'Nauči jednom, radi zauvijek' je prošlost - zbog AI-ja nas čeka cjeloživotno učenje

Tvrtci Stripe je trebalo oko 12 godina kako bi dosegnula tržišnu vrijednost od 100 milijardi američkih dolara . Anthropic, tvrtka iz portfelja General Catalysta, u godinu dana je zabilježio skok od 60 na nekoliko stotina milijardi USD .

Svijet se potpuno promijenio, upozorili su tijekom sajma Consumer Electronics Show u Las Vegasu (SAD) Bob Sternfels , globalni upravljački partner tvrtke McKinsey i Hemant Taneja , glavni izvršni direktor tvrtke General Catalyst.

Taneja vjeruje kako smo na rubu novog vala tvrtki vrijednih bilijun dolara, među kojima će uz Anthropic biti OpenAI i nekoliko drugih.



Sternfels je ukazao na raskol u netehnološkim tvrtkama oko prihvaćanja i implementacije umjetne inteligencije. Financijski direktori su za odgodu zbog trenutnog malog povrata ulaganja, dok šefovi informatike tvrde kako je odgoda ludost jer će AI poremetiti poslovanje.



Također, umjetna inteligencija preoblikuje radnu snagu. Iako modeli AI mogu obavljati brojne zadatke, zdrav razum i kreativnost ostaju bitne vještine za koje će biti potrebni ljudi.



Taneja je uvjeren kako će učenje i prekvalifikacija biti cjeloživotni pothvat. 'Neće biti moguće provesti 22 godine učeći i zatim 40 godina radeći', ustvrdio je.



Ipak, u svijetu u kojem će biti potrebno manje vremena za izgradnju AI agenta nego za obuku novog radnika, ljudi će morati pronaći načine kako ostati relevantni.



U McKinseyju očekuju kako će do kraja 2026. imati jednako 'personaliziranih' AI agenata kao i zaposlenika. To ne znači nužno kako će biti smanjen broj zaposlenika neće nužno smanjiti, već će tvrtka promijeniti strukturu.

Povećat će broj zaposlenika koji rade izravno s klijentima za 25 posto i istovremeno smanjiti radna mjesta u pozadini za isti postotak, piše Tech Crunch.