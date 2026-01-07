više intervencija

FOTO Na cestama se pojavio crni led, HGSS evakuirao obitelj s dvoje djece

07.01.2026 u 20:38

Crni led
Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a situaciju na cestama dodatno otežava tzv. crni led – prozirni i teško uočljivi sloj zaleđene površine koji uzrokuje iznenadna proklizavanja

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama, a za sav promet zatvorene su DC1 na dionici Gračac-Knin i DC8 na dionici Karlobag-Sveta Marija Magdalena, javlja HAK. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. U priobalju puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila.

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) danas su više puta zbog vremenskih neprilika intervenirali na širem području sjeverne Dalmacije.

HGSS-ovci iz stanica Šibenik i Zadar pomagali su zbog vremenskih neprilika odsječenim građanima, hitnim službama te su spašavali i životinje. U Muškovcima je organizirana dostava lijekova i hrane za četiri radnika na vodocrpilištu Zrmanje, do kojeg se moglo doći isključivo pješice.

Na povratku spašavatelji su evakuirali i tri osobe te jednog psa koji zbog neprohodnosti nisu mogli napustiti područje svojim vozilom. U Barić Dragi je zbog crnog leda na cesti i jake bure evakuirana obitelj s dvoje djece, a u akciji je sudjelovalo pet zadarskih spašavatelja s dvama vozilima.

HGSS je pomagao i drugim hitnim službama. U mjestu Kruševo - Vrulje vozilo hitne medicinske pomoći nije se moglo probiti do ozlijeđene osobe pa su na teren izašli zadarski HGSS-ovci. Slična situacija dogodila se i u mjestu Zidine - Jokići iznad Obrovca, gdje je bilo potrebno prebaciti osobu do vozila saniteta koje je također ostalo blokirano.

Nažalost, jedna od intervencija nije imala sretan ishod. U Otriću su šibenski spašavatelji pokušali spasiti psa koji je upao u jamu, no unatoč brzoj reakciji, životinja nije preživjela.

Posebno upozorenje građanima

Posebno upozorenje građanima uputio je Josip Kovačević iz Ravnateljstva civilne zaštite, koji je u razgovoru za Novu TV zamolio da na ulicu ne izlaze oni koji ne moraju.

'Najava je velikog zahlađenja. Glavna preporuka svim građanima je da tko ne mora u vrijeme najhladnijeg dijela dana – ne izlazi van. Apeliramo posebno na starije osobe, srčane i plućne bolesnike. Onaj tko mora izaći – glavna preporuka je slojevita odjeća. Starije osobe molimo da kontaktiraju najbliže ili službe kao što je Crveni križ ', rekao je Kovačević.

