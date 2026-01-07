Ukrajinski vrhovni zapovjednik: 'Rusi pripremaju masovnu vojsku, odgovorit ćemo posebnim jedinicama'

Rusija je već formirala posebnu granu oružanih snaga za dronove s oko 80.000 pripadnika. No, prema podacima ukrajinske vojne obavještajne zajednice, to je tek početna faza. Do 2026. godine Moskva planira povećati taj broj na više od 165.000 ljudi, a do 2030. on bi mogao narasti na njih gotovo 210.000, navodi Euromaidan Press.

Riječ je o strateškoj promjeni koja ne govori samo o taktičkim prilagodbama na terenu, nego i o dugoročnom konceptu ratovanja Moskve za sljedeće desetljeće.

Takvi brojevi jasno pokazuju da Kremlj više ne vidi dronove kao pomoćno sredstvo, već kao ključni alat modernog ratovanja, sposoban zamijeniti dio klasične pješačke i topničke strukture.

Industrija rata: Rusija proizvodi stotine dronova dnevno

Uz rast ljudstva, jednako važan element je industrijska proizvodnja. Prema tvrdnjama Sirskog, ruski vojno-industrijski kompleks u jednoj je godini ispunio plan proizvodnje dugodometnih dronova sa 106 posto, a dnevna proizvodnja premašuje 400 bespilotnih letjelica.

To upućuje na činjenicu da se rat sve više vodi logikom industrijskog iscrpljivanja, u kojoj pobjedu ne odnosi nužno onaj tko ima više vojnika, nego onaj tko može dulje i brže održavati proizvodnju sofisticiranih sustava.

Ukrajinska prednost: Manje ljudi, više učinka

Unatoč ruskoj kvantitativnoj prednosti, Ukrajina tvrdi da zasad zadržava ključnu operativnu prednost – način primjene dronova na bojištu. Sirski ističe da ukrajinske snage ostvaruju veći broj borbenih učinaka po dronu, što se izravno odražava na gubitke protivnika.

Prema dostupnim podacima, u prosincu je zabilježen presedan: ukrajinske snage eliminirale su onoliko ruskih vojnika koliko ih je Rusija mobilizirala u istom mjesecu – oko 33.000. Taj podatak snažno ilustrira razmjere uloge dronova u suvremenom ratu.

Posebna grana vojske i planovi za 2026.

Ukrajina je već u veljači 2024. godine osnovala Snage bespilotnih sustava kao zasebnu granu vojske, čime je institucionalizirala ono što se na terenu pokazalo presudnim. Tijekom 2025., prema Sirskom, kapaciteti su znatno povećani, a za 2026. godinu planira se daljnje jačanje UAV jedinica, kako kadrovski, tako i tehnološki.

Naglasak je na specijalizaciji, bržem zapovijedanju i integraciji dronova s ostalim rodovima vojske.

Posebno važan dio ukrajinskog odgovora odnosi se na borbu protiv ruskih dronova. Sirski je naredio formiranje specijaliziranih postrojbi čija zadaća neće biti samo rušenje bespilotnih letjelica, nego i otkrivanje te uništavanje cijelog sustava koji stoji iza njih.

To uključuje zapovjedna i komunikacijska središta, operatere dronova, logistiku i tehničku potporu.