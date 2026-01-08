HP je spakirao cijelo računalo s Windowsima u tipkovnicu

Najavljena na ovogodišnjem sajmu Consumer Electronics Show u Las Vegasu (SAD), HP Eliteboard G1a izgleda kao normalna tipkovnica. Ali, u njoj je cijelo računalo s operativnim sustavom Windows.

Dolazi s AMD-ovim procesorima Ryzen AI, do 64 GB radne memorije i do dva terabajta prostora za pohranu. Tipke su niskoprofilne chiclet, a tu su i funkcijske tipke te numerička tipkovnica. Teži od 680 do 770 grama, ovisno o specifikacijama.

Sa zaslonima se povezuje putem DisplayPorta, s podrškom za prikaz na dva monitora istovremeno. Također raspolaže utorom za Kensington bravu, dodatnim sigurnosnim softverom i opcijom čitača otiska prsta.

Predviđena su dva modela: jedan koji mora biti stalno spojen na struju i drugi s baterijom i odvojivim kabelom USB. Cijena zasad nije poznata. Tipkovnica s računalom trebala bi postati dostupnom tijekom ožujka ove godine, piše Life Hacker.