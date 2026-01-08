Ova moćna nova platforma mogla bi riješiti najveće probleme AI-a: 'Jača je od cijelog interneta!'

Lider u području hardvera za umjetnu inteligenciju ponudio je odgovor na rastuće izazove i sve brojnije izazivače

Nvidia je pružila detaljniji pogled na svoju novu računalnu platformu za podatkovne centre umjetne inteligencije, a nazvana je Vera Rubin po američkoj astronomkinji i pionirki u radu na brzini i smjeru rotacija galaksija. To bi izdanje moglo imati velike posljedice za budućnost umjetne inteligencije. Vera Rubin je trenutno u proizvodnji, a prvi proizvodi koji će raditi na njoj stići će u drugoj polovici 2026. godine. Nvidia je postala zaštitno lice procvata umjetne inteligencije te je zahvaljujući sveprisutnosti svojih čipova i platformi prošle godine nakratko postala prvom svjetskom tvrtkom vrijednom pet bilijuna američkih dolara. No sve su izraženija upozorenja na mogući balon koji se stvara oko umjetne inteligencije, a i sve više velikih tehnoloških tvrtki kreće u proizvodnju vlastitih čipova za AI da bi smanjile ovisnost o Nvidiji.

'Propusnost veća od cijelog interneta' Glavni izvršni direktor Nvidije Jensen Huang tijekom predstavljanja rekao je da tvrtke preusmjeravaju proračune iz istraživanja i razvoja klasičnih računalnih metoda prema umjetnoj inteligenciji, a platforma Vera Rubin pokušaj je pozicioniranja kao odgovora na računalne izazove koje predstavljaju sve zahtjevniji modeli – poput toga može li postojeća infrastruktura podnijeti sve složenije upite. Tvrtka tvrdi da njezin nadolazeći serverski stalak Vera Rubin NVL72 pruža veću propusnost od cijelog interneta te bi trebala ponuditi novu vrstu sustava za pohranu da bi pomogla AI modelima pri bržoj i učinkovitijoj obradi složenijih kontekstualnih zahtjeva. Postojeće vrste pohrane i memorije koje koriste tradicionalna računala, pa čak i grafičke procesorske jedinice što pokreću podatkovne centre, neće biti dovoljne jer tvrtke poput Googlea, OpenAI-a i Anthropica prelaze s jednostavnih robota za brbljanje na potpune pomagače temeljene na umjetnoj inteligenciji. U videodemonstraciji, prikazanoj tijekom predstavljanja, izgrađen je osobni asistent povezivanjem stolnog robota s više modela umjetne inteligencije koji rade na Nvidijinom stolnom računalu DGX Spark. Robot je bio u stanju raditi stvari poput prebrojavanja korisnikovog popisa obaveza, pa čak i reći psu neka siđe s kauča. Huang je kazao da bi stvaranje takvog asistenta bilo nezamislivo prije nekoliko godina, ali je 'potpuno trivijalno' sada, kada se programeri mogu osloniti na velike jezične modele, a ne na tradicionalne alate za programiranje za izradu aplikacija i usluga.