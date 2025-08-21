stiže konkurencija

Ruske aplikacije stižu na sve ruske mobitele, među njima i 'lažni' Whatsapp

M. Šu./Hina

21.08.2025 u 13:10

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Alexandra Popova / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Aplikacija za slanje poruka MAX koju podržava ruska država, konkurent WhatsAppu, koju se po kritičarima može koristiti za nadzor, mora biti predinstalirana na svim mobitelima i tabletima u Rusiji od idućeg mjeseca, objavila je u četvrtak ruska vlada.

Odluka o promicanju MAX-a, nove aplikacije za slanje poruka koju kontrolira država dolazi nakon što je Rusija ograničila neke pozive na WhatsAppu, u vlasništu Mete, i Telegramu, optuživši platforme u stranom vlasništvu da ne dijele informacije s vlastima u slučajevima koji se odnose na prijevaru i terorizam.

Vlada, koja želi veću kontrolu nad internetom, priopćila je u četvrtak da će MAX, koji će biti integriran s vladinim uslugama, biti na popisu obveznih aplikacija koje moraju biti i predinstalirane na svim uređajima uključujući mobitele i tablete koji se prodaju u Rusiji od 1. rujna.

Ruska trgovina aplikacija RuStore, trenutačno predistalirana na svim Android uređajima, morat će također od istog datuma biti predinstalirana na svim Appleovim uređajima, po vladi.

Internetska televizijska aplikacija na ruskom jeziku LIME HD TV, koja omogućuje besplatno gledanje ruskih televizijskih kanala, bit će predinstalirana na svim smart televizorima koji se prodaju u Rusiji od 1. siječnja, objavila je vlada.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
GAMESCOM

GAMESCOM

Najveći svjetski sajam videoigara se vratio: Evo što ćemo igrati u 2025. i 2026.
POTENCIJAL I RIZIK

POTENCIJAL I RIZIK

Novi Googleov pametni telefon može lažirati vaš glas
NOVI PLANOVI

NOVI PLANOVI

Privremeni šef NASA-e: Dosta je ekologije, idemo na Mjesec i Mars

najpopularnije

Još vijesti