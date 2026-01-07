Futuristički planovi: Hyundai će u proizvodnju uskoro uvesti humanoidne robote

Hyundai Motor Group najavio je da će od 2028. u svoje tvornice početi uvoditi humanoidne robote. Južnokorejski je proizvođač na Consumer Electronics Showu u Las Vegasu predstavio Atlasa, humanoidnog robota razvijenog u tvrtki Boston Dynamics. Hyundai je poručio da 'Atlasa planira integrirati u svoju globalnu mrežu', uključujući i pogone u američkoj saveznoj državi Georgiji koji su 2025. bili meta velike imigracijske racije, podsjeća BBC.

Među ostalim kompanijama koje su najavile korištenje humanoidnih robota u svom poslovanju nalaze se Amazon, Tesla i kineski automobilski div BYD.

Prema Hyundaiju, roboti Atlas postupno će preuzimati sve više zadataka. Kompanija ima većinski vlasnički udio u Boston Dynamicsu, tehnološkoj tvrtki poznatoj i po robotu psu Spotu. Atlas je osmišljen za opću industrijsku primjenu te se razvija kako bi mogao raditi uz ljude, ali i samostalno upravljati strojevima.

Hyundai ističe da će roboti pomoći u smanjenju fizičkog opterećenja radnika, preuzeti potencijalno opasne poslove i otvoriti put široj primjeni humanoidne robotike. Tvrtka zasad nije objavila koliko će robota biti raspoređeno u prvoj fazi niti koliki će biti troškovi projekta.

Govoreći na CES-u, Hyundaijev potpredsjednik Jaehoon Chang priznao je zabrinutost da bi roboti mogli ugroziti radna mjesta ljudi. Ipak, naglasio je da će ljudski radnici i dalje biti potrebni, među ostalim za obuku robota, prenosi Reuters.