ChatGPT će uskoro dobiti poseban prostor za razgovore o zdravlju. To nosi i nove izazove

Prema podacima OpenAI-ja, preko 230 milijuna ljudi postavlja pitanja o zdravlju i dobrobiti na platformi svaki tjedan
OpenAI je najavio ChatGPT Health, značajku za razgovore s ChatGPT-om o zdravlju.
Ljudi već koriste ChatGPT za postavljanje pitanja o medicinskim problemima. Prema podacima OpenAI-ja, preko 230 milijuna ljudi postavlja pitanja o zdravlju i dobrobiti na platformi svaki tjedan.
ChatGPT Health bi trebao odvajati ove vaše razgovore od ostalih. Na taj način, kontekst vašeg zdravlja neće bi se trebao pojavljivati u standardnim razgovorima s ChatGPT-om.
Ako ljudi započnu razgovore o svom zdravlju izvan Healtha, umjetna inteligencija nastojat će ih potaknuti na prijelaz na tu opciju. Pod okriljem Healtha umjetna inteligencija može se pozivati na stvari o kojima ste raspravljali u redovnom razgovoru s ChatGPT-jem.
Ako, na primjer, zatražite od robota za brbljanje pomoć u izradi plana treninga za maraton, tada će umjetna inteligencija znati da ste trkač kada u sklopu Healtha razgovarate o svojim fitness ciljevima.
Niz novih izazova
ChatGPT Health će također biti moguće integrirati s vašim osobnim podacima ili medicinskim kartonima iz wellness aplikacija poput Apple Healtha, Functiona i MyFitnessPala. OpenAI tvrdi kako neće koristiti zdravstvene razgovore za obuku svojih modela.
Izvršna direktorica aplikacija u OpenAI-ju Fidji Simo ChatGPT Health vidi kao odgovor na postojeće probleme u području zdravstva, poput prepreka troškovima i pristupu, prebukiranih liječnika i nedostatka kontinuiteta u skrbi. Iako zdravstveni sustav ima svoje nedostatke, korištenje AI chatbotova za medicinske savjete stvara niz novih izazova.
Veliki jezični modeli poput ChatGPT-ja funkcioniraju predviđajući najvjerojatniji odgovor na upite, a ne najtočniji. Ne znaju što je istina, a što nije. Također, skloni su halucinacijama.
U vlastitim uvjetima pružanja usluge OpenAI navodi kako 'nije namijenjen za upotrebu u dijagnosticiranju ili liječenju bilo kojeg zdravstvenog stanja'. Nova značajka trebala bi postati dostupnom tijekom nadolazećih tjedana, piše Tech Crunch.