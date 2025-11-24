Pokret u porastu: Tko su i za što se zalažu 'AI vegani'?

Zajednica koja se protivi umjetnoj inteligenciji trenutno na Redditu okuplja više od 71 tisuću članova . Slično veganstvu, obrazloženje je uglavnom etičko i ekološko. Protive se krađi i ekspoalataciji radnika i kreativaca.

Skupina mladih, ekološki osviještenih ljudi koje nazivaju AI veganima predvodi borbu protiv ChatGPT-ja i drugih oblika generativne umjetne inteligencije . AI vegani su odlučili apstinirati od korištenja svih oblika generativne umjetne inteligencije, sustava koji su obučeni na ogromnim skupovima podataka za stvaranje teksta, slika, glazbe...

AI vegani također strahuju zbog toga kako bi umjetna inteligencija mogla štetiti mentalnom zdravlju i kognitivnom razvoju, stvarajući ovisnost o brzim rješenjima koja nas lišavaju kritičkog mišljenja.

Nedavna studija malog opsega koju je proveo Massachusetts Institute of Technology (MIT) to potvrđuje, izvještavajući kako su njezini sudionici koji su koristili ChatGPT za pisanje eseja zabilježili nižu angažiranost mozga od onih koji nisu koristili alat.

Korisnici ChatGPT-ja također su se mučili s citiranjem onoga što su upravo stvorili i pokazali su slabije rezultate na neuralnoj, lingvističkoj i bihevioralnoj razini, otkrila je studija. To bi moglo imati veće implikacije na učenje, samopouzdanje i način na koji ljudi koriste umjetnu inteligenciju u važnim okruženjima.

Generativni AI razvija se brzim tempom, infiltrirajući se u poslove, obrazovanje, aplikacije društvenih medija, pa i u međuljudske odnose. Zbog toga je sve teže izbjegavati je. Posebno je to problematično na sveučilištima, gdje umjetnu inteligenciju ne koriste samo studenti, već i profesori. No, do jaza dolazi i u odnosima sa članovima obitelji.

Većina AI vegana vjeruje kako je umjetna inteligencija u osnovi neetična. Neki smatraju kako bi trebala biti zabranjena i kažnjiva zakonom, drugi kako bi ju trebalo podvrgnuti strogim pravilima i nadzoru, piše Euro News.