Ova moćna nova platforma mogla bi riješiti najveće probleme AI-a: 'Jača je od cijelog interneta!'

Lider u području hardvera za umjetnu inteligenciju ponudio je odgovor na rastuće izazove i sve brojnije izazivače
Nvidia je pružila detaljniji pogled na svoju novu računalnu platformu za podatkovne centre umjetne inteligencije, a nazvana je Vera Rubin po američkoj astronomkinji i pionirki u radu na brzini i smjeru rotacija galaksija. To bi izdanje moglo imati velike posljedice za budućnost umjetne inteligencije.
Vera Rubin je trenutno u proizvodnji, a prvi proizvodi koji će raditi na njoj stići će u drugoj polovici 2026. godine. Nvidia je postala zaštitno lice procvata umjetne inteligencije te je zahvaljujući sveprisutnosti svojih čipova i platformi prošle godine nakratko postala prvom svjetskom tvrtkom vrijednom pet bilijuna američkih dolara.
No sve su izraženija upozorenja na mogući balon koji se stvara oko umjetne inteligencije, a i sve više velikih tehnoloških tvrtki kreće u proizvodnju vlastitih čipova za AI da bi smanjile ovisnost o Nvidiji.
'Propusnost veća od cijelog interneta'
Glavni izvršni direktor Nvidije Jensen Huang tijekom predstavljanja rekao je da tvrtke preusmjeravaju proračune iz istraživanja i razvoja klasičnih računalnih metoda prema umjetnoj inteligenciji, a platforma Vera Rubin pokušaj je pozicioniranja kao odgovora na računalne izazove koje predstavljaju sve zahtjevniji modeli – poput toga može li postojeća infrastruktura podnijeti sve složenije upite.
Tvrtka tvrdi da njezin nadolazeći serverski stalak Vera Rubin NVL72 pruža veću propusnost od cijelog interneta te bi trebala ponuditi novu vrstu sustava za pohranu da bi pomogla AI modelima pri bržoj i učinkovitijoj obradi složenijih kontekstualnih zahtjeva.
Postojeće vrste pohrane i memorije koje koriste tradicionalna računala, pa čak i grafičke procesorske jedinice što pokreću podatkovne centre, neće biti dovoljne jer tvrtke poput Googlea, OpenAI-a i Anthropica prelaze s jednostavnih robota za brbljanje na potpune pomagače temeljene na umjetnoj inteligenciji.
U videodemonstraciji, prikazanoj tijekom predstavljanja, izgrađen je osobni asistent povezivanjem stolnog robota s više modela umjetne inteligencije koji rade na Nvidijinom stolnom računalu DGX Spark. Robot je bio u stanju raditi stvari poput prebrojavanja korisnikovog popisa obaveza, pa čak i reći psu neka siđe s kauča.
Huang je kazao da bi stvaranje takvog asistenta bilo nezamislivo prije nekoliko godina, ali je 'potpuno trivijalno' sada, kada se programeri mogu osloniti na velike jezične modele, a ne na tradicionalne alate za programiranje za izradu aplikacija i usluga.
Veliki igrači u oblaku među prvima
Usko grlo prebacuje se s računanja na upravljanje kontekstom te je, umjesto jednokratnog odgovora, fokus na zaključivanju i procesu razmišljanja, što traži veće resurse. Svi glavni pružatelji usluga u računalnom oblaku – Microsoft, Amazon Web Services, Google Cloud i CoreWeave – bit će među prvima koji će implementirati Veru Rubin.
Očekuje se da će računalne tvrtke poput Della i Cisca ugraditi nove čipove u svoje podatkovne centre, a laboratoriji za umjetnu inteligenciju poput OpenAI-a, Anthropica, Meta Platforms i xAI-a vjerojatno će prihvatiti novu tehnologiju za obuku i pružanje sofisticiranijih odgovora na upite.
Nvidia je sklopila ugovor o licenciranju s tvrtkom Groq, specijaliziranom za zaključivanje u kontekstu umjetne inteligencije.
Također je produbila prodor u autonomna vozila novim modelima Alpamayo i 'fizičkom umjetnom inteligencijom', vrstom AI-a koja pokreće robote i druge strojeve u stvarnom svijetu, gradeći je na viziji koju je tvrtka iznijela tijekom svoje konferencije GTC u listopadu 2025. godine.
Nemali izazovi
Nvidijin napredak i rasprostranjenost također znače da ona nosi teret stalnog nadmašivanja visokih očekivanja Wall Streeta i ublažavanja zabrinutosti da potrošnja na infrastrukturu umjetne inteligencije daleko nadmašuje opipljivu potražnju.
Meta, Microsoft i Amazon, među ostalima, potrošili su desetke milijardi kapitalnih izdataka samo prošle godine, a McKinsey & Company očekuje da će tvrtke do 2030. godine globalno uložiti gotovo sedam bilijuna dolara u infrastrukturu podatkovnih centara.
Čini se da velik dio ulaganja u umjetnu inteligenciju uključuje relativno malu skupinu tvrtki koje trguju novcem i tehnologijom u nečemu što se naziva 'kružnim financiranjem'. Google i OpenAI također su se usredotočili na razvoj vlastitih čipova da bi bolje prilagodili hardver specifičnim potrebama svojih modela.
Nvidia se suočava i s rastućom konkurencijom AMD-a, a proizvođač čipova Qualcomm nedavno je najavio da ulazi u segment podatkovnih centara, piše CNN Business.