Spotify uvodi nove značajke, pogledajte što se sprema

Spotify uvodi novu funkciju koja korisnicima omogućuje da tijekom dopisivanja u aplikaciji vide što njihovi prijatelji trenutačno slušaju.

Podsjećamo, tijekom ljeta Spotify je predstavio alat za razmjenu poruka unutar same aplikacije koji je prvenstveno bio zamišljen kao opcija za dijeljenje glazbe bez napuštanja platforme. Sada tvrtka nadograđuje tu značajku prikazom informacija u stvarnom vremenu o glazbi koju prijatelji slušaju dok se međusobno dopisuju.

Uz to, Spotify dodaje i opciju 'Request to Jam', kojom se pojednostavljuje korištenje alata za sinkronizirano slušanje. Tvrtka je također najavila da će u poruke uskoro uvesti i grupne razgovore, iako će ta mogućnost u početku biti dostupna samo na odabranim tržištima, bez navođenja točnih lokacija.