Hrvati osvojili Las Vegas: Njihov pametni ručnik analizira znoj i prati trening

U Venetian Expouu, gdje se daleko od blještavih korporativnih paviljona, zapravo kuha budućnost tehnologije, hrvatski startup GYM3000 imao je međunarodnu premijeru kakvu mnogi sanjaju, a rijetki dožive. Pametni ručnik koji je u Zagrebu već osvojio Idea Knockout u organizaciji Buga i Hrvatskog Telekoma i osigurao put u Las Vegas, ondje je prerastao iz 'fora gadgeta' u ozbiljnog kandidata za globalni fitness brand, privlačeći novinare, vlogere i investitore. ​Štoviše, taj je startup odabran za finale SwissTech Global Deep Tech Battlea u Healthtech kategoriji.

Eureka Park je i ove godine srce CES‑a za one koji traže sljedeću veliku stvar. Tu dolaze poslovni anđeli, VC fondovi, korporativni skauti i globalni mediji, svjesni da se prava tehnološka akcija rijetko događa u dvoranama s milijunskim budžetima. Ondje je GYM3000 vrlo brzo prestao biti 'onaj hrvatski tim s ručnikom' i postao jedan od najupečatljivijih fitness startupa cijelog Eureka Parka, rame uz rame s europskim, azijskim i američkim igračima koji ondje nastupaju.

Na njihovom štandu posjetitelje nije dočekao monumentalni LED zid, već ono najjednostavnije i najpametnije: ručnik koji priča priču o cijelom treningu. GYM3000 je na CES donio pametni ručnik opremljen senzorima i elektronikom koja prati koliko intenzivno, koliko dugo i s kojom frekvencijom vježbate, kao i otkrivajući mnoštvo zdravstvenih pokazatelja na temelju obrisanog znoja. Tako je ovaj startup pretvorio običan komad tkanine u nosivi fitness tracker za ljude koji ne vole narukvice i satove. Umjesto da vas prisiljava na još jedan ekran na ruci, ručnik se uklapa u rutinu koja ionako postoji: obrisati čelo, vrat ili spravu, dok u pozadini neprimjetno skuplja podatke o trajanju i dinamici treninga te ih šalje u aplikaciju.