Nova prijevara širi se WhatsAppom i Facebookom: Ne otvarajte ove poveznice

Nacionalni CERT upozorio je građane na zlonamjernu kampanju koja se širi putem Facebook grupa i stranica, a čiji je cilj neovlašteno preuzimanje WhatsApp računa korisnika. Riječ je o prijevari koja se oslanja na lažna dječja natjecanja i zloupotrebu WhatsAppove funkcionalnosti 'Povezani uređaji'
Kako navode iz Nacionalni CERT-a, korisnici putem Facebooka zaprimaju poruke ili nailaze na objave sa zamolbom za glasanje u navodnom dječjem natjecanju. Poruke su često emotivno intonirane i slične sljedećem primjeru:
'Bok! Možete li, molim vas, glasati za Mariju u ovom natjecanju? Ona je kći mog prijatelja. Prva nagrada je besplatna stipendija za sljedeću godinu. To joj puno znači. Hvala vam puno!'
Poveznica iz poruke vodi na web stranicu koja se predstavlja kao 'Natjecanja Croatia', gdje se korisnicima nudi mogućnost 'glasanja'. Prije samog glasanja od korisnika se traži autorizacija ili registracija, čiji je stvarni cilj ostvarivanje pristupa njihovom WhatsApp računu.
Kako prijevara funkcionira
Tijekom lažne registracije od korisnika se traži:
- odabir države
- unos broja mobitela
- unos SMS kôda zaprimljenog na mobilni telefon
Kako upozorava CERT, uneseni broj mobitela napadači koriste za prijavu u WhatsApp na vlastitom uređaju, dok zaprimljeni SMS kôd predstavlja autorizacijski kôd za prijavu u WhatsApp na drugom uređaju.
Na taj se način zloupotrebljava WhatsAppova funkcionalnost 'Povezani uređaji (Linked Devices)', čime napadač povezuje svoj uređaj s WhatsApp računom žrtve, dobiva pristup porukama, može slati poruke u ime žrtve.
Nakon što preuzme kontrolu nad računom, napadač koristi WhatsApp račun žrtve za slanje poruka njezinim kontaktima, pri čemu traži uplate novca ili dalje širi istu prijevarnu poveznicu. Time se dodatno povećava doseg prijevare, ali i njezina vjerodostojnost, jer poruke dolaze s poznatih brojeva.
Preporuke korisnicima
Iz Nacionalnog CERT-a građanima savjetuju:
- ne klikati na poveznice za glasanje i natjecanja zaprimljene putem društvenih mreža ili poruka
- ne unositi broj mobitela niti zaprimljene SMS kôdove na sumnjivim web stranicama
- redovito provjeravati WhatsApp postavke 'Povezani uređaji' i ukloniti nepoznate uređaje
- uključiti dvofaktorsku autentifikaciju u WhatsApp aplikaciji (Postavke – Račun – Provjera u dva koraka)
- upozoriti kontakte u slučaju sumnje na kompromitaciju računa
Što učiniti ako je račun već kompromitiran
Ako korisnici sumnjaju da je njihov WhatsApp račun kompromitiran, CERT preporučuje da:
- se odmah odjave sa svih povezanih uređaja
- ponovno verificiraju WhatsApp račun u aplikaciji
- obavijeste svoje kontakte o prijevari
- prijave incident Nacionalnom CERT-u
WhatsApp je komunikacijska platforma u vlasništvu kompanije Meta, a ovakve kampanje, upozoravaju stručnjaci, sve se češće oslanjaju na socijalni inženjering i povjerenje među korisnicima.