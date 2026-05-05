TRŽIŠTE RADA

IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i kakvi su uvjeti

MojPosao/tportal.hr

05.05.2026 u 11:21

tportal
Izvor: Freepik / Autor: Dmytro Sheremeta
Bionic
Reading

MojPosao i ovog tjedna donosi pregled atraktivnih oglasa za otvorena radna mjesta

LORSEL STROJEVI d.o.o. zapošljava na poziciji Servisni inženjer (m/ž). Traži se kandidat s iskustvom rada u nesting softverima poput SigmaNest, NC Express, Libellula ili Maestro te poznavanjem softvera za 2D lasersko rezanje lima. Nudi se rad u dinamičnom i stručnom okruženju, kontinuirano usavršavanje, sudjelovanje u implementaciji naprednih tehnoloških rješenja te stabilno i dugoročno zaposlenje. Rok prijave: 14. svibnja.

LIBUSOFT CICOM je u potrazi za Full stack developerom (m/ž). Traži se osoba sa završenim obrazovanjem iz računalnih znanosti ili srodnog područja (SSS/VŠS/VSS) i najmanje dvije godine iskustva u razvoju softvera. Kandidat treba imati znanje rada s relacijskim bazama podataka, programiranja u Javi (Hibernate, Spring, JPA2) te web tehnologija (Angular, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS). Nudi se fleksibilno radno vrijeme, mogućnost edukacije i certificiranja, MultiSport kartica, sistematski pregled, dodatno zdravstveno osiguranje, božićnica i regres. Rok prijave je 14. svibnja.

Optika Kabel TV zapošljava Inženjera za razvoj i održavanje IP mreže (m/ž). Traži se kandidat tehničkog usmjerenja (VŠS/VSS) s 1 do 3 godine iskustva na sličnim poslovima i naprednim poznavanjem mrežnih tehnologija i protokola. Nudi se rad u ambicioznom timu, mogućnost edukacije i razvoja, primjena kreativnih ideja te financijski paket u rasponu od 2.000 do 3.000 eura neto, ovisno o iskustvu. Radno vrijeme je od 8 do 16 sati, uz dodatne pogodnosti. Rok prijave je 10. svibnja.

H2O Solutions d.o.o. zapošljava Tehničara za programiranje data logera i montažu modula (m/ž). Traži se kandidat tehničke struke (SSS/VSS) s poželjnim iskustvom rada s data logerima, senzorima i sličnim uređajima. Potrebno je osnovno znanje programiranja i komunikacijskih protokola (Modbus, MQTT, GSM/IoT) te spremnost na terenski rad i rad s institucijama. Nudi se službeni automobil, laptop i mobitel, sistematski pregled, dodatni financijski benefiti te mogućnost stručnog razvoja. Rok prijave je 14. svibnja.

Metronik Sustavi je u potrazi za Sistem inženjer za programiranje SCADA sustava (COPA-DATA Zenon) (m/ž). Traži se kandidat s visokom stručnom spremom i najmanje dvije godine iskustva u SCADA sustavima ili automatizaciji, uz poželjno iskustvo sa Zenon platformom (COPA-DATA). Nudi se mogućnost dodatnog obrazovanja, rad u dinamičnom timu, uređeni uvjeti rada te konkurentna primanja i benefiti. Rok prijave je 10. svibnja.

Cjelokupnu ponudu aktivnih oglasa za posao možeš pronaći na portalu MojPosao. Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potraži i na MojPosao LinkedIn profilu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OBJAVLJEN SPORAZUM

OBJAVLJEN SPORAZUM

Osam odabranih: Evo koje će velike tehnološke tvrtke raditi s Pentagonom
OZBILJNE OPTUŽBE

OZBILJNE OPTUŽBE

Povijesni udar na Metu: Suđenje koje bi moglo promijeniti pravila za sve društvene mreže
KORISNE SU

KORISNE SU

Ove tri praktične aplikacije za Android nisu vam odmah dostupne. Evo kako doći do njih

najpopularnije

Još vijesti