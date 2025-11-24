Android i iPhone napokon će dijeliti datoteke bez prepreka

Prema Googleu, korisnici sada mogu jednostavno dijeliti fotografije, videozapise i druge datoteke bez obzira na to koji uređaj druga osoba koristi. Trenutno je potrebno da vlasnik iPhonea uključi postavku 'Everyone for 10 minutes' u AirDropu kako bi Pixel uređaj mogao prepoznati Appleov. Nakon toga se iPhone pojavljuje kao jedna od opcija unutar Quick Sharea .

Google je uveo dobrodošlo proširenje funkcionalnosti Quick Sharea koje sada omogućuje razmjenu datoteka s Appleovim AirDropom . Riječ je o značajnom koraku prema lakšoj komunikaciji između Androida i iOS-a. Prva podržana uređaja su modeli iz linije Pixel 10, dok se kompatibilnost s drugim Android telefonima očekuje kasnije. Nova mogućnost radi s iPhoneom , iPadom i macOS -om.

Google navodi da je ovo početni korak prema potpuno besprijekornom dijeljenju među platformama te da želi surađivati s Appleom kako bi se u budućnosti omogućio i 'Contacts Only' način rada. Kao mjera provjere, na ekranu se prikazuje naziv uređaja primatelja kako bi se izbjegle pogreške pri dijeljenju.

Ažuriranje podržava dvosmjernu komunikaciju, pa iPhone uređaji mogu slati datoteke Pixel telefonima, pod uvjetom da je Pixel postavljen kao vidljiv. Cijeli proces radi izravno, bez zaobilaženja i bez korištenja posredničkih servera. Google ističe da se podaci ne pohranjuju te da je razmjena zaštićena snažnim sigurnosnim mehanizmima testiranima od strane neovisnih stručnjaka.

Tvrtka naglašava kako je ovo još jedan korak prema kompatibilnosti koju korisnici očekuju, nakon implementacije RCS-a i upozorenja na nepoznate trackere. Nije objavljeno na koji je način Google surađivao s Appleom prilikom uvođenja nove funkcionalnosti, piše TechCrunch.