Čini se kako je riječ o nastojanju obuzdavanja sklonosti tog modela prema pričanju o hirovitim stvorenjima, i prirodnim i nadnaravnim.

Dokument koji je OpenAI objavio na Githubu kao dio otvorenog računalnog koda za Codex CLI, njihovog agenta za kodiranje, sadrži nešto što izgleda kao cijeli sistemski upit za GPT-5.5 u kontekstu kodiranja.

Naime, između ostalog, navedena je uputa kako nikad ne treba pričati o 'goblinima, gremlinima, rakunima, trolovima, ogrima, golubovima ili drugim životinjama ili stvorenjima osim ako to nije apsolutno i nedvosmisleno relevantno za korisnikov upit'.



Ta je uputa u istom dokumentu spomenuta još jednom. Nije jasno zašto je to toliko važno.



Kad bi to bile riječi umetnute u sistemski upitnik kao način praćenja napada ubrizgavanjem upitnika, vjerojatno bi bile nasumičnije, a ne naizgled cijela kategorija živih bića, mitskih i stvarnih.



Zaposlenik Googlea Barron Roth objavio je nešto što izgleda kao pretraga njegovih zapisa razgovora s nekim od njegovih Openclaw agenata koje pokreće GPT-5.5, pokazujući kako je barem jedan imao povijest umetanja riječi goblin u poruke korisniku više puta u jednom danu.



Nick Pash, koji radi na Codexu u OpenAI-ju, djelomično je potvrdio kako je Roth shvatio prirodu problema, napisavši mu na X-u: 'Ovo je doista jedan od razloga.'



Izgleda su i drugi korisnici X-a primijetili kako je Codex malo pretjerao s razgovorom o goblinima. Ta je tema postala meme, pa su korisnici predložili neku vrstu načina rada Goblin, koju bi bilo moguće uključivati i isključivati, piše Gizmodo.

