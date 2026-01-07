Pametni satovi i fitness trackeri zatrpat će nas e-otpadom

Nosivi zdravstveni uređaji mogli bi generirati milijun tona elektroničkog otpada do 2050. godine
Nova studija Sveučilišta Cornell i Sveučilišta u Chicagu otkrila kako bi do 2050. godine potražnja za nosivim zdravstvenim uređajima mogla dosegnuti dvije milijarde primjeraka godišnje, 42 puta više nego danas.
Ti bi uređaji mogli bi generirati preko milijun tona elektroničkog otpada i 100 milijuna tona ugljičnog dioksida u istom razdoblju.
Pomalo je neočekivano to što problem nije plastika.
Istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Nature, otkrilo je kako tiskana ploča - 'mozak' uređaja - čini 70 posto njegovog ugljičnog otiska, uglavnom zbog intenzivnog rudarstva i proizvodnje.
Istraživači predlažu dva rješenja: razvoj čipova korištenjem uobičajenih metala poput bakra umjesto rijetkih minerala poput zlata i izradu modularnih uređaja koji bi omogućili ponovno korištenje tiskane ploče, piše Tech Crunch.