Na tragu Kelta: Arheolozi pronašli iznenađujuće očuvan instrument iz željeznog doba

Izvanredno otkriće dio je nalazišta u Norfolku koje sadrži brojne druge ratničke artefakte

Arheolozi su u Norfolku otkrili 'izvanrednu' ratnu trubu iz željeznog doba koja bi mogla biti povezana s keltskim plemenom Icena i razdobljem u kojem su se, pod vodstvom Boudiceje, borili protiv invazije rimske vojske. Brončana truba je treći i najočuvaniji nalaz ovog tipa pronađen u Britaniji i samim time - cijelom svijetu. Oblikovana kao divlja životinja, bila bi postavljena na dugačak usnik i nošena visoko iznad glava ratnika kako bi se njezin prodoran zvuk koristio za zastrašivanje neprijatelja u bitci.

Predmet je pronađen prošlog ljeta tijekom arheoloških istraživanja uoči izgradnje novog stambenog naselja u zapadnom Norfolku. Nalazio se u sklopu ostave vojnog pribora iz željeznog doba koja je uključivala i brončani bojni barjak u obliku glave vepra, jedinstven nalaz u Britaniji, kao i pet ispupčenja sa štitova.

Posebno je intrigantno što se područje nalaza nalazi unutar teritorija Icena, britanskog plemena koje je 60. godine nove ere pod vodstvom kraljice Boudiceje diglo žestok, ali na kraju neuspješan ustanak protiv Rimljana. Arheolozi vjeruju da je ostava zakopana negdje u prvom stoljeću nove ere.

Mark Hinman, glavni izvršni direktor tvrtke Pre-Construct Archaeology, čiji su stručnjaci otkrili nalaz, rekao je da je riječ o 'otkriću koje se događa jednom u životu, jednom u karijeri'. Dodao je kako se više od 40 godina bavi arheologijom, ali da nikada nije vidio ništa slično.



Iako su predmeti sami po sebi spektakularni, njihova moguća povezanost s jednom od rijetkih imenom poznatih osoba britanskog željeznog doba čini nalaz još posebnijim. Hinman ističe da se nalazište nalazi 'u samom srcu teritorija Icena', iako se ne može sa sigurnošću reći tko je ostavu zakopao. Ipak, gotovo je sigurno da su predmeti položeni u prvom stoljeću nove ere, što ih vremenski približava Iceni i Boudiceji. Kvaliteta izrade upućuje na to da su za njih znali, i vjerojatno ih koristili, najugledniji pripadnici tog i drugih plemena.