Spotify uvodi nove značajke, pogledajte što se sprema

Riječ je o nadogradnji već postojeće društvene značajke koja u novoj inačici dozvoljava puno veću interakciju među korisnicima
Spotify uvodi novu funkciju koja korisnicima omogućuje da tijekom dopisivanja u aplikaciji vide što njihovi prijatelji trenutačno slušaju.
Podsjećamo, tijekom ljeta Spotify je predstavio alat za razmjenu poruka unutar same aplikacije koji je prvenstveno bio zamišljen kao opcija za dijeljenje glazbe bez napuštanja platforme. Sada tvrtka nadograđuje tu značajku prikazom informacija u stvarnom vremenu o glazbi koju prijatelji slušaju dok se međusobno dopisuju.
Uz to, Spotify dodaje i opciju 'Request to Jam', kojom se pojednostavljuje korištenje alata za sinkronizirano slušanje. Tvrtka je također najavila da će u poruke uskoro uvesti i grupne razgovore, iako će ta mogućnost u početku biti dostupna samo na odabranim tržištima, bez navođenja točnih lokacija.
Značajka prikaza aktivnosti slušanja nije uključena automatski te je korisnici moraju sami aktivirati pod izbornikom za privatnost unutar aplikacije. Nakon uključivanja, moguće je vidjeti što prijatelji slušaju, izravno pokrenuti istu pjesmu ili reagirati na nju, piše Independent.
Ažuriranje se trenutačno uvodi na iOS i Android uređajima u regijama u kojima je već dostupna opcija poruka unutar aplikacije. Spotify navodi da će nova funkcionalnost biti šire dostupna do početka veljače.
Spotify već nudi mogućnost praćenja aktivnosti prijatelja putem opcije 'Friend Activity', koja je dostupna u verziji aplikacije za stolna računala te prikazuje što drugi korisnici slušaju u stvarnom vremenu. Uvođenje poruka prošle godine zapravo je bio drugi pokušaj Spotifyja da implementira tu funkciju. Tvrtka ju je ranije nudila, ali ju je 2017. uklonila, navodno zbog slabog interesa korisnika.