zaslonom kojeg je moguće proširiti na obje strane.

Lenovo Legion Pro Rollable još je prototip dokaz koncepta. Hoće li se pojaviti u sklopu uređaja koji će doista biti pušten u prodaju, zasad nije poznato.

Zaslon prošlogodišnjeg ThinkBooka Plus Rollable bilo je moguće proširiti sa 14 na 16,7 inča (35 na 42,4 cm).

Legion Pro Rollable ide doslovno u drugom smjeru. Zaslon se proteže dva puta: sa 16 na 21,5-inčni zaslon (35 na blizu 55 cm), pa sve do otprilike 23,8 inča (nešto više od 60 cm).

Sve se kontrolira (za sada) putem funkcijskih tipki u gornjem redu tipkovnice. Uređaj se temelji na modelu Legionu 7i.

Sklopivi zaslon je OLED i ima visok omjer kontrasta. Trenutno je rezolucija 3,6 K, ​​s frekvencijom osvježavanja od 60 do 90 Hz (što bi moglo biti povećano do 240 Hz)

Ako zaživi kao funkcionalan uređaj, Legion Pro Rollable mogao bi doći s 'vrhunskim procesorom za igre' (Intel, AMD ili Qualcomm) i grafičkom karticom Nvidia GeForce RTX 5090, piše PC World.

