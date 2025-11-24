Ušao u Guinnessovu knjigu rekorda: Kineski humanoidni robot prešao 100 kilometara u tri dana

Visok 1,69 metara i krećući se na dvije noge, AgiBot A2 krenuo je iz grada Suzhoua u istočnoj Kini u večernjim satima 10. studenoga te je prelazio autoceste i ulice kako bi 13. studenoga stigao u povijesnu četvrt Bund u Šangaju, izvijestila je Guinnessova knjiga rekorda.

Šangajska tvrtka AgiBot, koja je stvorila dvonožnog robota, izjavila je da je stroj 'putovao po raznim površinama... poštujući prometna pravila' tijekom svog neprekinutog putovanja dugog 106 kilometara, što je Guinness potvrdio kao prvi podvig takve vrste.