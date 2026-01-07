MODERNIZACIJA NA DJELU

Futuristički planovi: Hyundai će u proizvodnju uskoro uvesti humanoidne robote

Damir Rukavina

07.01.2026 u 12:46

Izvor: Profimedia / Autor: Boston Dynamics / Ferrari / Profimedia
Kompanija će za robotizaciju koristiti Atlas iz Boston Dynamicsa, a uvođenje planira za 2028.

Hyundai Motor Group najavio je da će od 2028. u svoje tvornice početi uvoditi humanoidne robote. Južnokorejski je proizvođač na Consumer Electronics Showu u Las Vegasu predstavio Atlasa, humanoidnog robota razvijenog u tvrtki Boston Dynamics. Hyundai je poručio da 'Atlasa planira integrirati u svoju globalnu mrežu', uključujući i pogone u američkoj saveznoj državi Georgiji koji su 2025. bili meta velike imigracijske racije, podsjeća BBC.

Među ostalim kompanijama koje su najavile korištenje humanoidnih robota u svom poslovanju nalaze se Amazon, Tesla i kineski automobilski div BYD.

Prema Hyundaiju, roboti Atlas postupno će preuzimati sve više zadataka. Kompanija ima većinski vlasnički udio u Boston Dynamicsu, tehnološkoj tvrtki poznatoj i po robotu psu Spotu. Atlas je osmišljen za opću industrijsku primjenu te se razvija kako bi mogao raditi uz ljude, ali i samostalno upravljati strojevima.

Hyundai ističe da će roboti pomoći u smanjenju fizičkog opterećenja radnika, preuzeti potencijalno opasne poslove i otvoriti put široj primjeni humanoidne robotike. Tvrtka zasad nije objavila koliko će robota biti raspoređeno u prvoj fazi niti koliki će biti troškovi projekta.

Govoreći na CES-u, Hyundaijev potpredsjednik Jaehoon Chang priznao je zabrinutost da bi roboti mogli ugroziti radna mjesta ljudi. Ipak, naglasio je da će ljudski radnici i dalje biti potrebni, među ostalim za obuku robota, prenosi Reuters.

Najava dolazi nakon što je Hyundai 2025. objavio da će u Sjedinjene Države uložiti više od 20 milijardi dolara, podupirući Trumpove planove za jačanje proizvodnje u zemlji. Tvrtka je tada poručila da će proširiti proizvodnju automobila u SAD-u te ulagati u autonomnu vožnju i umjetnu inteligenciju.

U humanoidnu robotiku snažno ulaže i Elon Musk čija tvrtka razvija robota Optimus.

Hyundaijeva tvornica baterija u Georgiji kojom upravlja u partnerstvu s elektroničkim divom LG-jem, jedno je od ključnih postrojenja kompanije u SAD-u. U rujnu 2025. američke imigracijske vlasti upale su u pogon i uhitile stotine radnika, uključujući najmanje 300 južnokorejskih državljana. Snimke radnika s okovima na nogama izazvale su ogorčenje u Južnoj Koreji.

Predsjednik Lee Jae Myung i Hyundaijev glavni izvršni direktor José Muñoz upozorili su da bi racija mogla odvratiti strana ulaganja u SAD. Kasnije tog mjeseca Washington i Seul postigli su dogovor o puštanju pritvorenih radnika.

Trump je izjavio da se protivi raciji te da SAD s međunarodnim partnerima ima 'razumijevanje' o potrebi dovođenja stručnjaka za uspostavu specijaliziranih postrojenja i obuku lokalne radne snage. Muñoz je u studenome rekao da mu se Bijela kuća osobno ispričala zbog tog incidenta.

