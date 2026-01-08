Nova prijevara? HEP upozorava: 'Ovo nije naša aplikacija! Ne unosite svoje podatke'

Iz HEP-a navode kako su zaprimili više dojava građana vezanih uz spornu aplikaciju te da su, nakon provjere, poduzeli korake za njezino uklanjanje iz Google Play trgovine.

'Aplikacija HEP – fin assistance nije povezana s HEP grupom niti je razvijena u njezino ime', poručuju iz HEP-a te pozivaju građane da u navedenu aplikaciju ne unose nikakve osobne podatke, uključujući financijske ili identifikacijske informacije.

HEP podsjeća da koristi isključivo službene komunikacijske kanale i verificirane aplikacije, a građanima savjetuje dodatni oprez prilikom preuzimanja aplikacija koje koriste ime ili vizualni identitet poznatih institucija.

O slučaju je obaviješten i nadležni kanal za uklanjanje sadržaja unutar Google Play trgovine, a HEP će, kako navode, nastaviti pratiti situaciju kako bi se spriječila moguća zlouporaba imena tvrtke i zaštitili korisnici. Građani koji primijete slične sumnjive aplikacije ili ponude pozvani su da ih prijave nadležnim institucijama ili izravno HEP grupi.