Gdje bi se mogao skrivati život izvan Zemlje? Znanstvenici sastavili katalog s više od 2000 zvijezda

Damir Rukavina

08.01.2026 u 11:04

Najbliži potencijalno naseljiv egzoplanet - Ross 128
Najbliži potencijalno naseljiv egzoplanet - Ross 128 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: ESO/M. Kornmesser
Znanstvenici su sastavili opsežan katalog s preko 2000 zvijezda koje bi mogle biti dom izvanzemaljskom životu. Riječ je o takozvanim K-patuljcima (narančastim patuljcima), 'manjim rođacima' našeg Sunca koji su, prema mišljenju stručnjaka, možda i bolji kandidati za podržavanje naseljenih svjetova od samog Sunca

Znanstvenici su sastavili katalog s više od 2000 zvijezda koje bi mogle podržavati izvanzemaljski život.

Stručnjaci koji stoje iza studije nadaju se da će ona poslužiti kao temelj za daljnje proučavanje tih zvijezda i procjenu mogu li oko njih postojati nastanjivi svjetovi. Dugoročno gledano, predlažu da bi upravo te zvijezde i planeti koji ih okružuju mogli postati odredišta svemirskih letjelica poslanih sa Zemlje.

Riječ je o dosad najopsežnijem popisu tzv. K-patuljaka, zvijezda manje mase koje su svojevrsni rođaci našeg Sunca i mogle bi skrivati svoje nastanjive planete.

Ovaj relativno učestali oblik zvijezda potencijalnim okolnim planetima nudi dugoročno stabilno okruženje za nastanak i razvoj života, piše Independent. Nova studija obuhvaća, ponavljamo, više od 2000 takvih zvijezda, a sve se nalaze na udaljenosti manjoj od 130 svjetlosnih godina od Zemlje.

Istraživanje je provedeno uz pomoć dvaju opservatorija, jednog u čileanskim Andama i drugog u južnoj Arizoni. Budući da se nalaze na različitim hemisferama, znanstvenici su mogli promatrati gotovo cijelo nebo, što je omogućilo sveobuhvatan pregled K-patuljaka u našem kozmičkom susjedstvu.

Zvijezde se međusobno znatno razlikuju po masi i temperaturi. K-patuljci su hladniji i slabije sjaje od Sunca, ali su znatno brojniji te ih u našem dijelu svemira ima otprilike dvostruko više nego zvijezda sličnih Suncu. Osim toga, žive mnogo dulje, što ih čini potencijalno vjerojatnijim mjestima za razvoj drugih civilizacija.

U sklopu studije istraživači su procijenili temperaturu i starost zvijezda, brzinu njihove rotacije te način na koji se kreću kroz svemir, a ti se podaci mogu koristiti za početnu procjenu uvjeta na planetima koji ih okružuju.

