ISTRAŽIVANJE

Pametni satovi i fitness trackeri zatrpat će nas e-otpadom

Miroslav Wranka

07.01.2026 u 09:32

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Nosivi zdravstveni uređaji mogli bi generirati milijun tona elektroničkog otpada do 2050. godine

Nova studija Sveučilišta Cornell i Sveučilišta u Chicagu otkrila kako bi do 2050. godine potražnja za nosivim zdravstvenim uređajima mogla dosegnuti dvije milijarde primjeraka godišnje, 42 puta više nego danas.

Ti bi uređaji mogli bi generirati preko milijun tona elektroničkog otpada i 100 milijuna tona ugljičnog dioksida u istom razdoblju.

vezane vijesti

Pomalo je neočekivano to što problem nije plastika.

Istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Nature, otkrilo je kako tiskana ploča - 'mozak' uređaja - čini 70 posto njegovog ugljičnog otiska, uglavnom zbog intenzivnog rudarstva i proizvodnje.

Istraživači predlažu dva rješenja: razvoj čipova korištenjem uobičajenih metala poput bakra umjesto rijetkih minerala poput zlata i izradu modularnih uređaja koji bi omogućili ponovno korištenje tiskane ploče, piše Tech Crunch.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MODERNIZACIJA NA DJELU

MODERNIZACIJA NA DJELU

Futuristički planovi: Hyundai će u proizvodnju uskoro uvesti humanoidne robote
TAJNA POVIJEST

TAJNA POVIJEST

Na tragu Kelta: Arheolozi pronašli iznenađujuće očuvan instrument iz željeznog doba
PROGNOZA

PROGNOZA

'Nauči jednom, radi zauvijek' je prošlost - zbog AI-ja nas čeka cjeloživotno učenje

najpopularnije

Još vijesti