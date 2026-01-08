ChatGPT će uskoro dobiti poseban prostor za razgovore o zdravlju. To nosi i nove izazove

Ljudi već koriste ChatGPT za postavljanje pitanja o medicinskim problemima. Prema podacima OpenAI-ja, preko 230 milijuna ljudi postavlja pitanja o zdravlju i dobrobiti na platformi svaki tjedan.

OpenAI je najavio ChatGPT Health, značajku za razgovore s ChatGPT-om o zdravlju.

ChatGPT Health bi trebao odvajati ove vaše razgovore od ostalih. Na taj način, kontekst vašeg zdravlja neće bi se trebao pojavljivati u standardnim razgovorima s ChatGPT-om.

Ako ljudi započnu razgovore o svom zdravlju izvan Healtha, umjetna inteligencija nastojat će ih potaknuti na prijelaz na tu opciju. Pod okriljem Healtha umjetna inteligencija može se pozivati ​​na stvari o kojima ste raspravljali u redovnom razgovoru s ChatGPT-jem.

Ako, na primjer, zatražite od robota za brbljanje pomoć u izradi plana treninga za maraton, tada će umjetna inteligencija znati da ste trkač kada u sklopu Healtha razgovarate o svojim fitness ciljevima.