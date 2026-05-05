IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i kakvi su uvjeti

LORSEL STROJEVI d.o.o. zapošljava na poziciji Servisni inženjer (m/ž). Traži se kandidat s iskustvom rada u nesting softverima poput SigmaNest, NC Express, Libellula ili Maestro te poznavanjem softvera za 2D lasersko rezanje lima. Nudi se rad u dinamičnom i stručnom okruženju, kontinuirano usavršavanje, sudjelovanje u implementaciji naprednih tehnoloških rješenja te stabilno i dugoročno zaposlenje. Rok prijave: 14. svibnja.

LIBUSOFT CICOM je u potrazi za Full stack developerom (m/ž). Traži se osoba sa završenim obrazovanjem iz računalnih znanosti ili srodnog područja (SSS/VŠS/VSS) i najmanje dvije godine iskustva u razvoju softvera. Kandidat treba imati znanje rada s relacijskim bazama podataka, programiranja u Javi (Hibernate, Spring, JPA2) te web tehnologija (Angular, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS). Nudi se fleksibilno radno vrijeme, mogućnost edukacije i certificiranja, MultiSport kartica, sistematski pregled, dodatno zdravstveno osiguranje, božićnica i regres. Rok prijave je 14. svibnja.

Optika Kabel TV zapošljava Inženjera za razvoj i održavanje IP mreže (m/ž). Traži se kandidat tehničkog usmjerenja (VŠS/VSS) s 1 do 3 godine iskustva na sličnim poslovima i naprednim poznavanjem mrežnih tehnologija i protokola. Nudi se rad u ambicioznom timu, mogućnost edukacije i razvoja, primjena kreativnih ideja te financijski paket u rasponu od 2.000 do 3.000 eura neto, ovisno o iskustvu. Radno vrijeme je od 8 do 16 sati, uz dodatne pogodnosti. Rok prijave je 10. svibnja.

H2O Solutions d.o.o. zapošljava Tehničara za programiranje data logera i montažu modula (m/ž). Traži se kandidat tehničke struke (SSS/VSS) s poželjnim iskustvom rada s data logerima, senzorima i sličnim uređajima. Potrebno je osnovno znanje programiranja i komunikacijskih protokola (Modbus, MQTT, GSM/IoT) te spremnost na terenski rad i rad s institucijama. Nudi se službeni automobil, laptop i mobitel, sistematski pregled, dodatni financijski benefiti te mogućnost stručnog razvoja. Rok prijave je 14. svibnja.

Metronik Sustavi je u potrazi za Sistem inženjer za programiranje SCADA sustava (COPA-DATA Zenon) (m/ž). Traži se kandidat s visokom stručnom spremom i najmanje dvije godine iskustva u SCADA sustavima ili automatizaciji, uz poželjno iskustvo sa Zenon platformom (COPA-DATA). Nudi se mogućnost dodatnog obrazovanja, rad u dinamičnom timu, uređeni uvjeti rada te konkurentna primanja i benefiti. Rok prijave je 10. svibnja.

