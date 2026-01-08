Hrvati osvojili Las Vegas: Njihov pametni ručnik analizira znoj i prati trening

Hrvatski tim koji je pobijedio na natjecanju Idea Knockout, koje organiziraju Bug i Hrvatski Telekom, privukao je veliku pozornost novinara i investitora na najvećemu svjetskom tehnološkom događanju koje se održava u Las Vegasu
U Venetian Expouu, gdje se daleko od blještavih korporativnih paviljona, zapravo kuha budućnost tehnologije, hrvatski startup GYM3000 imao je međunarodnu premijeru kakvu mnogi sanjaju, a rijetki dožive. Pametni ručnik koji je u Zagrebu već osvojio Idea Knockout u organizaciji Buga i Hrvatskog Telekoma i osigurao put u Las Vegas, ondje je prerastao iz 'fora gadgeta' u ozbiljnog kandidata za globalni fitness brand, privlačeći novinare, vlogere i investitore. Štoviše, taj je startup odabran za finale SwissTech Global Deep Tech Battlea u Healthtech kategoriji.
Eureka Park je i ove godine srce CES‑a za one koji traže sljedeću veliku stvar. Tu dolaze poslovni anđeli, VC fondovi, korporativni skauti i globalni mediji, svjesni da se prava tehnološka akcija rijetko događa u dvoranama s milijunskim budžetima. Ondje je GYM3000 vrlo brzo prestao biti 'onaj hrvatski tim s ručnikom' i postao jedan od najupečatljivijih fitness startupa cijelog Eureka Parka, rame uz rame s europskim, azijskim i američkim igračima koji ondje nastupaju.
Na njihovom štandu posjetitelje nije dočekao monumentalni LED zid, već ono najjednostavnije i najpametnije: ručnik koji priča priču o cijelom treningu. GYM3000 je na CES donio pametni ručnik opremljen senzorima i elektronikom koja prati koliko intenzivno, koliko dugo i s kojom frekvencijom vježbate, kao i otkrivajući mnoštvo zdravstvenih pokazatelja na temelju obrisanog znoja. Tako je ovaj startup pretvorio običan komad tkanine u nosivi fitness tracker za ljude koji ne vole narukvice i satove. Umjesto da vas prisiljava na još jedan ekran na ruci, ručnik se uklapa u rutinu koja ionako postoji: obrisati čelo, vrat ili spravu, dok u pozadini neprimjetno skuplja podatke o trajanju i dinamici treninga te ih šalje u aplikaciju.
U prvim satima otvaranja nakon otvaranja CES-a, GYM3000 je već imao nekoliko snimljenih priloga za međunarodne TV ekipe, razgovore za tehnološke portale i dogovorene demo‑sesije.
Investitore je pak privukla činjenica da GYM3000 ne prodaje samo hardver u ručniku, nego gradi cijeli ekosustav pametnog fitnessa u kojem je ručnik ulazna točka, a platforma ono gdje nastaje stvarna vrijednost. Za mnoge rane investitore, kojima je Eureka Park obavezna stanica pri traženju sljedećeg fitness ili sports tech otkrića, to je bio jasan signal da GYM3000 nije došao po turističko iskustvo, već po ozbiljne razgovore o ulaganju.
Kako smo čuli, na Eureka Parku nije ostala nezapažena priča kako je GYM3000 'onaj startup s ručnikom i svjetskim prvakom u robotici kao CTO‑om' pri čemu je spominjanje Ivana Perka i njegova natjecateljskog backgrounda dodatno pojačalo tehnološku vjerodostojnost tima. U kombinaciji s osnivačem Antonijem Gergorićem, koji je davao uvjerljive i ležerne prezentacije hrvatska ekipe se nije pokazala kao kao početnički tim, nego kao startup u koji valja uložiti.
To je još jedna potvrda da Idea Knockout može iznjedriti projekte koji se bez kompleksa nose s globalnom konkurencijom i koji imaju budućnost zahvaljujući trudu i znoju, i to doslovno.