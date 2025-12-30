Od Kine do Singapura, pa do – Mete: Kako je Manus postao globalni AI plijen

'Manus već danas zadovoljava svakodnevne potrebe milijuna korisnika i tvrtki diljem svijeta… Planiramo ovu uslugu proširiti na još veći broj poslovnih korisnika', poručili su iz Mete. Obje tvrtke naglasile su da će Manus nastaviti s postojećim pretplatničkim modelom bez prekida u radu, piše CNBC .

Startup tvrdi da su prihodi već osam mjeseci nakon lansiranja premašili 100 milijuna dolara na godišnjoj razini. Trenutačno oni premašuju 125 milijuna dolara. U službenoj izjavi Meta je poručila da je cilj akvizicije ubrzati inovacije u području umjetne inteligencije za poslovne korisnike te integrirati naprednu automatizaciju u svoje potrošačke i poslovne proizvode, uključujući asistenta Meta AI.

Startup Monica tada ga je predstavio kao AI asistenta osmišljenog za pomoć u profesionalnim i svakodnevnim zadacima. Prema tadašnjim navodima , može planirati putovanja, provoditi istraživanja nekretnina, pronalaziti klijente, raditi financijske analize, izrađivati interaktivne web stranice, probirati životopise, dizajnirati obrazovne tečajeve, pisati skripte u Pythonu, pa čak i obavljati online kupovinu.

Manus , koji je osnovan u Kini prije nego što je preselio sjedište u Singapur, početkom ove godine lansirao je svog prvog općenamjenskog AI agenta. Riječ je o sustavu koji može samostalno izvršavati složene zadatke poput tržišnih analiza, programiranja i obrade podataka.

Iako financijski detalji transakcije nisu službeno objavljeni, The Wall Street Journal izvijestio je, pozivajući se na izvore upoznate s poslom, da je vrijednost akvizicije premašila dvije milijarde dolara. Prema istom izvješću, Manus je u trenutku razgovora s Metom bio u potrazi za novom rundom financiranja po procijenjenoj valuaciji od dvije milijarde dolara.

Manus je nastao kao projekt kineskog startupa Butterfly Effect, poznatog i pod imenom Monica.Im, prije nego što se razvio u zasebnu tvrtku. Širu pozornost tehnološke javnosti privukao je ranije ove godine tvrdnjama da njegov chatbot nudi bolje performanse od Deep Research agenta tvrtke OpenAI.

U travnju je Manus prikupio 75 milijuna dolara u seriji B ulaganja, koju je predvodio američki fond Benchmark, a među investitorima su i kineski tehnološki div Tencent te investicijska kuća HongShan Capital Group (HSG), nekadašnji Sequoia China, prema podacima analitičke kuće Tracxn.

Tvrtka je, prema dostupnim informacijama, u srpnju otpustila većinu zaposlenika u Pekingu, dok je još u lipnju preselila sjedište u Singapur, u sklopu priprema za globalno širenje poslovanja. 'Pridruživanje Meti omogućuje nam snažnije i dugoročno održivije temelje, bez promjena u načinu na koji Manus funkcionira ili u načinu donošenja odluka', izjavio je izvršni direktor Manusa Xiao Hong.

Manus je u ožujku također objavio strateško partnerstvo s AI timom Alibaba Qwen, čime je dodatno istaknuo svoje veze s kineskim tehnološkim ekosustavom.

Agresivno širenje umjetne inteligencije

Metino preuzimanje Manusa uklapa se u njihovu širu strategiju umjetne inteligencije koja se sastoji od kupovine specijaliziranih startupova u području umjetne inteligencije, kako bi stekli talente i ubrzali svoje šire poslovanje s umjetnom inteligencijom, uključujući razvoj vlastitih velikih jezičnih modela otvorenog koda Llama.

U lipnju je Meta, primjerice, uložila 14,3 milijarde dolara u startup Scale AI, a osnivač i izvršni direktor te tvrtke Alexandr Wang pridružio se Metinu vodstvu za umjetnu inteligenciju. Ovog mjeseca Meta je preuzela i startup Limitless, koji razvija nosive AI uređaje, u sklopu širenja poslovanja u segmentu pametnih uređaja.

U slučaju Manusa, alati tvrtke za umjetnu inteligenciju zaintrigirali su velike tehnološke tvrtke. U listopadu je Microsoftzapočelo je testiranje Manusa na računalima sa sustavom Windows 11 , omogućujući korisnicima izradu web stranica iz lokalnih datoteka .

Do danas je Manus, prema vlastitim podacima, obradio više od 147 bilijuna tokena teksta i podataka te podržao više od 80 milijuna virtualnih računala. U ponudi ima besplatni i pretplatnički model. Meta je potvrdila da će zaposlenici Manusa postati dio njezinih timova, čime kompanija nastavlja agresivno privlačiti AI stručnjake, ne samo iz startupa, već i od velikih konkurenata poput Google i OpenAI-ja.