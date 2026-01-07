Pametni satovi i fitness trackeri zatrpat će nas e-otpadom

Nova studija Sveučilišta Cornell i Sveučilišta u Chicagu otkrila kako bi do 2050. godine potražnja za nosivim zdravstvenim uređajima mogla dosegnuti dvije milijarde primjeraka godišnje, 42 puta više nego danas.

Ti bi uređaji mogli bi generirati preko milijun tona elektroničkog otpada i 100 milijuna tona ugljičnog dioksida u istom razdoblju.