Bez plana i bez povratka: Boris Rogoznica napustio Hrvatsku s ruksakom na leđima

Boris Rogoznica na Instagramu je najavio svoje najekstremnije putovanje dosad . Javio se iz Zračne luke dr. Franjo Tuđman, s ruksakom na leđima i poručio da odlazi na neodređeno vrijeme . Kaže da nema povratnu kartu ni konkretan plan putovanja .

Putovanju se, naveo je 'raduje kao pas šetnji'. 'Nisu mi bitni ni luksuz, ni komfor, ni putna klasa. Bitno mi je iskustvo i osobni rast. Bez problema izdržim i lupanje koljena o prednje sjedalo', istaknuo je Rogoznica.

Ovo je treća godina zaredom, kako siječanjsku hladnoću mijenja za tople tropske krajeve , ali ovog puta je odlazak drugačiji. 'Povratnu kartu nemam, jer ne znam gdje ću biti kad odlučim da je vrijeme za povratak', otkrio je. Putuje bez prtljage , a nosi samo jedan ruksak u kojem se nalaze osnovne higijenske i tehničke potrepštine, oprema za snimanje kao i oprema za snalaženje u prirodi koja uključuje mačetu i samostrel.

'Odjeću ću kupovati putem. Prva postaja je Doha, Katar. Tamo ću se par dana odmoriti i psihofizički pripremiti za nastavak puta prema istoku', najavio je glazbenik.

Prisjetimo se, u fokusu medija bio je ponajviše zbog braka, a kasnije i razvoda od Doris Pinčić danas Guberović 2020. godine. U braku su bili sedam godina, u kojem su dobili dvoje djece: sina Donata i kći Gitu. Kad su objavili da se razvode, istaknuli ostaju prijatelji zbog svoje dvoje djece. Mediji su tada pisali da mediji su izvještavali da je razlog navodna nevjera Borisa, što je dovelo do kraha braka.