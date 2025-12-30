Od Kine do Singapura, pa do – Mete: Kako je Manus postao globalni AI plijen

Nakon što je kineski DeepSeek svojim modelom R1 početkom godine šokirao tehnološku zajednicu, još jedan kineski startup, Monica, trebao je ponoviti taj uspjeh. Njihov AI agent Manus oduševio je stručnjake time što samostalno izvršava kompleksne zadatke umjesto generiranja teksta. A sada ih je preuzela - Meta
Manus, koji je osnovan u Kini prije nego što je preselio sjedište u Singapur, početkom ove godine lansirao je svog prvog općenamjenskog AI agenta. Riječ je o sustavu koji može samostalno izvršavati složene zadatke poput tržišnih analiza, programiranja i obrade podataka.
Startup Monica tada ga je predstavio kao AI asistenta osmišljenog za pomoć u profesionalnim i svakodnevnim zadacima. Prema tadašnjim navodima, može planirati putovanja, provoditi istraživanja nekretnina, pronalaziti klijente, raditi financijske analize, izrađivati interaktivne web stranice, probirati životopise, dizajnirati obrazovne tečajeve, pisati skripte u Pythonu, pa čak i obavljati online kupovinu.
Startup tvrdi da su prihodi već osam mjeseci nakon lansiranja premašili 100 milijuna dolara na godišnjoj razini. Trenutačno oni premašuju 125 milijuna dolara. U službenoj izjavi Meta je poručila da je cilj akvizicije ubrzati inovacije u području umjetne inteligencije za poslovne korisnike te integrirati naprednu automatizaciju u svoje potrošačke i poslovne proizvode, uključujući asistenta Meta AI.
'Manus već danas zadovoljava svakodnevne potrebe milijuna korisnika i tvrtki diljem svijeta… Planiramo ovu uslugu proširiti na još veći broj poslovnih korisnika', poručili su iz Mete. Obje tvrtke naglasile su da će Manus nastaviti s postojećim pretplatničkim modelom bez prekida u radu, piše CNBC.
Iako financijski detalji transakcije nisu službeno objavljeni, The Wall Street Journal izvijestio je, pozivajući se na izvore upoznate s poslom, da je vrijednost akvizicije premašila dvije milijarde dolara. Prema istom izvješću, Manus je u trenutku razgovora s Metom bio u potrazi za novom rundom financiranja po procijenjenoj valuaciji od dvije milijarde dolara.
Manus je nastao kao projekt kineskog startupa Butterfly Effect, poznatog i pod imenom Monica.Im, prije nego što se razvio u zasebnu tvrtku. Širu pozornost tehnološke javnosti privukao je ranije ove godine tvrdnjama da njegov chatbot nudi bolje performanse od Deep Research agenta tvrtke OpenAI.
U travnju je Manus prikupio 75 milijuna dolara u seriji B ulaganja, koju je predvodio američki fond Benchmark, a među investitorima su i kineski tehnološki div Tencent te investicijska kuća HongShan Capital Group (HSG), nekadašnji Sequoia China, prema podacima analitičke kuće Tracxn.
Tvrtka je, prema dostupnim informacijama, u srpnju otpustila većinu zaposlenika u Pekingu, dok je još u lipnju preselila sjedište u Singapur, u sklopu priprema za globalno širenje poslovanja. 'Pridruživanje Meti omogućuje nam snažnije i dugoročno održivije temelje, bez promjena u načinu na koji Manus funkcionira ili u načinu donošenja odluka', izjavio je izvršni direktor Manusa Xiao Hong.
Manus je u ožujku također objavio strateško partnerstvo s AI timom Alibaba Qwen, čime je dodatno istaknuo svoje veze s kineskim tehnološkim ekosustavom.
Agresivno širenje umjetne inteligencije
Metino preuzimanje Manusa uklapa se u njihovu širu strategiju umjetne inteligencije koja se sastoji od kupovine specijaliziranih startupova u području umjetne inteligencije, kako bi stekli talente i ubrzali svoje šire poslovanje s umjetnom inteligencijom, uključujući razvoj vlastitih velikih jezičnih modela otvorenog koda Llama.
U lipnju je Meta, primjerice, uložila 14,3 milijarde dolara u startup Scale AI, a osnivač i izvršni direktor te tvrtke Alexandr Wang pridružio se Metinu vodstvu za umjetnu inteligenciju. Ovog mjeseca Meta je preuzela i startup Limitless, koji razvija nosive AI uređaje, u sklopu širenja poslovanja u segmentu pametnih uređaja.
U slučaju Manusa, alati tvrtke za umjetnu inteligenciju zaintrigirali su velike tehnološke tvrtke. U listopadu je Microsoftzapočelo je testiranje Manusa na računalima sa sustavom Windows 11 , omogućujući korisnicima izradu web stranica iz lokalnih datoteka .
Do danas je Manus, prema vlastitim podacima, obradio više od 147 bilijuna tokena teksta i podataka te podržao više od 80 milijuna virtualnih računala. U ponudi ima besplatni i pretplatnički model. Meta je potvrdila da će zaposlenici Manusa postati dio njezinih timova, čime kompanija nastavlja agresivno privlačiti AI stručnjake, ne samo iz startupa, već i od velikih konkurenata poput Google i OpenAI-ja.